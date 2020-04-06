Trading Buddy MT5 Bot

USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA - Descripción detallada

Nombre: USDJPY y EURUSD Trading Buddy Versión: 1.05 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolos soportados: Exclusivamente USDJPY y EURUSD Tipo de Estrategia: Seguimiento de tendencia con confirmación de triple SMA

Ajustes por defecto optimizados

  • USDJPY: MA Timeframe H4 (4 horas), Señal Timeframe M15 (15 minutos)
  • EURUSD: MA Timeframe H1 (1 hora), Señal Timeframe M30 (30 minutos)

Estos ajustes son totalmente personalizables a través de entradas.

Horas de negociación

El EA está configurado para operar sólo durante la sesión de alta liquidez de 06:00 a 13:00 (hora del servidor). Esta ventana captura el solapamiento entre las sesiones de Tokio y Londres, proporcionando condiciones óptimas para tendencias limpias y deslizamiento reducido en estos pares principales.

Estrategia principal

Tres medias móviles simples (periodos por defecto: 5 / 10 / 50) crean un filtro de tendencia robusto:

  • Las operaciones sólo se abren cuando las medias móviles rápida, media y lenta se alinean completamente (confirmación direccional sólida).
  • Posiciones mantenidas hasta la señal de inversión opuesta
  • Una posición cada vez - seguimiento limpio de la tendencia sin rejillas ni martingala

Gestión de riesgos por símbolo

  • USDJPY: Stop Loss 1200 puntos, Trailing Stop 3500 puntos (paso 1000)
  • EURUSD: Stop Loss 800 puntos, Trailing Stop 1000 puntos (paso 800)

Protecciones adicionales: periodo de enfriamiento, comprobación del saldo mínimo, verificación del margen.

Características principales

  • Elegante panel de control en pantalla que muestra el símbolo actual, los ajustes en tiempo real, los beneficios, el saldo y las estadísticas de las operaciones.
  • Visualización de valores SL/trailing específicos para cada símbolo
  • Alertas (emergentes, sonoras, correo electrónico opcional)
  • Compatible con One-Click Trading

Ideal para

Operadores que buscan un sistema de tendencia disciplinado, de fijar y olvidar, centrado en dos pares principales durante la sesión diaria más activa y fiable (6 AM - 1 PM).

Sencillo, transparente y visualmente intuitivo: un compañero de trading automatizado fiable para un rendimiento constante.

