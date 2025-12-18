Trading Buddy MT5 Bot

EA-Beschreibung: USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT Version: 1.03

Instrumente: USDJPY, EURUSD Plattform: MetaTrader 5 (MT5) EA-Typ: Trendfolgend, gleitender Durchschnitt Kreuzungssystem

Übersicht USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Währungspaaren USDJPY und EURUSD auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA verwendet eine Strategie mit drei gleitenden Durchschnitten, um Trendrichtungen zu erkennen und Handelsentscheidungen umzusetzen. Eingebaute Risikomanagement-Funktionen umfassen Stop-Loss, Trailing-Stop, Abkühlungszeit zwischen Trades sowie ein detailliertes Chart-Panel zur Anzeige von Informationen in Echtzeit.

Einstiegslogik Der EA basiert auf drei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA): Kurzer MA (schnell) – Standardperiode: 5 Langer MA (mittel) – Standardperiode: 10 Stop-MA (langsam) – Standardperiode: 50

Kaufbedingungen Ein Kauf wird ausgelöst, wenn:

Kurzer MA > Langer MA

Langer MA > Stop-MA

Der vorherige Trade kein Kauf war

Verkaufsbedingungen Ein Verkauf wird ausgelöst, wenn:

Kurzer MA < Langer MA

Langer MA < Stop-MA

Der vorherige Trade kein Verkauf war

Der EA eröffnet nur dann Trades, wenn keine offene Position besteht und die Abkühlungszeit abgelaufen ist.

Risikomanagement Stop-Loss (SL): Fest, konfigurierbar (Standard: 1200 Punkte) Trailing-Stop: Optional, mit Distanz- und Schrittsteuerung (Standard: 3500 Punkte mit 1000 Schritt) Abkühlungszeit: Verhindert übermäßiges Trading durch eine Wartezeit zwischen Trades (Standard: 30 Minuten) Maximale Trades: Begrenzung der Anzahl der Trades (Standard: 5)

Wichtige Einstellungen Lotgröße: Konfigurierbar (Standard: 0.01) MA-Zeitrahmen: Angewandter Zeitraum für gleitende Durchschnitte (Standard: H4) Signal-Zeitrahmen: Für mögliche Filterung oder Bestätigung (Standard: M15) Handelszeitfenster: Nur zwischen 06:00 und 13:00 Serverzeit aktiv

Panel-Informationen (Anzeige im Chart) Das EA-Panel zeigt:

EA-Name und Version

Einstellungen und Zeitrahmen der gleitenden Durchschnitte

Lotgröße und Stop-Loss-Status

Trailing-Stop-Status und Konfiguration

Aktivierte Handelsrichtungen (Kauf/Verkauf)

Abkühlungszeit

Typ des letzten Trades

Aktueller Marktpreis

Dies ermöglicht es Tradern, die Entscheidungen des EAs und den Handelskontext für USDJPY und EURUSD in Echtzeit zu verfolgen.