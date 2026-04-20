AcG
- Эксперты
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Thi Ngoc Tram LeПривет, я Ле — профессиональный алгоритмический трейдер из Вьетнама.
Я проектирую и разрабатываю продвинутые торговые стратегии, превращая их в мощных алгоритмических роботов для MetaTrader 5.
- Версия: 1.0
- Активации: 20
ACG — Экспертный советник по прорыву золота
Впервые тестируете ACG? Начните с Фиксированного лота = 0.01 | Фильтр новостей выключен | Максимальный дневной убыток выключен. Чистая торговая логика для понимания поведения системы перед включением расширенных функций.
|Обычный реальный счет
|Тип: Raw spread. Размер: $2,000
|Live set
Ресурсы и документация
|Ресурс
|Описание
|Официальный канал ACG
|Последние обновления, файлы настроек и объявления
|Понимание торговой частоты ACG
|Почему бот ждет подходящих условий для прорыва
|Как настроить ACG
|Пошаговое руководство по установке
|Файлы настроек
|Предварительно настроенные параметры для разных профилей риска
Понимание торговой стратегии
ACG — это полностью автоматизированный Экспертный советник, который торгует XAUUSD (Золото). Он использует подход импульсного прорыва, нацеленный на ключевые уровни цены, в сочетании со встроенным фильтром новостей и адаптивным управлением рисками.
Система не использует стратегии сетки или мартингейла.
Стратегия ACG использует подход импульсного прорыва. EA размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на значимых уровнях цены. Когда цена пробивает один из этих уровней с импульсом, сделка активируется — захватывая продолжение движения.
Что это означает для ваших сделок: Стратегии прорыва имеют умеренный процент прибыльных сделок с асимметричным вознаграждением. Не каждый прорыв продолжается — некоторые разворачиваются и закрываются с небольшим убытком. Преимущество заключается в захвате сильных направленных движений, когда они происходят. Если вы видите серию небольших стоп-аутов, за которой следует крупная прибыльная сделка, это означает, что стратегия работает как задумано.
Как ACG Quad защищает ваш счет
Жесткий стоп-лосс: Каждая сделка имеет фиксированный максимальный убыток. Стоп-лосс никогда не удаляется и не расширяется.
Лимит максимального дневного убытка: Если счет падает на установленную процентную величину за один день, EA закрывает все сделки и приостанавливается до следующей сессии. Рекомендуемая настройка: 3–5%.
Лимиты маржи и экспозиции: EA отслеживает маржу счета в реальном времени. Если золото уже потребляет слишком большую часть маржи, новые ордера не размещаются.
Фильтр спреда: Ордера пропускаются, когда спред аномально широкий — защищая от плохого исполнения в периоды низкой ликвидности.
Автозакрытие в пятницу: Все открытые сделки и отложенные ордера закрываются перед выходными, чтобы избежать риска гэпа при открытии в воскресенье.
Без мартингейла: ACG не использует стратегии сетки или мартингейла. Каждый позиция рассчитывается независимо.
Технология фильтра новостей
ACG подключается к экономическому календарю ForexFactory для обнаружения высокоимпактных новостных событий по USD в реальном времени. Торговля автоматически приостанавливается на настраиваемый период до и после каждого релиза. Опциональный режим Удаление SL/TP во время новостей временно снимает уровни стопов с открытых позиций в период всплеска — а затем немедленно восстанавливает их — защищая сделки от преждевременного закрытия из-за momentary волатильности.
Золото (XAUUSD) крайне бурно реагирует на новостные события по USD, такие как CPI, NFP и решения FOMC. Включение фильтра новостей настоятельно рекомендуется для реальной торговли.
Торговые спецификации
Настройка графика: XAUUSD M15 (один график)
Торгуемый символ: XAUUSD (Золото)
Минимальный депозит: $500 USD (Рекомендуется: $1,000+)
Тип счета: ECN / Raw Spread
Примечание по счетам $500: При $500 с риском 1% высокая цена золота заставляет EA округлять вверх до минимального размера лота (0.01), что немного превышает предполагаемый риск. Используйте Фиксированный лот = 0.01 при $500. Размер по % риска работает корректно от $2,000+.
Готов к проп-фирмам
Оптимизировано для проп-фирменных челленджей с жесткими стоп-лоссами на каждой сделке, контролем дневного просадки и без стратегий мартингейла или сетки.
Функции и конфигурация
Логика входа по импульсному прорыву на ключевых исторических уровняхПоддержка разработчика через сообщения MQL5 с временем ответа 24 часа.
3 метода расчета лотов: Фиксированный, по деньгам, по % риска
Фильтр новостей с интеграцией календаря ForexFactory
Опциональное удаление SL/TP во время новостных всплесков
Автоматический выключатель максимального дневного убытка
Лимиты маржи счета и экспозиции по символу
Фильтр спреда (поддержка брокеров с 2- и 3-значными котировками)
Автозакрытие в пятницу для защиты от гэпа на выходных
Информационная панель на графике в реальном времени (баланс, эквити, P&L, статус новостей)
Поддержка Magic number для развертывания на нескольких графиках
Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда тестируйте на демо-счете перед переходом на реальную торговлю.
Good EA deserve a Try