Latte

5

Советник Latte готов к полностью автоматической торговли с несколькими символами с одного графика.

Советник использует нейронную сеть "трансформер" для прогнозирования движения цены. Основное преимущество трансформера перед сетью LSTM в том, что трансформер способен найти закономерности даже для очень длинной цепочки данных. Если сеть LSTM теряет информацию для цепочки баров больше 2-3 месяцев, то трансформер прекрасно справляется даже с цепочками длиной 1 год.

В 2017 году Google создал сеть трансформер для перевода текстов. Затем этот вид нейронной сети стали использовать для создания искусственного интеллекта, в том числе ChatGPT. Принципиальное отличие трансформера в том, что он кодирует каждый вход в многомерном пространстве (десятки тысяч измерений), тем самым определяя всевозможные связи входа с другими входами. Такой подход произвел революцию в машинном обучении, о котором сначала судачили только прожженные знатоки. По мере того, как ИИ становился популярным, нейронные сети типа "трансформер" стали вымещать LSTM во многих областях, в том числе в области прогнозирования на финансовых рынках.

Меня, прежде всего, поразило, что трансформер умудряется сдвинуть обучение с мертвой точки даже, если в выборке проверки нет никаких подсказок. Рынок, как известно, не повторяется, и для того чтобы сеть LSTM могла развивать свое обучение, ей нужны были такие подсказки. Как показывают мои тесты, трансформер существенно лучше справляется с бинарной классификацией и значительно обходит LSTM. Я приложил сравнительную таблицу разных показателей трансформера и LSTM в изображениях.

Другое отличие трансформера от LSTM в том, что транформер - это значительно более сложная структура. Если для обучения LSTM мне было нужно много часов, то для обучения трансформера - много дней. По этой причине я буду расширять возможности этого советника постепенно. Если идея станет популярной, я обещаю первым делом купить самую передовую видеокарту для проведения масштабного тестирования.

Нейронная сеть "трансформер" анализирует сотни баров и выполняет множество вычислений. По этой причине исторический тест может занять много времени. Чтобы ускорить тестирование, есть две рекомендации: 1) выберите только один символ для теста, отключив флаги других символов в свойствах советника; 2) используйте тики "OHLC на M1". Я продолжаю работу по оптимизации кода, однако, стоит признать, что трансформер вычисляет долго. Это не влияет на работу советника в реальном режиме, так как сигналы вычисляются один раз в день. Долго происходит только исторический тест.

Запускайте советник на одном графике любого символа. Независимо от вашего текущего графика, советник всегда торгует все свои символы с одного графика.

Советник торгует на дневном графике, поэтому для его тестирования вы можете использовать как "Все тики", так и "OHLC на M1". В последнем случае вы можете значительно увеличить скорость тестирования.


Рекомендации для торговли

  • График EURUSD D1
  • Депозит 500 USD (лучше 1500 USD)
  • Max trades per signal = 2


Свойства советника

  • Max trades per symbol >> количество сделок на одном символе. Если сигнал повторяется, то советник открывает новые сделки, пока не достигнет максимума.
  • Suffix for symbols >> суффикс понадобится тем, у кого в терминале символы с разными суффиксами. Большинство пользователей могут оставить это поле пустым.
  • Close all profit (%) >> прибыль в процентах от эквити для закрытия всех сделок. Установите ноль, чтобы отключить. После срабатывания функции новые сделки будут открываться с начала новой недели.
  • Resume trading on "Close all" >> возобновление торговли на следующий день после срабатывания "Close all profit (%)". Если false, то торговля возобновляется с следующей недели. Это умолчание потому, что новый набор сигналов и других сделок, скорее всего, будет только со следующей недели. Если true, торговля возобновления со следующего дня.
  • Max spread >> максимальное значение спреда, выше которого советник не открывает и не закрывает сделки.
  • Show power meter >> показать на графике панель силы сигнала для символа графика.
  • Magic >> волшебное число. Разные волшебные числа должны отличаться хотя бы на 2.
  • Takeprofit >> тейкпрофит.
  • Trail >> трейл.
  • Stoploss >> стоплосс. Советник закрывает сделки по результатам своих расчетов. Использование стоплосса номинальное.
  • Volume >> объем на одну сделку. Фиксированный объем (пример: 0.02) или процент от доступных средств (пример: 0.015%). Советник печатает реальный объем на вкладке "Эксперты" при запуске или смене таймфрейма. Всегда используйте фиксированный объем для счетов, которые использует не доллар США в качестве валюты депозита (то есть евро, юань, биткойн, австралийский доллар и т. д.).
  • Флаги символов >> многие пользователи просят разрешить включать/отключать символы. Я не рекомендую отключать символы по результатам торговли 1-2 месяца. Много символов нужны для диверсификации, когда одни символы работают в этот месяц, а другие - в следующий. Чередуя прибыльность в разные месяцы, советник способен обеспечить прибыль за длительный период.
Отзывы 12
Iputu Jaya Wiharsa
1029
Iputu Jaya Wiharsa 2025.08.06 07:11 
 

The Author has given me advise and hopefully this EA can bring a good result. Thanks author.

Lucas Liew
242
Lucas Liew 2025.07.15 16:23 
 

seems like a pretty well thought out EA, will continue to monitor its progress in the coming weeks

Milan Hulsen
25
Milan Hulsen 2025.07.15 08:08 
 

So far really good backtest results. Have it running on a demo account right now, but soon I will add it to my live account.

Ответ на отзыв