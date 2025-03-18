REVERA EA è uno strumento aperto multivaluta, flessibile, completamente automatizzato e multiforme per l'identificazione delle vulnerabilità nel mercato per EURUSD + AUDUSD + AUDCAD!

Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage . Default Settings for One Сhart EURUSD M15

Only 7 Copy of 10 Left for 390 $ Next Price 590 $



Questo è un Multi -valuta sistema Quello consente tu a diversificare tuo rischio attraverso diverse coppie di valute .

Impostazioni

predefinite

​

​

lavoro

SU

IL

Un grafico

EURUSD

M15

Ogni posizione ha sempre una Monitoraggio fisso di SL+TP e profitti delle transazioni virtuali .

Qualunque Profit Monitoraggio È Nascosto da IL Broker E È Completamente Virtuale nella RAM.

IL sistema usi ipercomprato E ipervenduto zone in IL mercato E mestieri durante IL giorno .

IL

sistema

sfrutta

mercato

vulnerabilità

durante

periodi

Di

alto

volatilità

Quando

IL

prezzo

ritorna

A

IL

medie

.

Questo è Non è un algoritmo di ripartizione del mercato, quindi quasi tutti gli slittamenti del mercato sono Positivo E Aggiungi profitti aggiuntivi per noi.

Ogni transazione ha virtuale TP - livello supporto per IL prezzo , Quale significativamente riduce IL risultato del Italiano: livello .



IL REVERA EA Divide tutte le transazioni in più parti, ogni parte della posizione aperta ha il suo Gestione dei propri profitti .

Questo è un Algoritmo sicuro : ogni transazione è protetta da spread elevati, notizie importanti ( NONFARM/FOMC ) e slittamenti.

L'algoritmo in modo indipendente Si adatta alle condizioni del tuo broker (spread, ritardi, slittamenti, gap di mercato) in Tempo reale .

Il sistema utilizza Monitoraggio virtuale dei profitti (VPT) in combinazione con Corretto TP+SL , che nasconde il comportamento del sistema al broker.

IL sistema fa parecchi lungo E a lungo termine posizioni per settimana .



Questo è un sistema aperto , tu Avere sempre accesso completo ai parametri e può Ottimizza le tue impostazioni uniche .

Il sistema NON utilizza il principio della scatola chiusa quando le impostazioni strategiche fondamentali NON sono disponibili!

La Revera non può posto mestieri ogni giorno , COME Esso Potere lavoro per parecchi giorni senza mestieri . Questo NON è un Scalpaggio sistema .

Questo Meccanismo Volere appello A quelli Chi apprezzare stabile E notevole progressi da EA.

Questo

E.A.

Volere

esperienza

prelievo

periodi

,

Questo

È

corretto

.

Vero

commercio

coinvolge

perdite

E

prelievi

Se non hai mai utilizzato gli EA prima, ti mostrerò e insegnerò come utilizzarli!





Raccomandazioni

L'algoritmo potrebbe essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di usare un buon broker ICM/RAW/Pro/ECN.

IO Potere Sempre Dare raccomandazioni E IL migliore impostazioni , Tatto libero di contatto Me!

IO Potere Sempre personalmente collegare da remoto A aiuto Voi con IL installazione E impostazioni !

Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il consulente utilizza un calcolo adattivo delle dimensioni dei lotti, ma con una leva finanziaria bassa (1:50 e inferiore) potrebbero verificarsi problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.

Prova il conto demo per le prime 1-2 settimane per controllare il tuo broker

Deposito minimo da $ 300 per EURUSD M15

Per favore Fare non esitare A contatto Me , IO Sono Sicuro Quello Io sarò capace A aiuto Voi In Qualunque caso E con Qualunque domanda !









