Zyra Regime Map

Одна из числовых последовательностей носит название - "Последовательность лесного пожара". Она была признана одной из самых красивых новых последовательностей. Её главная особенность заключается в том, что эта последовательность избегает линейных трендов, даже самых кратковременных. Именно это свойство легло в основу этого индикатора. При анализе финансового временного ряда этот индикатор старается отбросить все возможные варианты тренда. И только если это ему не удается, то он признает наличие