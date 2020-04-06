EA説明: USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT バージョン: 1.03

取引通貨ペア: USDJPY, EURUSD プラットフォーム: MetaTrader 5 (MT5) EAタイプ: トレンドフォロー、移動平均線クロスオーバーシステム

概要 USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT は、MetaTrader 5 上で USDJPY と EURUSD の通貨ペアを取引するために設計された全自動のエキスパートアドバイザーです。3本の移動平均線を用いたクロスオーバー戦略によりトレンド方向を判断し、取引を実行します。ストップロス、トレーリングストップ、取引間のクールダウン時間、詳細なチャートパネルなど、リスク管理機能が組み込まれています。

エントリーロジック EAは3本の単純移動平均線 (SMA) に基づいています: 短期MA（高速）– デフォルト期間: 5 中期MA（中速）– デフォルト期間: 10 長期MA（低速）– デフォルト期間: 50

買い条件 以下の条件で買い注文が発動します:

短期MA > 中期MA

中期MA > 長期MA

前回の取引が買い注文ではない

売り条件 以下の条件で売り注文が発動します:

短期MA < 中期MA

中期MA < 長期MA

前回の取引が売り注文ではない

EAはポジションが存在せず、クールダウン時間が終了した場合のみ取引を行います。

リスク管理 ストップロス (SL): 固定、設定可能（デフォルト: 1200ポイント） トレーリングストップ: オプション、距離とステップを設定可能（デフォルト: 3500ポイント、ステップ1000） クールダウンタイマー: 過剰取引を防ぐため、取引間に待機時間を設定（デフォルト: 30分） 最大取引数: 取引回数を制限（デフォルト: 5）

主要設定 ロットサイズ: 設定可能（デフォルト: 0.01） MAタイムフレーム: 移動平均線に適用されるタイムフレーム（デフォルト: H4） シグナルタイムフレーム: フィルタリングや確認用（デフォルト: M15） 取引時間枠: サーバー時間の 06:00～13:00 の間のみ取引

パネル情報（チャート表示） EAはチャート上に以下を表示します:

EA名とバージョン

移動平均線の設定とタイムフレーム

ロットサイズとストップロスの状態

トレーリングストップの状態と設定

有効な取引方向（買い/売り）

クールダウン時間

最後の取引タイプ

現在の市場価格

これにより、トレーダーは USDJPY と EURUSD のリアルタイムでのEAの判断と取引状況を確認できます。