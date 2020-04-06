Trading Buddy MT5 Bot

USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA - Descripción detallada

Nombre: USDJPY y EURUSD Trading Buddy Versión: 1.05 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolos soportados: Exclusivamente USDJPY y EURUSD Tipo de Estrategia: Seguimiento de tendencia con confirmación de triple SMA

Ajustes por defecto optimizados

USDJPY: MA Timeframe H4 (4 horas), Señal Timeframe M15 (15 minutos)

MA Timeframe H4 (4 horas), Señal Timeframe M15 (15 minutos) EURUSD: MA Timeframe H1 (1 hora), Señal Timeframe M30 (30 minutos)

Estos ajustes son totalmente personalizables a través de entradas.

Horas de negociación

El EA está configurado para operar sólo durante la sesión de alta liquidez de 06:00 a 13:00 (hora del servidor). Esta ventana captura el solapamiento entre las sesiones de Tokio y Londres, proporcionando condiciones óptimas para tendencias limpias y deslizamiento reducido en estos pares principales.

Estrategia principal

Tres medias móviles simples (periodos por defecto: 5 / 10 / 50) crean un filtro de tendencia robusto:

Las operaciones sólo se abren cuando las medias móviles rápida, media y lenta se alinean completamente (confirmación direccional sólida).

Posiciones mantenidas hasta la señal de inversión opuesta

Una posición cada vez - seguimiento limpio de la tendencia sin rejillas ni martingala

Gestión de riesgos por símbolo

USDJPY: Stop Loss 1200 puntos, Trailing Stop 3500 puntos (paso 1000)

Stop Loss 1200 puntos, Trailing Stop 3500 puntos (paso 1000) EURUSD: Stop Loss 800 puntos, Trailing Stop 1000 puntos (paso 800)

Protecciones adicionales: periodo de enfriamiento, comprobación del saldo mínimo, verificación del margen.

Características principales

Elegante panel de control en pantalla que muestra el símbolo actual, los ajustes en tiempo real, los beneficios, el saldo y las estadísticas de las operaciones.

Visualización de valores SL/trailing específicos para cada símbolo

Alertas (emergentes, sonoras, correo electrónico opcional)

Compatible con One-Click Trading

Ideal para

Operadores que buscan un sistema de tendencia disciplinado, de fijar y olvidar, centrado en dos pares principales durante la sesión diaria más activa y fiable (6 AM - 1 PM).

Sencillo, transparente y visualmente intuitivo: un compañero de trading automatizado fiable para un rendimiento constante.