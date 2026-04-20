ACG — Экспертный советник по прорыву золота

Стратегия прорыва на основе импульса для XAUUSD, торгующая ключевыми историческими уровнями цены. Впервые тестируете ACG? Начните с Фиксированного лота = 0.01 | Фильтр новостей выключен | Максимальный дневной убыток выключен. Чистая торговая логика для понимания поведения системы перед включением расширенных функций.

Ресурсы и документация

Ресурс Описание Официальный канал ACG Последние обновления, файлы настроек и объявления Понимание торговой частоты ACG Почему бот ждет подходящих условий для прорыва Как настроить ACG Пошаговое руководство по установке Файлы настроек Предварительно настроенные параметры для разных профилей риска

Понимание торговой стратегии

ACG — это полностью автоматизированный Экспертный советник, который торгует XAUUSD (Золото). Он использует подход импульсного прорыва, нацеленный на ключевые уровни цены, в сочетании со встроенным фильтром новостей и адаптивным управлением рисками.

Система не использует стратегии сетки или мартингейла.





Стратегия ACG использует подход импульсного прорыва. EA размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на значимых уровнях цены. Когда цена пробивает один из этих уровней с импульсом, сделка активируется — захватывая продолжение движения.

Что это означает для ваших сделок: Стратегии прорыва имеют умеренный процент прибыльных сделок с асимметричным вознаграждением. Не каждый прорыв продолжается — некоторые разворачиваются и закрываются с небольшим убытком. Преимущество заключается в захвате сильных направленных движений, когда они происходят. Если вы видите серию небольших стоп-аутов, за которой следует крупная прибыльная сделка, это означает, что стратегия работает как задумано.

Как ACG Quad защищает ваш счет

Жесткий стоп-лосс: Каждая сделка имеет фиксированный максимальный убыток. Стоп-лосс никогда не удаляется и не расширяется.

Лимит максимального дневного убытка: Если счет падает на установленную процентную величину за один день, EA закрывает все сделки и приостанавливается до следующей сессии. Рекомендуемая настройка: 3–5%.

Лимиты маржи и экспозиции: EA отслеживает маржу счета в реальном времени. Если золото уже потребляет слишком большую часть маржи, новые ордера не размещаются.

Фильтр спреда: Ордера пропускаются, когда спред аномально широкий — защищая от плохого исполнения в периоды низкой ликвидности.

Автозакрытие в пятницу: Все открытые сделки и отложенные ордера закрываются перед выходными, чтобы избежать риска гэпа при открытии в воскресенье.

Без мартингейла: ACG не использует стратегии сетки или мартингейла. Каждый позиция рассчитывается независимо.

Технология фильтра новостей

ACG подключается к экономическому календарю ForexFactory для обнаружения высокоимпактных новостных событий по USD в реальном времени. Торговля автоматически приостанавливается на настраиваемый период до и после каждого релиза. Опциональный режим Удаление SL/TP во время новостей временно снимает уровни стопов с открытых позиций в период всплеска — а затем немедленно восстанавливает их — защищая сделки от преждевременного закрытия из-за momentary волатильности.



Золото (XAUUSD) крайне бурно реагирует на новостные события по USD, такие как CPI, NFP и решения FOMC. Включение фильтра новостей настоятельно рекомендуется для реальной торговли.

Торговые спецификации

Настройка графика: XAUUSD M15 (один график)

Торгуемый символ: XAUUSD (Золото)

Минимальный депозит: $500 USD (Рекомендуется: $1,000+)

Тип счета: ECN / Raw Spread

Примечание по счетам $500: При $500 с риском 1% высокая цена золота заставляет EA округлять вверх до минимального размера лота (0.01), что немного превышает предполагаемый риск. Используйте Фиксированный лот = 0.01 при $500. Размер по % риска работает корректно от $2,000+.

Готов к проп-фирмам

Оптимизировано для проп-фирменных челленджей с жесткими стоп-лоссами на каждой сделке, контролем дневного просадки и без стратегий мартингейла или сетки.

Функции и конфигурация

Логика входа по импульсному прорыву на ключевых исторических уровнях

3 метода расчета лотов: Фиксированный, по деньгам, по % риска

Фильтр новостей с интеграцией календаря ForexFactory

Опциональное удаление SL/TP во время новостных всплесков

Автоматический выключатель максимального дневного убытка

Лимиты маржи счета и экспозиции по символу

Фильтр спреда (поддержка брокеров с 2- и 3-значными котировками)

Автозакрытие в пятницу для защиты от гэпа на выходных

Информационная панель на графике в реальном времени (баланс, эквити, P&L, статус новостей)

Поддержка Magic number для развертывания на нескольких графиках



Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда тестируйте на демо-счете перед переходом на реальную торговлю.

Поддержка разработчика через сообщения MQL5 с временем ответа 24 часа.