Zyra Regime Map

Zyra Regime Map — это индикатор MetaTrader 5, предназначенный для определения рыночного контекста в реальном времени и помощи в выборе правильного типа стратегии в нужный момент. Он не дает сигналов Buy/Sell: он показывает, в какой рыночной среде вы торгуете (тренд, флэт, переход, хаос).

Для чего он нужен на практике?

Большинство ошибок в трейдинге происходит из-за несоответствия между стратегией и рынком:

  • Трендовая стратегия во флэте → ложные пробои, серия стопов.
  • Стратегия возврата к среднему в тренде → усреднение против движения.
  • Нестабильный период → противоречивые сигналы, повышенный риск исполнения.

Zyra Regime Map решает эту проблему, классифицируя каждую фазу рынка на 4 понятных режима:

  • TREND: выраженный тренд → предпочтительны трендовые стратегии
  • RANGE: диапазон / возврат к среднему → предпочтительны mean-reversion стратегии
  • TRANSITION: смена режима → осторожность, снизить риск / подождать
  • CHAOS: ухудшенные условия → no-trade или минимальный риск

Ключевые преимущества (выгоды)

1) Индикатор «контекста», совместим с вашей системой

  • Работает как фильтр: ваши сигналы (EA, индикаторы, price action) становятся надежнее, когда используются в подходящем режиме. 

2) Простое чтение, структурированное принятие решений

Индикатор рассчитывает 3 ключевых измерения и объединяет их в оценки:

  • DIR (направленность): сила наклона, «очищенная» с учетом ATR
  • EFF (эффективность): эффективность движения (Efficiency Ratio)
  • VOL/CHAOS (нормализованная волатильность): сжатие vs «шум»/хаотичность

Затем он выводит:

  • TrendScore, RangeScore, ChaosScore (от 0 до 100)
  • Итоговое состояние (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS) 

3) Стабильность без «мигания»

  • Hysteresis + MinStateBars: смена режима подтверждается только после нескольких свечей, чтобы избежать постоянных переключений. 
  • Опция CalcOnCloseOnly: обновление только на закрытии свечи для максимальной стабильности (идеально для ручной торговли). 

4) Полезные оповещения без спама

  • Оповещения только при подтвержденной смене режима.
  • Понятное сообщение, например:

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18 

Отображение (понятно и практично)

  • Подокно (subwindow) с гистограммой режимов (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS). 
  • Опциональное отображение линий оценок (TrendScore, RangeScore, ChaosScore). 
  • Опциональный overlay/label: краткое резюме режима + основные оценки (удобно для быстрого «сканирования» нескольких графиков). 

Настройки (просто, немного параметров)

Значения по умолчанию подобраны так, чтобы быть устойчивыми:

  • Периоды расчета (Dir/Eff/Vol)
  • Нормализация волатильности
  • Пороги (Trend/Range/Chaos)
  • Анти-мигание (Hysteresis, MinStateBars)
  • Режим Close-only
  • Оповещения (звук/push + anti-spam) 

Как использовать (рекомендуемый подход)

Добавьте Zyra Regime Map на график.

Торгуйте только стратегии, которые соответствуют текущему режиму:

  • TREND → пробои, откаты, следование тренду
  • RANGE → каналы/диапазоны, возврат к VWAP/MA, осцилляторы
  • TRANSITION → уменьшить объем, ждать подтверждения
  • CHAOS → избегать торговли или максимально защищаться 

Включите оповещения, чтобы получать уведомления о подтвержденных сменах режима.

Для кого этот индикатор?

  • Дискреционные трейдеры, которые хотят избегать торговли «не в фазе рынка»
  • Пользователи EA/индикаторов, которым нужен фильтр контекста (Trend/Range/No-trade)
  • Трейдеры, работающие с несколькими инструментами (Forex, индексы, металлы), которым нужен стабильный инструмент на разных графиках 

Важные примечания

  • Zyra Regime Map — не сигнальный индикатор: он определяет рыночный режим.
  • Никаких обещаний доходности не подразумевается: индикатор помогает структурировать принятие решений и управление риском. 

Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
