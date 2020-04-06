Global Trend Guardian Special Edition

GLOBAL TREND GUARDIAN

Мультиактивный трендовый Expert Advisor для MetaTrader 5

Global Trend Guardian (GTG) — полностью автоматический трендовый робот (Expert Advisor). Он разработан для торговли металлами, индексами, основными валютными парами и другими инструментами, которые склонны формировать устойчивые направленные движения.

Цель GTG — находить сильные тренды, входить в зонах высокой вероятности, наращивать позицию поэтапно и контролировать риск через стоп-приказы и цели прибыли, основанные на волатильности.
Система не использует мартингейл, не усредняет убыточные позиции бесконечно и не опирается на агрессивный хеджинг. У каждой сделки есть заданный Stop Loss, а размер лота рассчитывается из заданного пользователем процента риска на сделку.

  1. ОБЩАЯ ФИЛОСОФИЯ

GTG основан на простой идее: большую часть времени рынок находится во флэте, но устойчивая прибыль часто формируется за счет работы в трендовых фазах. Поэтому система:

  • стремится открывать сделки по направлению доминирующего движения цены;

  • избегает чрезмерно агрессивных контртрендовых стратегий;

  • сочетает фильтры тренда, волатильности и времени суток для повышения качества входов.

Ключевой подход — «резать убытки быстро, давать прибыли расти», всегда в заранее определённых пределах риска.

  1. КАК РАБОТАЕТ GTG

Робот использует несколько основных модулей:

  • EMA тренда на рабочем таймфрейме и на более старшем TF для определения допустимого направления торговли (только покупки в бычьем контексте, только продажи в медвежьем).

  • Каналы в стиле Donchian для выявления значимых пробоев диапазонов.

  • ATR (Average True Range) для измерения волатильности и задания расстояний SL/TP, а также минимального шага между дополнительными входами.

  • Фильтры сессий и спреда для работы преимущественно в ликвидные часы с разумными торговыми издержками.

Упрощённый пример входа в покупку:

  1. Цена торгуется выше трендовых EMA.

  2. Цена пробивает верхнюю границу канала с достаточным расширением диапазона.

  3. Формируется контролируемый откат к области EMA.

  4. Робот открывает покупку с SL и TP в кратных ATR и с размером лота, рассчитанным по заданному риску%.

Если тренд развивается и условия повторяются, GTG может добавить позиции в том же направлении, соблюдая минимальное расстояние в ATR и лимиты по количеству сделок.

  1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЫНКИ И ТАЙМФРЕЙМЫ

GTG можно использовать на разных инструментах:

  • Металлы: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), медь (если доступна у брокера).

  • Индексы: US500, NASDAQ, Dow Jones, DAX и другие ликвидные индексные инструменты.

  • Forex: основные валютные пары (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и др.).

  • Другие трендовые активы (товарные фьючерсы, некоторые криптовалюты) после соответствующего тестирования.

Рекомендуемые таймфреймы:

  • H1 — основной рабочий ТF, сочетающий частоту сделок и стабильность кривой капитала.

  • M15 — более агрессивный режим с повышенной частотой входов.

  • H4/D1 — для опытных пользователей, готовых к меньшему количеству сделок и более тонкой настройке параметров.

Перед использованием робота на новом активе рекомендуется провести бэктест минимум за 12 месяцев и, по возможности, форвард-тесты на демо или небольшом реальном счёте.

  1. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Чёткая ориентация на торговлю по тренду, в направлении преобладающего движения.

  • Встроенное управление риском в каждой сделке (SL всегда присутствует, размер позиции рассчитывается от процента риска).

  • Поэтапное наращивание позиции с лимитами по экспозиции для робота, по символу и по направлению (BUY/SELL).

  • Структурированная логика выхода: начальный SL, перевод в безубыток, динамический трейлинг и TP на основе ATR.

  • Фильтры сессий, спреда и волатильности, помогающие избегать некачественных участков рынка.

  • Высокая гибкость настроек для адаптации под умеренный или агрессивный профиль риска.

  • Прозрачная философия, основанная на классических принципах, а не на «чёрных ящиках».

  1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ (КРАТКО)

  1. Определение тренда
    EMA на рабочем и старшем таймфрейме формируют бычий или медвежий сценарий. Робот торгует только в сторону этого сценария.

  2. Канал пробоя
    Канал, построенный по максимумам и минимумам N баров (в стиле Donchian), задаёт текущий диапазон. Цена должна пробить его с дополнительным запасом в терминах ATR, чтобы пробой считался валидным.

  3. Использование ATR
    ATR определяет:

  • расстояние Stop Loss (SL = ATR × множитель);

  • расстояние Take Profit (TP = ATR × множитель);

  • минимальный шаг между дополнительными входами по тренду;

  • максимально допустимое удаление цены от быстрой EMA, чтобы избежать входов «слишком далеко» от базы.

  1. Поэтапные входы
    Если первая сделка переходит в прибыль и условия повторяются, робот может открыть новые позиции в том же направлении с минимальным шагом в ATR и в пределах заданных лимитов по количеству.

  2. Управление выходом

  • Начальный SL задаётся при открытии сделки.

  • Перевод в безубыток, когда прибыль достигает заданного множителя R (отношение прибыль/риск).

  • Активация трейлинг-стопа при достижении другого уровня R; стоп следует за ценой на настраиваемом расстоянии в R.

  • При желании — закрытие по встречному сигналу, если эта опция включена.

  1. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

GTG поддерживает два режима расчёта объёма:

  • LOT_FIXED — фиксированный лот, задаётся пользователем.

  • LOT_RISK (рекомендуется) — пользователь задаёт процент риска на сделку, робот рассчитывает размер лота исходя из баланса/эквити и расстояния до SL.

Дополнительно экспозиция ограничивается:

  • максимальным количеством открытых позиций для всего робота;

  • максимальным числом сделок по одному символу;

  • максимумом позиций по направлению (BUY/SELL);

  • максимальным допустимым спредом и проскальзыванием для новых входов.

Таким образом, риск контролируется как на уровне отдельной сделки, так и на уровне портфеля. Тем не менее ни одна система не устраняет риск полностью; важно использовать именно риск-капитал и подбирать плечо в соответствии с личным профилем.

  1. ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GLOBAL TREND GUARDIAN

GTG может подойти трейдерам, которые:

  • хотят трендового робота без мартингейла и с понятными правилами;

  • планируют торговать в основном на H1 или M15 без постоянного контроля графика;

  • уделяют внимание управлению риском в процентах от счёта и с привязкой к волатильности;

  • хотят применять единую логическую модель на разных активах, меняя лишь некоторые параметры.

Система сочетает профессиональную архитектуру (мульти-таймфреймный анализ, ATR, каналы пробоя, рыночные фильтры) с ориентировочными наборами настроек. Реальные результаты зависят от рыночных условий, брокера, выбранных параметров и дисциплины пользователя.

  1. ИДЕИ НАСТРОЕК (ГОРИЗОНТ 12 МЕСЯЦЕВ)

В качестве общих стартовых точек:

Умеренный профиль (H1)

  • Режим лота: LOT_RISK

  • Риск на сделку: 1.0–1.3 %

  • Макс. позиций у робота: 8–10

  • Макс. позиций по символу: 4

  • Макс. позиций по направлению: 3–4

  • Минимальный шаг между входами: ≈ 1 ATR

  • ATR период: 14

  • SL: 1.7–1.9 × ATR

  • TP: 3.2–3.6 × ATR

  • Перевод в безубыток и трейлинг включаются примерно от 1.3–2.3 R

Агрессивный профиль (H1 или M15)

  • Риск на сделку: 1.5–2.0 %

  • Несколько более высокие лимиты по количеству позиций и шаг между входами ≈ 0.8–1 ATR.

Такой подход ориентирован на более высокий потенциал роста при более глубоких просадках, поэтому его рекомендуется сначала протестировать на демо.

  1. ОСНОВНЫЕ НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ключевые группы параметров:

  • Режим торговли (только BUY, только SELL или обе стороны).

  • Режим сигналов (по закрытию свечи или внутри бара).

  • Разрешённые часы и дни недели.

  • Режим лота (фиксированный или на основе риска) и риск на сделку.

  • Лимиты позиций для робота, по символу и по направлению.

  • Периоды EMA и ATR, длина канала, дополнительное расстояние для подтверждения пробоя.

  • Кратные ATR для SL и TP.

  • Настройки перевода в безубыток и трейлинг-стопа.

  • Фильтры максимального спреда, проскальзывания и минимального расстояния SL/TP.

  1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

  • Начинайте с демо-счёта или с небольшого реального депозита.

  • Проводите бэктест минимум за 12 месяцев для каждой пары «актив/таймфрейм».

  • Подбирайте процент риска под личную терпимость к просадкам и размер счёта.

  • Регулярно анализируйте результаты, глубину просадок и частоту сделок.

  • Рассмотрите использование VPS для стабильной работы терминала.

  1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Global Trend Guardian — мультиактивный трендовый робот, который объединяет:

  • мульти-таймфреймные фильтры тренда,

  • каналы пробоя,

  • управление сделками на основе волатильности и процента риска,

  • поэтапное наращивание позиций с чёткими лимитами по экспозиции,

  • фильтры качества рыночных условий.

Робот не обещает гарантированных результатов, но предоставляет дисциплинированную и настраиваемую рамку, которая может служить надёжной основой для средне- и долгосрочной алгоритмической трендовой торговли.


