NOVA EA - это полностью автоматическая система для индекса (GER40/DE40) с открытыми параметрами оптимизации.

Алгоритм имеет встроенный опциональный фильтр волатильности, что позволяет обходить ложные пробои на рынке.

Система использует пробой рынка в определенные дневные торговые часы.

Каждая позиция всегда имеет Фиксированный SL/TP и сопровождение прибыльных позиций.

Текущие настройки по умолчанию были оптимизированы с декабря 2020 года и по сегодняшний день для индекса GER40/DE40 с учетом всех реальных котировок MT5 ICM RAW.

Система Опционально восстанавливает позиции на следующий день за счет увеличения количества сделок.

Рекомендации