Trading Buddy MT5 Bot
- Asesores Expertos
- Lungile Mbanjwa
- Versión: 1.5
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 12
USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA - Descripción detallada
Nombre: USDJPY y EURUSD Trading Buddy Versión: 1.05 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolos soportados: Exclusivamente USDJPY y EURUSD Tipo de Estrategia: Seguimiento de tendencia con confirmación de triple SMA
Ajustes por defecto optimizados
- USDJPY: MA Timeframe H4 (4 horas), Señal Timeframe M15 (15 minutos)
- EURUSD: MA Timeframe H1 (1 hora), Señal Timeframe M30 (30 minutos)
Estos ajustes son totalmente personalizables a través de entradas.
Horas de negociación
El EA está configurado para operar sólo durante la sesión de alta liquidez de 06:00 a 13:00 (hora del servidor). Esta ventana captura el solapamiento entre las sesiones de Tokio y Londres, proporcionando condiciones óptimas para tendencias limpias y deslizamiento reducido en estos pares principales.
Estrategia principal
Tres medias móviles simples (periodos por defecto: 5 / 10 / 50) crean un filtro de tendencia robusto:
- Las operaciones sólo se abren cuando las medias móviles rápida, media y lenta se alinean completamente (confirmación direccional sólida).
- Posiciones mantenidas hasta la señal de inversión opuesta
- Una posición cada vez - seguimiento limpio de la tendencia sin rejillas ni martingala
Gestión de riesgos por símbolo
- USDJPY: Stop Loss 1200 puntos, Trailing Stop 3500 puntos (paso 1000)
- EURUSD: Stop Loss 800 puntos, Trailing Stop 1000 puntos (paso 800)
Protecciones adicionales: periodo de enfriamiento, comprobación del saldo mínimo, verificación del margen.
Características principales
- Elegante panel de control en pantalla que muestra el símbolo actual, los ajustes en tiempo real, los beneficios, el saldo y las estadísticas de las operaciones.
- Visualización de valores SL/trailing específicos para cada símbolo
- Alertas (emergentes, sonoras, correo electrónico opcional)
- Compatible con One-Click Trading
Ideal para
Operadores que buscan un sistema de tendencia disciplinado, de fijar y olvidar, centrado en dos pares principales durante la sesión diaria más activa y fiable (6 AM - 1 PM).
Sencillo, transparente y visualmente intuitivo: un compañero de trading automatizado fiable para un rendimiento constante.