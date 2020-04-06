Global Trend Guardian Special Edition
- Эксперты
- Daniel Eduardo Arballo
- Версия: 2.0
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 20
GLOBAL TREND GUARDIANМультиактивный трендовый Expert Advisor для MetaTrader 5
Global Trend Guardian (GTG) — полностью автоматический трендовый робот (Expert Advisor). Он разработан для торговли металлами, индексами, основными валютными парами и другими инструментами, которые склонны формировать устойчивые направленные движения.
Цель GTG — находить сильные тренды, входить в зонах высокой вероятности, наращивать позицию поэтапно и контролировать риск через стоп-приказы и цели прибыли, основанные на волатильности.
Система не использует мартингейл, не усредняет убыточные позиции бесконечно и не опирается на агрессивный хеджинг. У каждой сделки есть заданный Stop Loss, а размер лота рассчитывается из заданного пользователем процента риска на сделку.
-
ОБЩАЯ ФИЛОСОФИЯ
GTG основан на простой идее: большую часть времени рынок находится во флэте, но устойчивая прибыль часто формируется за счет работы в трендовых фазах. Поэтому система:
-
стремится открывать сделки по направлению доминирующего движения цены;
-
избегает чрезмерно агрессивных контртрендовых стратегий;
-
сочетает фильтры тренда, волатильности и времени суток для повышения качества входов.
Ключевой подход — «резать убытки быстро, давать прибыли расти», всегда в заранее определённых пределах риска.
-
КАК РАБОТАЕТ GTG
Робот использует несколько основных модулей:
-
EMA тренда на рабочем таймфрейме и на более старшем TF для определения допустимого направления торговли (только покупки в бычьем контексте, только продажи в медвежьем).
-
Каналы в стиле Donchian для выявления значимых пробоев диапазонов.
-
ATR (Average True Range) для измерения волатильности и задания расстояний SL/TP, а также минимального шага между дополнительными входами.
-
Фильтры сессий и спреда для работы преимущественно в ликвидные часы с разумными торговыми издержками.
Упрощённый пример входа в покупку:
-
Цена торгуется выше трендовых EMA.
-
Цена пробивает верхнюю границу канала с достаточным расширением диапазона.
-
Формируется контролируемый откат к области EMA.
-
Робот открывает покупку с SL и TP в кратных ATR и с размером лота, рассчитанным по заданному риску%.
Если тренд развивается и условия повторяются, GTG может добавить позиции в том же направлении, соблюдая минимальное расстояние в ATR и лимиты по количеству сделок.
-
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЫНКИ И ТАЙМФРЕЙМЫ
GTG можно использовать на разных инструментах:
-
Металлы: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), медь (если доступна у брокера).
-
Индексы: US500, NASDAQ, Dow Jones, DAX и другие ликвидные индексные инструменты.
-
Forex: основные валютные пары (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и др.).
-
Другие трендовые активы (товарные фьючерсы, некоторые криптовалюты) после соответствующего тестирования.
Рекомендуемые таймфреймы:
-
H1 — основной рабочий ТF, сочетающий частоту сделок и стабильность кривой капитала.
-
M15 — более агрессивный режим с повышенной частотой входов.
-
H4/D1 — для опытных пользователей, готовых к меньшему количеству сделок и более тонкой настройке параметров.
Перед использованием робота на новом активе рекомендуется провести бэктест минимум за 12 месяцев и, по возможности, форвард-тесты на демо или небольшом реальном счёте.
-
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
-
Чёткая ориентация на торговлю по тренду, в направлении преобладающего движения.
-
Встроенное управление риском в каждой сделке (SL всегда присутствует, размер позиции рассчитывается от процента риска).
-
Поэтапное наращивание позиции с лимитами по экспозиции для робота, по символу и по направлению (BUY/SELL).
-
Структурированная логика выхода: начальный SL, перевод в безубыток, динамический трейлинг и TP на основе ATR.
-
Фильтры сессий, спреда и волатильности, помогающие избегать некачественных участков рынка.
-
Высокая гибкость настроек для адаптации под умеренный или агрессивный профиль риска.
-
Прозрачная философия, основанная на классических принципах, а не на «чёрных ящиках».
-
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ (КРАТКО)
-
Определение тренда
EMA на рабочем и старшем таймфрейме формируют бычий или медвежий сценарий. Робот торгует только в сторону этого сценария.
-
Канал пробоя
Канал, построенный по максимумам и минимумам N баров (в стиле Donchian), задаёт текущий диапазон. Цена должна пробить его с дополнительным запасом в терминах ATR, чтобы пробой считался валидным.
-
Использование ATR
ATR определяет:
-
расстояние Stop Loss (SL = ATR × множитель);
-
расстояние Take Profit (TP = ATR × множитель);
-
минимальный шаг между дополнительными входами по тренду;
-
максимально допустимое удаление цены от быстрой EMA, чтобы избежать входов «слишком далеко» от базы.
-
Поэтапные входы
Если первая сделка переходит в прибыль и условия повторяются, робот может открыть новые позиции в том же направлении с минимальным шагом в ATR и в пределах заданных лимитов по количеству.
-
Управление выходом
-
Начальный SL задаётся при открытии сделки.
-
Перевод в безубыток, когда прибыль достигает заданного множителя R (отношение прибыль/риск).
-
Активация трейлинг-стопа при достижении другого уровня R; стоп следует за ценой на настраиваемом расстоянии в R.
-
При желании — закрытие по встречному сигналу, если эта опция включена.
-
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
GTG поддерживает два режима расчёта объёма:
-
LOT_FIXED — фиксированный лот, задаётся пользователем.
-
LOT_RISK (рекомендуется) — пользователь задаёт процент риска на сделку, робот рассчитывает размер лота исходя из баланса/эквити и расстояния до SL.
Дополнительно экспозиция ограничивается:
-
максимальным количеством открытых позиций для всего робота;
-
максимальным числом сделок по одному символу;
-
максимумом позиций по направлению (BUY/SELL);
-
максимальным допустимым спредом и проскальзыванием для новых входов.
Таким образом, риск контролируется как на уровне отдельной сделки, так и на уровне портфеля. Тем не менее ни одна система не устраняет риск полностью; важно использовать именно риск-капитал и подбирать плечо в соответствии с личным профилем.
-
ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GLOBAL TREND GUARDIAN
GTG может подойти трейдерам, которые:
-
хотят трендового робота без мартингейла и с понятными правилами;
-
планируют торговать в основном на H1 или M15 без постоянного контроля графика;
-
уделяют внимание управлению риском в процентах от счёта и с привязкой к волатильности;
-
хотят применять единую логическую модель на разных активах, меняя лишь некоторые параметры.
Система сочетает профессиональную архитектуру (мульти-таймфреймный анализ, ATR, каналы пробоя, рыночные фильтры) с ориентировочными наборами настроек. Реальные результаты зависят от рыночных условий, брокера, выбранных параметров и дисциплины пользователя.
-
ИДЕИ НАСТРОЕК (ГОРИЗОНТ 12 МЕСЯЦЕВ)
В качестве общих стартовых точек:
Умеренный профиль (H1)
-
Режим лота: LOT_RISK
-
Риск на сделку: 1.0–1.3 %
-
Макс. позиций у робота: 8–10
-
Макс. позиций по символу: 4
-
Макс. позиций по направлению: 3–4
-
Минимальный шаг между входами: ≈ 1 ATR
-
ATR период: 14
-
SL: 1.7–1.9 × ATR
-
TP: 3.2–3.6 × ATR
-
Перевод в безубыток и трейлинг включаются примерно от 1.3–2.3 R
Агрессивный профиль (H1 или M15)
-
Риск на сделку: 1.5–2.0 %
-
Несколько более высокие лимиты по количеству позиций и шаг между входами ≈ 0.8–1 ATR.
Такой подход ориентирован на более высокий потенциал роста при более глубоких просадках, поэтому его рекомендуется сначала протестировать на демо.
-
ОСНОВНЫЕ НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ключевые группы параметров:
-
Режим торговли (только BUY, только SELL или обе стороны).
-
Режим сигналов (по закрытию свечи или внутри бара).
-
Разрешённые часы и дни недели.
-
Режим лота (фиксированный или на основе риска) и риск на сделку.
-
Лимиты позиций для робота, по символу и по направлению.
-
Периоды EMA и ATR, длина канала, дополнительное расстояние для подтверждения пробоя.
-
Кратные ATR для SL и TP.
-
Настройки перевода в безубыток и трейлинг-стопа.
-
Фильтры максимального спреда, проскальзывания и минимального расстояния SL/TP.
-
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
-
Начинайте с демо-счёта или с небольшого реального депозита.
-
Проводите бэктест минимум за 12 месяцев для каждой пары «актив/таймфрейм».
-
Подбирайте процент риска под личную терпимость к просадкам и размер счёта.
-
Регулярно анализируйте результаты, глубину просадок и частоту сделок.
-
Рассмотрите использование VPS для стабильной работы терминала.
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Global Trend Guardian — мультиактивный трендовый робот, который объединяет:
-
мульти-таймфреймные фильтры тренда,
-
каналы пробоя,
-
управление сделками на основе волатильности и процента риска,
-
поэтапное наращивание позиций с чёткими лимитами по экспозиции,
-
фильтры качества рыночных условий.
Робот не обещает гарантированных результатов, но предоставляет дисциплинированную и настраиваемую рамку, которая может служить надёжной основой для средне- и долгосрочной алгоритмической трендовой торговли.