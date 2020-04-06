Chanlun Master: Слияние восточной философии рынка и нейросетей

Chanlun Master — это профессиональный торговый робот, объединяющий легендарную китайскую теорию движения цены и современные технологии глубокого машинного обучения (Deep Learning).





🏯 История: Что такое Чаньлунь?

В 2006 году в китайском сегменте интернета появился загадочный трейдер под псевдонимом Chan Shi («Мастер Дзен»). Он опубликовал серию статей, описывающих уникальную математическую структуру рынка, которую назвал «Чаньлунь» (Chanlun).

В отличие от классического теханализа, Чаньлунь рассматривает рынок как живой организм с фрактальной структурой, состоящий из «перьев», «сегментов» и «центров». Долгие годы эта стратегия считалась «Граалем» азиатских рынков, но была невероятно сложна для ручной торговли из-за субъективности восприятия.





🤖 Эволюция: Искусственный Интеллект

Прошло почти 20 лет. То, что было сложно для человека, стало идеальной задачей для машины.

Chanlun Master использует рекуррентные нейронные сети (LSTM), обученные на десятках тысяч исторических паттернов. Правила Чаньлуня оцифрованы и усилены с помощью современных вычислений.





📊 Суть стратегии

Советник работает на дневных графиках (D1), исключая рыночный шум и делая торговлю спокойной и взвешенной.

Поиск экстремумов: Нейросеть ищет «Супер-развороты» (Super Turning Points) — моменты истощения тренда согласно теории Чаньлунь. Фильтрация: Встроенные алгоритмы отсеивают ложные сигналы, используя анализ внутренней структуры баров (Inside Bars) и накопления (Accumulation). Мультивалютность: Советник одновременно контролирует 6 основных валютных пар, диверсифицируя риски.





⚙️ Входные параметры

=== Advanced Settings (Продвинутые настройки) ===

Max positions per symbol : Максимальное количество открытых позиций по одному символу. Защищает от перегрузки депозита.

Range between positions (points) : Минимальное расстояние (в пойнтах) между усредняющими позициями, если открывается вторая сделка.

Risk per trade (%) : Риск на сделку в процентах от депозита. Автоматический расчет лота.

Spread max : Максимально допустимый спред. Если спред выше (например, ночью), сделка не откроется; как только спред нормализуется >> вход в рынок.

Suffix for symbols : Суффикс валютной пары брокера (например, ".m" или "_i"), если требуется.

Trigger threshold: Режим чувствительности нейросети (Default/Moderate/Conservative). Влияет на частоту сделок.





=== Standard Settings (Основные настройки) ===

Comment : Комментарий к ордерам для аналитики.

Magic number : Уникальный идентификатор сделок советника.

Take profit (points) : Фиксированная прибыль.

Stop loss (points) : Фиксированный убыток (страховочный).

Trailing stop (points): Уровень трейлинг-стопа. Если 0 — отключен. Позволяет «тянуть» прибыль по тренду.





=== Your Symbols (Выбор пар) ===

AUDUSD ... USDJPY: Включение/отключение торговли по конкретным валютным парам. Вы можете настроить советник только на те пары, которые вам нравятся.





=== Misc & Developer (Разное) ===

Draw on main chart : Включить отрисовку инфо-панели и сигналов на графике.

Draw font color / size : Настройка цвета и размера текста интерфейса.

MultiMode: Режим мультивалютности (рекомендуется true ).





👁 Визуализация и Контроль

Для трейдеров, предпочитающих визуальный контроль, Chanlun Master предлагает уникальную графическую оболочку:

Dashboard-панель: В левом нижнем углу отображаются компактные «термометры» по каждому активному символу. Зеленая шкала: Сила сигнала на покупку (Buy Probability).

Красная шкала: Сила сигнала на продажу (Sell Probability). Разметка графика: Советник автоматически наносит треугольные метки в местах исторических и текущих «Супер-разворотов» (Super Turning Points), позволяя вам видеть логику принятия решений ИИ.





Chanlun Master — когда древняя мудрость встречается с технологиями будущего.



