Trading Buddy MT5 Bot

EA描述: USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT 版本: 1.03
交易品种: USDJPY, EURUSD 平台: MetaTrader 5 (MT5) EA类型: 趋势跟随，移动平均线交叉系统
概述 USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA MT5 BOT 是一个全自动的智能交易顾问，专为在 MetaTrader 5 平台上交易 USDJPY 和 EURUSD 货币对而设计。该EA采用三重移动平均线交叉策略来识别趋势方向并执行交易。它内置风险管理功能，包括止损、移动止损、交易冷却时间，以及详细的图表面板，帮助用户实时了解交易情况。
入场逻辑 EA基于三条简单移动平均线 (SMA)： 短期均线（快）– 默认周期: 5 中期均线（中）– 默认周期: 10 长期均线（慢）– 默认周期: 50
买入条件 当满足以下条件时触发买入：
-
短期均线 > 中期均线
-
中期均线 > 长期均线
-
上一笔交易不是买单
卖出条件 当满足以下条件时触发卖出：
-
短期均线 < 中期均线
-
中期均线 < 长期均线
-
上一笔交易不是卖单
EA仅在没有持仓并且冷却时间结束后才会开仓。
风险管理 止损 (SL): 固定，可配置 (默认: 1200 点) 移动止损: 可选，带有距离和步长控制 (默认: 3500 点，步长 1000) 冷却时间: 防止过度交易，设置交易间隔 (默认: 30 分钟) 最大交易次数: 限制交易数量 (默认: 5)
主要设置 手数: 可配置 (默认: 0.01) 均线周期: 应用的均线周期 (默认: H4) 信号周期: 用于未来过滤或确认 (默认: M15) 交易时间窗口: 仅在服务器时间 06:00 至 13:00 之间交易
面板信息 (图表显示) EA在图表上显示以下信息：
-
EA名称和版本
-
移动平均线设置及周期
-
手数和止损状态
-
移动止损状态和参数
-
启用的交易方向 (买/卖)
-
冷却时间
-
上一笔交易类型
-
当前市场价格
该面板帮助交易者实时跟踪EA的决策和交易背景，适用于 USDJPY 和 EURUSD。