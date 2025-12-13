Mogalef Bands MT5
- Индикаторы
- Victor Tengo Quiles
- Версия: 2.0
- Активации: 7
Полосы Mogalef — Динамическая структура диапазона и целевые зоны (MT5)
Полосы Mogalef — это визуальный индикатор рыночной структуры, который рассматривает рынок как динамический диапазон, смещающийся поэтапно. Вместо отдельных “сигналов” он дает контекстные уровни, чтобы:
-
понимать, где цена сейчас “работает” (рабочая зона),
-
находить потенциальные зоны продолжения/расширения (цели),
-
и фильтровать шум за счет устойчивого, неимпульсивного обновления (с инерцией).
Индикатор рассчитан на дискреционных трейдеров, которым нужны понятные уровни для повторяемых решений: вход по контексту, управление по структуре, выход в вероятных зонах.
Что вы увидите на графике
Индикатор строит полосы, ограничивающие поведение цены в каждой фазе:
-
Центральная зона (операционный баланс): область, где рынок чаще “работает” и консолидируется.
-
Внешние полосы (экстремумы): зоны, где движение чаще “перерастянуто”, и чаще возникают реакции, паузы или финальные расширения.
-
Средние полосы (±1x): промежуточные уровни для продолжения, откатов и управления позицией.
Важно: полосы не должны реагировать на каждую тень свечи. Логика ориентирована на стабильность, чтобы индикатор не “гонялся” за ценой в шуме.
Практическая интерпретация (как применять)
Рынок в диапазоне (торговля туда-сюда)
Когда цена уважает структуру и колеблется внутри полос, обычно:
-
центральную зону используют как ориентир баланса,
-
внешние полосы — как рабочие/реакционные зоны, где цена статистически чаще замедляется, поглощается или частично разворачивается.
Ключевая идея: это не “купить/продать по касанию”. Полосы показывают, где имеет смысл искать подтверждения (свечи, объем, структура, контекст).
Направленный рынок (тренд по этапам)
В тренде диапазон не исчезает — он смещается. Полосы Mogalef помогают:
-
держаться по направлению движения без микро-сигналов,
-
понимать, когда цена в “нормальной” зоне и когда в зоне экстремума,
-
управлять позицией: фиксировать/защищать прибыль при повторных касаниях экстремумов или когда движение теряет непрерывность.
Цели и расширения
В фазах расширения экстремумы часто служат:
-
естественными целевыми зонами (особенно после крупных импульсов),
-
уровнями, где цена может дойти, немного превысить и затем стабилизироваться или скорректироваться.
Это позволяет чаще выходить по структуре, а не только по “шумовым” стопам.
Конфлюенс (самое сильное применение)
Ценность индикатора растет при конфлюенсе:
-
если экстремум/средний уровень совпадает на нескольких таймфреймах (или с вашими S/R), он становится более значимой зоной решения.
Для этого индикатор можно считать на старшем ТФ (HTF) и отображать на рабочем графике.
Рекомендации
-
Особенно полезен как инструмент структуры: четкие уровни + контекст.
-
Для реальной торговли комбинируйте с вашим способом подтверждения (price action, структура, волатильность, сессии и т.д.).
-
В интрадей полезно смотреть конфлюенс между ТФ входа и старшим ТФ контекста (если вашей стратегии это нужно).
Предупреждение
Индикатор не является автоматическим сигналом покупки/продажи и не гарантирует результат. Это инструмент чтения структуры для поддержки решений при управлении риском.
Параметры (Inputs)
-
Desviación (stdP) = 7 → делает полосы шире/уже.
-
Regresión (linP) = 3 → сглаживает движение полос.
-
Multiplicador extremo = 2.0 → регулирует удаленность внешних полос.
-
Mostrar bandas medianas (±1x) = true → вкл/выкл средние полосы.
-
Calcular en HTF = false → при включении считает на старшем ТФ.
-
Temporalidad HTF = current → выбор HTF при включении.