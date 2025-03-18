Revera
REVERA EA è uno strumento aperto multivaluta, flessibile, completamente automatizzato e multiforme per l'identificazione delle vulnerabilità nel mercato per EURUSD + AUDUSD + AUDCAD!
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage .
Default Settings for One Сhart EURUSD M15
Questo è un Multi -valuta sistema Quello consente tu a diversificare tuo rischio attraverso diverse coppie di valute .Impostazioni predefinite lavoro SU IL Un grafico EURUSD M15
Ogni posizione ha sempre una Monitoraggio fisso di SL+TP e profitti delle transazioni virtuali .
Qualunque Profit Monitoraggio È Nascosto da IL Broker E È Completamente Virtuale nella RAM.
IL sistema usi ipercomprato E ipervenduto zone in IL mercato E mestieri durante IL giorno .IL sistema sfrutta mercato vulnerabilità durante periodi Di alto volatilità Quando IL prezzo ritorna A IL medie .
Questo è Non è un algoritmo di ripartizione del mercato, quindi quasi tutti gli slittamenti del mercato sono Positivo E Aggiungi profitti aggiuntivi per noi.
Ogni transazione ha virtuale TP - livello supporto per IL prezzo , Quale significativamente riduce IL risultato del Italiano: livello .
IL REVERA EA Divide tutte le transazioni in più parti, ogni parte della posizione aperta ha il suo Gestione dei propri profitti .
Questo è un Algoritmo sicuro : ogni transazione è protetta da spread elevati, notizie importanti ( NONFARM/FOMC ) e slittamenti.
L'algoritmo in modo indipendente Si adatta alle condizioni del tuo broker (spread, ritardi, slittamenti, gap di mercato) in Tempo reale .
Il sistema utilizza Monitoraggio virtuale dei profitti (VPT) in combinazione con Corretto TP+SL , che nasconde il comportamento del sistema al broker.
IL sistema fa parecchi lungo E a lungo termine posizioni per settimana .
Questo è un sistema aperto , tu Avere sempre accesso completo ai parametri e può Ottimizza le tue impostazioni uniche .
Il sistema NON utilizza il principio della scatola chiusa quando le impostazioni strategiche fondamentali NON sono disponibili!
La Revera non può posto mestieri ogni giorno , COME Esso Potere lavoro per parecchi giorni senza mestieri . Questo NON è un Scalpaggio sistema .
Questo Meccanismo Volere appello A quelli Chi apprezzare stabile E notevole progressi da EA.Questo E.A. Volere esperienza prelievo periodi , Questo È corretto . Vero commercio coinvolge perdite E prelievi
Se non hai mai utilizzato gli EA prima, ti mostrerò e insegnerò come utilizzarli!
Raccomandazioni
- L'algoritmo potrebbe essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di usare un buon broker ICM/RAW/Pro/ECN.
- IO Potere Sempre Dare raccomandazioni E IL migliore impostazioni , Tatto libero di contatto Me!
- IO Potere Sempre personalmente collegare da remoto A aiuto Voi con IL installazione E impostazioni !
- Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Il consulente utilizza un calcolo adattivo delle dimensioni dei lotti, ma con una leva finanziaria bassa (1:50 e inferiore) potrebbero verificarsi problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.
- Prova il conto demo per le prime 1-2 settimane per controllare il tuo broker
- Deposito minimo da $ 300 per EURUSD M15
- Per favore Fare non esitare A contatto Me , IO Sono Sicuro Quello Io sarò capace A aiuto Voi In Qualunque caso E con Qualunque domanda !
Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql