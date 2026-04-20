AcG

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ACG — Экспертный советник по прорыву золота

Стратегия прорыва на основе импульса для XAUUSD, торгующая ключевыми историческими уровнями цены.

Впервые тестируете ACG? Начните с Фиксированного лота = 0.01 | Фильтр новостей выключен | Максимальный дневной убыток выключен. Чистая торговая логика для понимания поведения системы перед включением расширенных функций.
Обычный реальный счет Тип: Raw spread. Размер: $2,000 Live set

Ресурсы и документация

Ресурс Описание
Официальный канал ACG Последние обновления, файлы настроек и объявления
Понимание торговой частоты ACG Почему бот ждет подходящих условий для прорыва
Как настроить ACG Пошаговое руководство по установке
Файлы настроек Предварительно настроенные параметры для разных профилей риска

Понимание торговой стратегии

ACG — это полностью автоматизированный Экспертный советник, который торгует XAUUSD (Золото). Он использует подход импульсного прорыва, нацеленный на ключевые уровни цены, в сочетании со встроенным фильтром новостей и адаптивным управлением рисками.
Система не использует стратегии сетки или мартингейла.

Стратегия ACG использует подход импульсного прорыва. EA размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на значимых уровнях цены. Когда цена пробивает один из этих уровней с импульсом, сделка активируется — захватывая продолжение движения.

Что это означает для ваших сделок: Стратегии прорыва имеют умеренный процент прибыльных сделок с асимметричным вознаграждением. Не каждый прорыв продолжается — некоторые разворачиваются и закрываются с небольшим убытком. Преимущество заключается в захвате сильных направленных движений, когда они происходят. Если вы видите серию небольших стоп-аутов, за которой следует крупная прибыльная сделка, это означает, что стратегия работает как задумано.

Как ACG Quad защищает ваш счет

Жесткий стоп-лосс: Каждая сделка имеет фиксированный максимальный убыток. Стоп-лосс никогда не удаляется и не расширяется.
Лимит максимального дневного убытка: Если счет падает на установленную процентную величину за один день, EA закрывает все сделки и приостанавливается до следующей сессии. Рекомендуемая настройка: 3–5%.
Лимиты маржи и экспозиции: EA отслеживает маржу счета в реальном времени. Если золото уже потребляет слишком большую часть маржи, новые ордера не размещаются.
Фильтр спреда: Ордера пропускаются, когда спред аномально широкий — защищая от плохого исполнения в периоды низкой ликвидности.
Автозакрытие в пятницу: Все открытые сделки и отложенные ордера закрываются перед выходными, чтобы избежать риска гэпа при открытии в воскресенье.
Без мартингейла: ACG не использует стратегии сетки или мартингейла. Каждый позиция рассчитывается независимо.

Технология фильтра новостей

ACG подключается к экономическому календарю ForexFactory для обнаружения высокоимпактных новостных событий по USD в реальном времени. Торговля автоматически приостанавливается на настраиваемый период до и после каждого релиза. Опциональный режим Удаление SL/TP во время новостей временно снимает уровни стопов с открытых позиций в период всплеска — а затем немедленно восстанавливает их — защищая сделки от преждевременного закрытия из-за momentary волатильности.

Золото (XAUUSD) крайне бурно реагирует на новостные события по USD, такие как CPI, NFP и решения FOMC. Включение фильтра новостей настоятельно рекомендуется для реальной торговли.

Торговые спецификации

Настройка графика: XAUUSD M15 (один график)
Торгуемый символ: XAUUSD (Золото)
Минимальный депозит: $500 USD (Рекомендуется: $1,000+)
Тип счета: ECN / Raw Spread
Примечание по счетам $500: При $500 с риском 1% высокая цена золота заставляет EA округлять вверх до минимального размера лота (0.01), что немного превышает предполагаемый риск. Используйте Фиксированный лот = 0.01 при $500. Размер по % риска работает корректно от $2,000+.

Готов к проп-фирмам

Оптимизировано для проп-фирменных челленджей с жесткими стоп-лоссами на каждой сделке, контролем дневного просадки и без стратегий мартингейла или сетки.

Функции и конфигурация

Логика входа по импульсному прорыву на ключевых исторических уровнях
3 метода расчета лотов: Фиксированный, по деньгам, по % риска
Фильтр новостей с интеграцией календаря ForexFactory
Опциональное удаление SL/TP во время новостных всплесков
Автоматический выключатель максимального дневного убытка
Лимиты маржи счета и экспозиции по символу
Фильтр спреда (поддержка брокеров с 2- и 3-значными котировками)
Автозакрытие в пятницу для защиты от гэпа на выходных
Информационная панель на графике в реальном времени (баланс, эквити, P&L, статус новостей)
Поддержка Magic number для развертывания на нескольких графиках
Поддержка разработчика через сообщения MQL5 с временем ответа 24 часа.

Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда тестируйте на демо-счете перед переходом на реальную торговлю.


Отзывы 1
Ismail Swed
151
Ismail Swed 2026.07.07 08:04 
 

Good EA deserve a Try

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
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Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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FREE
Фильтр:
Ismail Swed
151
Ismail Swed 2026.07.07 08:04 
 

Good EA deserve a Try

Thi Ngoc Tram Le
18230
Ответ разработчика Thi Ngoc Tram Le 2026.07.07 10:37
Thank you sir, really appreciate the feedback and support 🙏
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