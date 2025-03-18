Revera

REVERA EA è uno strumento aperto multivaluta, flessibile, completamente automatizzato e multiforme per l'identificazione delle vulnerabilità nel mercato per EURUSD + AUDUSD + AUDCAD!

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network ,  Not   Arbitrage .

Default Settings for One Сhart EURUSD M15

Questo   è un   Multi -valuta   sistema   Quello   consente   tu a   diversificare   tuo   rischio   attraverso diverse coppie di valute .

Impostazioni predefinite   lavoro   SU   IL   Un grafico   EURUSD   M15

Ogni posizione ha sempre una   Monitoraggio fisso di SL+TP e profitti delle transazioni virtuali .

Qualunque   Profit   Monitoraggio   È   Nascosto   da   IL   Broker   E   È   Completamente   Virtuale nella RAM.

IL   sistema   usi   ipercomprato   E   ipervenduto   zone in   IL   mercato   E   mestieri   durante   IL   giorno .

IL   sistema   sfrutta   mercato   vulnerabilità   durante   periodi   Di   alto   volatilità   Quando   IL   prezzo   ritorna   A   IL   medie .

Questo è   Non è un algoritmo di ripartizione del mercato, quindi quasi tutti gli slittamenti del mercato sono   Positivo   E   Aggiungi profitti aggiuntivi   per noi.

Ogni   transazione   ha   virtuale   TP - livello   supporto   per   IL   prezzo ,   Quale   significativamente   riduce   IL   risultato   del   Italiano:   livello .

IL   REVERA EA   Divide tutte le transazioni in più parti, ogni parte della posizione aperta ha il suo   Gestione dei propri profitti .

Questo è un   Algoritmo sicuro : ogni transazione è protetta da spread elevati, notizie importanti ( NONFARM/FOMC ) e slittamenti.

L'algoritmo in modo indipendente   Si adatta   alle condizioni del tuo broker (spread, ritardi, slittamenti, gap di mercato) in   Tempo reale .

Il sistema utilizza   Monitoraggio virtuale dei profitti (VPT)   in combinazione con   Corretto TP+SL , che nasconde il comportamento del sistema al broker.

IL   sistema   fa   parecchi   lungo   E   a lungo termine   posizioni   per   settimana .

Questo è un sistema aperto , tu   Avere sempre accesso completo ai parametri e può   Ottimizza le tue impostazioni uniche .

Il sistema   NON utilizza il principio della scatola chiusa quando le impostazioni strategiche fondamentali NON sono disponibili!

La Revera non può   posto   mestieri   ogni   giorno ,   COME   Esso   Potere   lavoro   per   parecchi   giorni   senza   mestieri .   Questo   NON è un   Scalpaggio   sistema .

Questo   Meccanismo   Volere   appello   A   quelli   Chi   apprezzare   stabile   E   notevole   progressi   da EA.

Questo   E.A.   Volere   esperienza   prelievo   periodi ,   Questo   È   corretto .   Vero   commercio   coinvolge   perdite   E   prelievi

Se non hai mai utilizzato gli EA prima, ti mostrerò e insegnerò come utilizzarli!

 

Raccomandazioni

  • L'algoritmo potrebbe essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di usare un buon broker ICM/RAW/Pro/ECN.
  • IO   Potere   Sempre   Dare   raccomandazioni   E   IL   migliore   impostazioni ,   Tatto   libero di   contatto   Me!
  • IO   Potere   Sempre   personalmente   collegare   da remoto   A   aiuto   Voi   con   IL   installazione   E   impostazioni !      
  • Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Il consulente utilizza un calcolo adattivo delle dimensioni dei lotti, ma con una leva finanziaria bassa (1:50 e inferiore) potrebbero verificarsi problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.
  • Prova il conto demo per le prime 1-2 settimane per controllare il tuo broker
  • Deposito minimo da $ 300 per EURUSD M15
  • Per favore   Fare   non   esitare   A   contatto   Me ,   IO   Sono   Sicuro   Quello   Io sarò   capace   A   aiuto   Voi   In   Qualunque   caso   E   con   Qualunque   domanda !



Philipp Hermann
1507
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

Rispondi alla recensione