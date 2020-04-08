Zyra Regime Map
Zyra Regime Map — это индикатор MetaTrader 5, предназначенный для определения рыночного контекста в реальном времени и помощи в выборе правильного типа стратегии в нужный момент. Он не дает сигналов Buy/Sell: он показывает, в какой рыночной среде вы торгуете (тренд, флэт, переход, хаос).
Для чего он нужен на практике?
Большинство ошибок в трейдинге происходит из-за несоответствия между стратегией и рынком:
- Трендовая стратегия во флэте → ложные пробои, серия стопов.
- Стратегия возврата к среднему в тренде → усреднение против движения.
- Нестабильный период → противоречивые сигналы, повышенный риск исполнения.
Zyra Regime Map решает эту проблему, классифицируя каждую фазу рынка на 4 понятных режима:
- TREND: выраженный тренд → предпочтительны трендовые стратегии
- RANGE: диапазон / возврат к среднему → предпочтительны mean-reversion стратегии
- TRANSITION: смена режима → осторожность, снизить риск / подождать
- CHAOS: ухудшенные условия → no-trade или минимальный риск
Ключевые преимущества (выгоды)
1) Индикатор «контекста», совместим с вашей системой
- Работает как фильтр: ваши сигналы (EA, индикаторы, price action) становятся надежнее, когда используются в подходящем режиме.
2) Простое чтение, структурированное принятие решений
Индикатор рассчитывает 3 ключевых измерения и объединяет их в оценки:
- DIR (направленность): сила наклона, «очищенная» с учетом ATR
- EFF (эффективность): эффективность движения (Efficiency Ratio)
- VOL/CHAOS (нормализованная волатильность): сжатие vs «шум»/хаотичность
Затем он выводит:
- TrendScore, RangeScore, ChaosScore (от 0 до 100)
- Итоговое состояние (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)
3) Стабильность без «мигания»
- Hysteresis + MinStateBars: смена режима подтверждается только после нескольких свечей, чтобы избежать постоянных переключений.
- Опция CalcOnCloseOnly: обновление только на закрытии свечи для максимальной стабильности (идеально для ручной торговли).
4) Полезные оповещения без спама
- Оповещения только при подтвержденной смене режима.
- Понятное сообщение, например:
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
Отображение (понятно и практично)
- Подокно (subwindow) с гистограммой режимов (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).
- Опциональное отображение линий оценок (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).
- Опциональный overlay/label: краткое резюме режима + основные оценки (удобно для быстрого «сканирования» нескольких графиков).
Настройки (просто, немного параметров)
Значения по умолчанию подобраны так, чтобы быть устойчивыми:
- Периоды расчета (Dir/Eff/Vol)
- Нормализация волатильности
- Пороги (Trend/Range/Chaos)
- Анти-мигание (Hysteresis, MinStateBars)
- Режим Close-only
- Оповещения (звук/push + anti-spam)
Как использовать (рекомендуемый подход)
Добавьте Zyra Regime Map на график.
Торгуйте только стратегии, которые соответствуют текущему режиму:
- TREND → пробои, откаты, следование тренду
- RANGE → каналы/диапазоны, возврат к VWAP/MA, осцилляторы
- TRANSITION → уменьшить объем, ждать подтверждения
- CHAOS → избегать торговли или максимально защищаться
Включите оповещения, чтобы получать уведомления о подтвержденных сменах режима.
Для кого этот индикатор?
- Дискреционные трейдеры, которые хотят избегать торговли «не в фазе рынка»
- Пользователи EA/индикаторов, которым нужен фильтр контекста (Trend/Range/No-trade)
- Трейдеры, работающие с несколькими инструментами (Forex, индексы, металлы), которым нужен стабильный инструмент на разных графиках
Важные примечания
- Zyra Regime Map — не сигнальный индикатор: он определяет рыночный режим.
- Никаких обещаний доходности не подразумевается: индикатор помогает структурировать принятие решений и управление риском.