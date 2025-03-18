REVERA EA 는 EURUSD + AUDUSD + AUDCAD 시장의 취약성을 식별하기 위한 다중 통화, 유연하고 완전 자동화되고 다면적인 개방형 도구입니다!

Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage . Default Settings for One Сhart EURUSD M15

이것 이다 다중 통화 체계 저것 허용합니다 너에게 다양화하다 당신의 위험 여러 통화 쌍 에 걸쳐 .

기본

설정

​

​

일하다

~에

그만큼

한 개의 차트

유로달러

엠15

각 위치에는 항상 다음이 있습니다. 고정 SL+TP 및 가상 거래 이익 추적 .

어느 이익 추적 ~이다 숨겨진 ~에서 그만큼 브로커 그리고 ~이다 완전히 RAM의 가상.

그만큼 체계 사용하다 매수 과다 그리고 과매도 구역 그만큼 시장 그리고 거래 ~ 동안 그만큼 낮 .

그만큼

체계

착취

시장

취약점

~ 동안

미문

~의

높은

휘발성

언제

그만큼

가격

보고

에게

그만큼

평균

.

이것은 시장 붕괴 알고리즘이 아니므 로 거의 모든 시장 미끄러짐은 다음과 같습니다. 긍정적인 그리고 추가 수익을 추가하세요 우리를 위해서.

각 거래 가지다 가상 TP - 레벨 지원하다 ~을 위한 그만큼 가격 , 어느 상당히 감소시킨다 그만큼 성취 의 슬 수준 .



그만큼 레베라 EA 모든 거래를 여러 부분으로 나누고, 개방된 포지션의 각 부분에는 다음이 있습니다. 자체 이익 관리 .

이것은 안전한 알고리즘을 통해 각 거래는 큰 스프레드, 강력한 뉴스( NONFARM/FOMC ) 및 슬리피지로부터 보호됩니다.

알고리즘은 독립적으로 적응하다 브로커의 조건(스프레드, 지연, 미끄러짐, 시장 갭)에 따라 실시간 .

시스템은 다음을 사용합니다. 가상 이익 추적(VPT) 와 조합하여 브로커로부터 시스템 동작을 숨기는 고정 TP+SL .

그만큼 체계 만든다 여러 개의 긴 그리고 장기적 으로 위치 당 주 .



이것은 개방형 시스템 입니다. 항상 매개변수에 대한 전체 액세스 권한을 갖고 있습니다 . 고유한 설정을 최적화하세요 .

시스템 기본 전략적 설정을 사용할 수 없는 경우 폐쇄형 상자 원칙을 사용하지 마십시오 !

Revera는 할 수 없습니다 장소 거래 모든 낮 , ~처럼 그것 ~할 수 있다 일하다 ~을 위한 여러 개의 날 없이 거래 . 이것 아니다 ​ 스캘핑 시스템 .

이것 기구 ~ 할 것이다 항소 에게 저것들 WHO 고마워하다 안정적인 그리고 눈에 띄는 진전 EA 에서 .

이것

에아

~ 할 것이다

경험

인출

기간

,

이것

~이다

옳은

.

진짜

거래

포함한다

사상자 수

그리고

인출

이전에 EA를 사용한 적이 없다면, 제가 보여드리고 사용 방법을 가르쳐 드리겠습니다!





추천사항