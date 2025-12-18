Trading Buddy MT5 Bot

EA-Beschreibung: USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT Version: 1.03

Instrumente: USDJPY, EURUSD Plattform: MetaTrader 5 (MT5) EA-Typ: Trendfolgend, gleitender Durchschnitt Kreuzungssystem

Übersicht USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit den Währungspaaren USDJPY und EURUSD auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA verwendet eine Strategie mit drei gleitenden Durchschnitten, um Trendrichtungen zu erkennen und Handelsentscheidungen umzusetzen. Eingebaute Risikomanagement-Funktionen umfassen Stop-Loss, Trailing-Stop, Abkühlungszeit zwischen Trades sowie ein detailliertes Chart-Panel zur Anzeige von Informationen in Echtzeit.

Einstiegslogik Der EA basiert auf drei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA): Kurzer MA (schnell) – Standardperiode: 5 Langer MA (mittel) – Standardperiode: 10 Stop-MA (langsam) – Standardperiode: 50

Kaufbedingungen Ein Kauf wird ausgelöst, wenn:

  • Kurzer MA > Langer MA

  • Langer MA > Stop-MA

  • Der vorherige Trade kein Kauf war

Verkaufsbedingungen Ein Verkauf wird ausgelöst, wenn:

  • Kurzer MA < Langer MA

  • Langer MA < Stop-MA

  • Der vorherige Trade kein Verkauf war

Der EA eröffnet nur dann Trades, wenn keine offene Position besteht und die Abkühlungszeit abgelaufen ist.

Risikomanagement Stop-Loss (SL): Fest, konfigurierbar (Standard: 1200 Punkte) Trailing-Stop: Optional, mit Distanz- und Schrittsteuerung (Standard: 3500 Punkte mit 1000 Schritt) Abkühlungszeit: Verhindert übermäßiges Trading durch eine Wartezeit zwischen Trades (Standard: 30 Minuten) Maximale Trades: Begrenzung der Anzahl der Trades (Standard: 5)

Wichtige Einstellungen Lotgröße: Konfigurierbar (Standard: 0.01) MA-Zeitrahmen: Angewandter Zeitraum für gleitende Durchschnitte (Standard: H4) Signal-Zeitrahmen: Für mögliche Filterung oder Bestätigung (Standard: M15) Handelszeitfenster: Nur zwischen 06:00 und 13:00 Serverzeit aktiv

Panel-Informationen (Anzeige im Chart) Das EA-Panel zeigt:

  • EA-Name und Version

  • Einstellungen und Zeitrahmen der gleitenden Durchschnitte

  • Lotgröße und Stop-Loss-Status

  • Trailing-Stop-Status und Konfiguration

  • Aktivierte Handelsrichtungen (Kauf/Verkauf)

  • Abkühlungszeit

  • Typ des letzten Trades

  • Aktueller Marktpreis

Dies ermöglicht es Tradern, die Entscheidungen des EAs und den Handelskontext für USDJPY und EURUSD in Echtzeit zu verfolgen.


Empfohlene Produkte
Gold Smart Turtle
Premananth R
Experten
Gold Smart Turtle - Expert Advisor für XAUUSD (MT5) Empfohlenes Handels-Setup Handels-Symbol: XAUUSD Broker-Typ: ECN / RAW / Low-Spread-Broker (empfohlen) Zeitrahmen: M5 (fest) Strategie-Typ: Regelbasiertes technisches Handelssystem Handelsmodus: Einzelorder-Ausführung Mindesteinlage: $100 USD (oder Gegenwert) Broker & Konto-Kompatibilität Funktioniert mit allen Broker-Kursformaten (2-stellig / 3-stellig) Unterstützt jede Kontobasiswährung Kompatibel mit allen XAUUSD-Symbolvarianten Unabhängig v
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Experten
Reguired Set File Live Siqnal - ist ein Handelssystem, das auf der Korrelation mehrerer klassischer Indikatoren mit bestimmten Parametern basiert, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Parameter, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Die minimale Anzahl von Parametern vereinfacht die Arbeit mit dem Expert Advisor erheblich. Advisor. Die Strategie basiert auf einem klassischen Overbought/Oversold-System mit dem möglich
Ninja Turtle Scalper EA
BM Trading GmbH
2 (1)
Experten
Der Ninja Turtle Scalper verwendet den Donchian Channel EA, um Einstiegssignale zu finden – genau wie die berühmten Turtle-Trader damals. Der Indikator ist einfach, aber dennoch effektiv. Er wird seit vielen Jahren von professionellen Tradern genutzt und ist mittlerweile auch Teil des MT5-Frameworks. Wenn du die Signale des Indikators für Scalping-Einstiege nutzen möchtest, ist das der richtige EA für dich. Keine KI, kein Martingale, kein Grid. Das ist NICHT der heilige Gral des Tradings. Er wir
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Dual Space Time
Szymon Palczynski
5 (1)
Experten
Wichtig !!! Nur für echte Trader. Wenn Sie auf der Suche nach einem heiligen Gral sind - bitte lassen Sie mich in Ruhe. Experte für mehrere Währungen . Für den Anfang schlage ich vor: EURUSD und GBPUSD Getestet in drei Schritten ( Tester/Demo/Real ) TF - H1 empfohlen Persönlich benutze ich M1 nur für EURUSD Das Wichtigste ist, aus der Position herauszukommen "Stabile Version. Tester/Demo/Real "; " Angewandte Systeme:"; "- Positionierungssystem"; "- System zur teilweisen Schließung" "- Swap
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
AI Bolinger PRO
Saniyat Nabiyeva
Experten
AI Bolinger Pro — Die Evolution eines Klassikers (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic) Er gehört zur Serie EA AI PRO , was bedeutet, dass der Code zu 100% von künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde. Er ist mit 24 verschiedenen Funktionen zur Positionsverwaltung auf institutionellem Niveau ausgestattet, was ihn zu einem der führenden EAs (Expert Advisors) in Bezug auf die Vielfalt der Modi macht. Das Fehlen des menschlichen Faktors bei der Erstellung dieses Expert Advisor
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experten
Preis bei $499 7 Exemplare übrig Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgeglichenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, liefert dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel, indem er auf Momentum basierende Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzenmotoren verwendet. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und ver
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
Multi Currency Portfolio EA Ichi
Tetsushi O-nishi
Experten
Keine Martingale & No Grid Handelslogik. Dieser EA arbeitet auf drei Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDJPY mit den gleichen Handelsregeln. Auch die Handelsregeln für Kaufen (Long) und Verkaufen (Short) sind symmetrisch. Das heißt, er ist nicht überoptimiert. Unter den Bedingungen "mehrere Währungspaare" und "Kaufen (long), Verkaufen (short) Symmetrie" kann dieser EA einem langfristigen Backtesting von fast 20 Jahren standhalten. Dieser EA wird Ihr Konto nicht nach ein paar Trades zerstören.
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Experten
Ich verkaufe diesen Roboter schweren Herzens, da er sehr gut funktioniert, aber ich benötige Startkapital, um davon leben zu können. Sobald mein Kapitalziel erreicht ist, wird er zu einem extrem hohen Preis angeboten, um Käufe zu verhindern (9999999$). Er bleibt jedoch für vorherige Käufer verfügbar und wird weiterhin aktualisiert. Dieser Roboter handelt gleichzeitig mit drei Währungspaaren, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern. Vergessen Sie nicht, mir eine Nachricht zu senden, um die .
RapidEdge Symbolic Trader
Christopher Andrei Alido
Experten
Klug. Selektiv. Profitabel. Der Vorteil, auf den Sie gewartet haben. Produktbeschreibung: RapidEdge Symbolic Trader ist ein intelligenter Multi-Symbol Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die mehr als zufällige Signale wollen - sie wollen Ergebnisse. Dieser EA scannt und filtert nur die wahrscheinlichsten Gelegenheiten in den Bereichen Forex, Indizes und Kryptowährungen und handelt nur dann, wenn Edge und Timing übereinstimmen . Egal, ob Sie ein 500- oder 50.000-Dollar-
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experten
Ja, natürlich! Hier ist die englische Übersetzung der Beschreibung Ihres Handelsalgorithmus: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Beschreibung **Entdecken Sie eine neue Ära des Handels mit unserem automatisierten Handelsroboter, basierend auf der bekannten Silver Bullet Strategie von ICT (Inner Circle Trader). #### **Warum unseren Handelsroboter wählen?** 1. **Bewährte Leistung**: Die Silver Bullet-Strategie von ICT ist bekannt für ihre konsistenten Ergebnisse und ihre Fähigkeit, Handel
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Experten
MACD ALL ist ein Projekt, bei dem ich einen EA erstellen möchte, der jede Strategie des MACD-Indikators handeln kann, einen EA, bei dem man jeden Aspekt der Trades anpassen kann, wie z.B. die Verwendung von Filtern für das Einstiegssignal, die Platzierung des Stoploss, Risikomanagement, Trail-Stoploss, etc. Derzeit arbeiten wir an: Erstellung eines Nachrichtenfilters. Es funktioniert auf jedem Symbol , aber in der Entwicklung des EA stieß ich einige profitable Setups, die vielversprechend ausse
AdamMT5
Dragan Drenjanin
Experten
Adam – Neuronales Netzwerk-Handelsroboter für MetaTrader 5 Hallo zusammen! Wenn Sie sich auf dieser Seite befinden, sind Sie wahrscheinlich daran interessiert, mehr über diesen Trading-Roboter zu erfahren. Diese Beschreibung soll Sie nicht zum Kauf drängen; sie dient lediglich dazu, Ihnen klar und kurz zu erklären, was der Roboter tut, wie er funktioniert und wie Sie ihn richtig einsetzen. Was ist neu in dieser Version? Diese aktualisierte Version unterscheidet sich nicht wesentlich von der vorh
Fair Value Gap Silver Bullet EA
Monwabisi Balani
Experten
Dieser EA basiert lose auf der ICT Silver Bullet-Strategie mit einer angemessenen Menge an Änderungen wie die Erweiterung der Zeiteinstellungen für einen besseren Handelseintritt. Das Hauptsignal ist ein Fair Value Gap (FVG) mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ unter Bezugnahme auf die Tatsache, dass im Gegensatz zu nicht alle FVGs als Signal betrachtet werden die ursprüngliche Strategie, die von der ICT gelehrt wurde. Diese Modifikation dient als Filter, der nur übernomm
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
100% konfigurierbarer Forex Robot enthält die notwendigen Parameter, um den Raptor EA so zu konfigurieren, dass er kein Konto verbrennt (siehe die Tabellen), schauen Sie sich die Tabellen an und wählen Sie die beste Konfiguration. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, Konfigurationen zu erstellen, indem Sie die Parameter entsprechend auswählen. Der Raptor EA basiert auf dem Eröffnungskurs und, wenn möglich, auf dem Trend, wobei er bei jedem Schritt markiert und anpasst... er hat also die folgenden Par
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experten
Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Experten
Mehr Symbole, bessere Ergebnisse: Der EA funktioniert noch besser mit mehr Symbolen, was ihn perfekt für eine diversifizierte Strategie macht, die Ihr Risiko streut. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von mindestens 10 Symbolen anstelle von nur 2, da dies die Diversifizierung erheblich verbessert und mehr Trades ermöglicht. Einrichtung: Wählen Sie ein beliebiges Symbol auf dem täglichen Zeitrahmen Beginnen Sie mit einem zufälligen Symbol Ihrer Wahl, das auf dem täglichen Z
Babylon MT5
Sergey Ermolov
Experten
Babylon Expert Advisor   handelt auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden auf der Grundlage eines auf künstlicher Intelligenz basierenden genetischen Algorithmus bestimmt. Dies ermöglicht es Ihnen, Trades nicht nur auf Niveaus zu eröffnen, die bereits in der Geschichte sichtbar sind, sondern auch auf den erwarteten Niveaus, die sich in der Zukunft bilden können. Darüber hinaus erhöht der Handel nur in Richtung des Trends die Zuverlässigkeit un
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
Experten
Zenth – Präzisionshandel mit Gewinnschutz Warum mit dem Durchschnitt zufrieden geben? Zenth ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist eine disziplinierte Handelsmaschine. Entwickelt für Händler, die kluge Risikogestaltung und strategische Ausführung priorisieren, bietet dieser EA eine saubere, leistungsstarke Handelslösung, die sich auf Konsistenz und den Schutz von Gewinnen konzentriert. Für Trader, die vorausdenken Wie es handelt:  Handelt basierend auf hochwahrscheinlichen Kerzenf
Kilimandjaro
Joan Serfati
Experten
Dieser EA basiert auf dem Bollinger Bands Indikator. Er geht in einen Handel ein, wenn die Kerze außerhalb des externen Bandes schließt. Der EA schließt den Handel entweder, wenn: Erreichen der Mitte des Bandes oder bei Erreichen der angestrebten Anzahl von Pips. (siehe Bild unten) aber die Ergebnisse sind besser, wenn er mit der obigen #2 schließt. Sie sollten die Einstellungen optimieren und mit einem Demokonto testen, bevor Sie live gehen. Eigenschaften: Bollinger-Bänder-Indikator Strategie z
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Experten
Forex Fighter ist ein fortschrittliches Mehrwährungssystem, das mit folgenden Symbolen handelt: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY und AUDCAD. Die Strategie basiert auf eingebauten Indikatoren, die ich selbst entwickelt habe. Forex Fighter folgt einzigartigen Mustern, die sich wiederholen, aber sehr oft ist das menschliche Gehirn nicht in der Lage, sie zu erfassen. Der Entscheidungsträger sind hier zwei neuronale Netze, die sich einigen müssen, ob ein bestimmter Trade platziert wird
Gold Queen
Souvik Sarkar
Experten
Gold Queen ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, potenzielle Handelsmöglichkeiten auf Grundlage der Trendrichtung und der Preisentwicklung zu erkennen. Es verwendet technische Indikatoren, um die Marktbedingungen zu bewerten und Ein- und Ausstiege systematisch zu verwalten. Gold Queen ist für Händler gedacht, die eine automatisierte Lösung bevorzugen, die vordefinierten Regeln folgt. Bitte beachten Sie, dass die Leistung jedes Handelssystems je nach Marktbedingungen
FREE
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
TimeTake Candestick Countdown MT5
Lungile Mbanjwa
Indikatoren
TimeTake v2.00 ist ein leichtgewichtiger, extrem übersichtlicher Candlestick-Countdown-Indikator für MetaTrader 5, der in Echtzeit anzeigt, wie viele Minuten und Sekunden bis zum Schließen der aktuellen Kerze verbleiben. TimeTake wurde für Trader entwickelt, die Einfachheit lieben und unübersichtliche Charts hassen. Er zeigt nur das an, was wichtig ist: einen fetten, perfekt lesbaren Countdown in der unteren linken Ecke. Hauptmerkmale Echtzeit-Countdown-Timer (MM:SS oder HH:MM:SS oder sogar Tage
FREE
Bearish An Bullish EA
Lungile Mbanjwa
Experten
BULLISH EA MT5 BOT Überblick: Der BULLISH EA MT5 BOT ist für den automatisierten Handel auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt. Er nutzt hauptsächlich einfache gleitende Durchschnitte (SMAs), um Handelssignale zu generieren. Das Ziel des EAs ist es, sowohl von bullischen als auch von bärischen Marktbedingungen zu profitieren, indem Kauf- und Verkaufspositionen basierend auf dem Kreuzen von kurz-, lang- und stop-periodischen gleitenden Durchschnitten eröffnet werden. Hauptmerkmale: Anfangslos
One Click Trader Panel MT5
Lungile Mbanjwa
Utilitys
Trading-Panel Version: 1.00 Dieses Trading-Panel ist eine manuelle, chartbasierte Handelsoberfläche, die für eine schnelle und präzise Ausführung von Trades sowie für ein effizientes Positionsmanagement direkt aus dem Chart entwickelt wurde. Es ermöglicht One-Click-Trading und flexibles Risikomanagement, ohne das Standard-Orderfenster von MetaTrader zu verwenden. Trade-Ausführung BUY-Button Öffnet sofort eine Kaufposition (Long) im aktuellen Symbol mit der ausgewählten Lotgröße. Stop Loss und o
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension