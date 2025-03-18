Revera
REVERA EA 는 EURUSD + AUDUSD + AUDCAD 시장의 취약성을 식별하기 위한 다중 통화, 유연하고 완전 자동화되고 다면적인 개방형 도구입니다!
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage .
Default Settings for One Сhart EURUSD M15
이것 이다 다중 통화 체계 저것 허용합니다 너에게 다양화하다 당신의 위험 여러 통화 쌍 에 걸쳐 .기본 설정 일하다 ~에 그만큼 한 개의 차트 유로달러 엠15
각 위치에는 항상 다음이 있습니다. 고정 SL+TP 및 가상 거래 이익 추적 .
어느 이익 추적 ~이다 숨겨진 ~에서 그만큼 브로커 그리고 ~이다 완전히 RAM의 가상.
그만큼 체계 사용하다 매수 과다 그리고 과매도 구역 그만큼 시장 그리고 거래 ~ 동안 그만큼 낮 .그만큼 체계 착취 시장 취약점 ~ 동안 미문 ~의 높은 휘발성 언제 그만큼 가격 보고 에게 그만큼 평균 .
이것은 시장 붕괴 알고리즘이 아니므 로 거의 모든 시장 미끄러짐은 다음과 같습니다. 긍정적인 그리고 추가 수익을 추가하세요 우리를 위해서.
각 거래 가지다 가상 TP - 레벨 지원하다 ~을 위한 그만큼 가격 , 어느 상당히 감소시킨다 그만큼 성취 의 슬 수준 .
그만큼 레베라 EA 모든 거래를 여러 부분으로 나누고, 개방된 포지션의 각 부분에는 다음이 있습니다. 자체 이익 관리 .
이것은 안전한 알고리즘을 통해 각 거래는 큰 스프레드, 강력한 뉴스( NONFARM/FOMC ) 및 슬리피지로부터 보호됩니다.
알고리즘은 독립적으로 적응하다 브로커의 조건(스프레드, 지연, 미끄러짐, 시장 갭)에 따라 실시간 .
시스템은 다음을 사용합니다. 가상 이익 추적(VPT) 와 조합하여 브로커로부터 시스템 동작을 숨기는 고정 TP+SL .
그만큼 체계 만든다 여러 개의 긴 그리고 장기적 으로 위치 당 주 .
이것은 개방형 시스템 입니다. 항상 매개변수에 대한 전체 액세스 권한을 갖고 있습니다 . 고유한 설정을 최적화하세요 .
시스템 기본 전략적 설정을 사용할 수 없는 경우 폐쇄형 상자 원칙을 사용하지 마십시오 !
Revera는 할 수 없습니다 장소 거래 모든 낮 , ~처럼 그것 ~할 수 있다 일하다 ~을 위한 여러 개의 날 없이 거래 . 이것 아니다 스캘핑 시스템 .
이것 기구 ~ 할 것이다 항소 에게 저것들 WHO 고마워하다 안정적인 그리고 눈에 띄는 진전 EA 에서 .이것 에아 ~ 할 것이다 경험 인출 기간 , 이것 ~이다 옳은 . 진짜 거래 포함한다 사상자 수 그리고 인출
이전에 EA를 사용한 적이 없다면, 제가 보여드리고 사용 방법을 가르쳐 드리겠습니다!
추천사항
- 알고리즘은 스프레드와 슬리피지에 민감할 수 있습니다. 좋은 ICM/RAW/Pro/ECN 브로커를 사용하는 것이 좋습니다.
- 나 ~할 수 있다 언제나 주다 추천사항 그리고 그만큼 최상의 설정 , 느끼다 자유롭게 연락하다 나!
- 나 ~할 수 있다 언제나 몸소 연결하다 떨어져서 에게 돕다 너 ~와 함께 그만큼 설치 그리고 설정 !
- 시스템은 모든 브로커 지표를 지속적으로 읽기 때문에 VPS를 24시간 내내 사용하는 것이 더 좋습니다.
- 자문사는 적응형 로트 크기 계산을 사용하지만, 레버리지가 낮은 경우(1:50 이하) 자본이 부족한 계정에서는 증거금 요건에 문제가 있을 수 있습니다.
- 브로커를 확인하려면 첫 1~2주 동안 데모 계정을 사용해보세요.
- EURUSD M15의 최소 입금 금액은 $300입니다.
- 제발 하다 ~ 아니다 망설이다 에게 연락하다 나 , 나 ~이다 확신하는 저것 나는 될 것이다 할 수 있는 에게 돕다 너 ~에 어느 사례 그리고 ~와 함께 어느 질문 !
Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql