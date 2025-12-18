Trading Buddy MT5 Bot
- Experten
- Lungile Mbanjwa
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 12
EA-Beschreibung: USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT Version: 1.03
Instrumente: USDJPY, EURUSD Plattform: MetaTrader 5 (MT5) EA-Typ: Trendfolgend, gleitender Durchschnitt Kreuzungssystem
Übersicht USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Währungspaaren USDJPY und EURUSD auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA verwendet eine Strategie mit drei gleitenden Durchschnitten, um Trendrichtungen zu erkennen und Handelsentscheidungen umzusetzen. Eingebaute Risikomanagement-Funktionen umfassen Stop-Loss, Trailing-Stop, Abkühlungszeit zwischen Trades sowie ein detailliertes Chart-Panel zur Anzeige von Informationen in Echtzeit.
Einstiegslogik Der EA basiert auf drei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA): Kurzer MA (schnell) – Standardperiode: 5 Langer MA (mittel) – Standardperiode: 10 Stop-MA (langsam) – Standardperiode: 50
Kaufbedingungen Ein Kauf wird ausgelöst, wenn:
-
Kurzer MA > Langer MA
-
Langer MA > Stop-MA
-
Der vorherige Trade kein Kauf war
Verkaufsbedingungen Ein Verkauf wird ausgelöst, wenn:
-
Kurzer MA < Langer MA
-
Langer MA < Stop-MA
-
Der vorherige Trade kein Verkauf war
Der EA eröffnet nur dann Trades, wenn keine offene Position besteht und die Abkühlungszeit abgelaufen ist.
Risikomanagement Stop-Loss (SL): Fest, konfigurierbar (Standard: 1200 Punkte) Trailing-Stop: Optional, mit Distanz- und Schrittsteuerung (Standard: 3500 Punkte mit 1000 Schritt) Abkühlungszeit: Verhindert übermäßiges Trading durch eine Wartezeit zwischen Trades (Standard: 30 Minuten) Maximale Trades: Begrenzung der Anzahl der Trades (Standard: 5)
Wichtige Einstellungen Lotgröße: Konfigurierbar (Standard: 0.01) MA-Zeitrahmen: Angewandter Zeitraum für gleitende Durchschnitte (Standard: H4) Signal-Zeitrahmen: Für mögliche Filterung oder Bestätigung (Standard: M15) Handelszeitfenster: Nur zwischen 06:00 und 13:00 Serverzeit aktiv
Panel-Informationen (Anzeige im Chart) Das EA-Panel zeigt:
-
EA-Name und Version
-
Einstellungen und Zeitrahmen der gleitenden Durchschnitte
-
Lotgröße und Stop-Loss-Status
-
Trailing-Stop-Status und Konfiguration
-
Aktivierte Handelsrichtungen (Kauf/Verkauf)
-
Abkühlungszeit
-
Typ des letzten Trades
-
Aktueller Marktpreis
Dies ermöglicht es Tradern, die Entscheidungen des EAs und den Handelskontext für USDJPY und EURUSD in Echtzeit zu verfolgen.