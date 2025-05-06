Советник Latte готов к полностью автоматической торговли с несколькими символами с одного графика.

Советник использует нейронную сеть "трансформер" для прогнозирования движения цены. Основное преимущество трансформера перед сетью LSTM в том, что трансформер способен найти закономерности даже для очень длинной цепочки данных. Если сеть LSTM теряет информацию для цепочки баров больше 2-3 месяцев, то трансформер прекрасно справляется даже с цепочками длиной 1 год.

В 2017 году Google создал сеть трансформер для перевода текстов. Затем этот вид нейронной сети стали использовать для создания искусственного интеллекта, в том числе ChatGPT. Принципиальное отличие трансформера в том, что он кодирует каждый вход в многомерном пространстве (десятки тысяч измерений), тем самым определяя всевозможные связи входа с другими входами. Такой подход произвел революцию в машинном обучении, о котором сначала судачили только прожженные знатоки. По мере того, как ИИ становился популярным, нейронные сети типа "трансформер" стали вымещать LSTM во многих областях, в том числе в области прогнозирования на финансовых рынках.

Меня, прежде всего, поразило, что трансформер умудряется сдвинуть обучение с мертвой точки даже, если в выборке проверки нет никаких подсказок. Рынок, как известно, не повторяется, и для того чтобы сеть LSTM могла развивать свое обучение, ей нужны были такие подсказки. Как показывают мои тесты, трансформер существенно лучше справляется с бинарной классификацией и значительно обходит LSTM. Я приложил сравнительную таблицу разных показателей трансформера и LSTM в изображениях.

Другое отличие трансформера от LSTM в том, что транформер - это значительно более сложная структура. Если для обучения LSTM мне было нужно много часов, то для обучения трансформера - много дней. По этой причине я буду расширять возможности этого советника постепенно. Если идея станет популярной, я обещаю первым делом купить самую передовую видеокарту для проведения масштабного тестирования.

Нейронная сеть "трансформер" анализирует сотни баров и выполняет множество вычислений. По этой причине исторический тест может занять много времени. Чтобы ускорить тестирование, есть две рекомендации: 1) выберите только один символ для теста, отключив флаги других символов в свойствах советника; 2) используйте тики "OHLC на M1". Я продолжаю работу по оптимизации кода, однако, стоит признать, что трансформер вычисляет долго. Это не влияет на работу советника в реальном режиме, так как сигналы вычисляются один раз в день. Долго происходит только исторический тест.

Запускайте советник на одном графике любого символа. Независимо от вашего текущего графика, советник всегда торгует все свои символы с одного графика.

Советник торгует на дневном графике, поэтому для его тестирования вы можете использовать как "Все тики", так и "OHLC на M1". В последнем случае вы можете значительно увеличить скорость тестирования.





Рекомендации для торговли



График EURUSD D1

Депозит 500 USD (лучше 1500 USD)

Max trades per signal = 2





Свойства советника

