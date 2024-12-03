Nova EA

NOVA EA - это полностью автоматическая система для индекса (GER40/DE40) с открытыми параметрами оптимизации.

Алгоритм имеет встроенный опциональный фильтр волатильности, что позволяет обходить ложные пробои на рынке.

Система использует пробой рынка в определенные дневные торговые часы.

Каждая позиция всегда имеет Фиксированный SL/TP и сопровождение прибыльных позиций.  

Текущие настройки по умолчанию были оптимизированы с декабря 2020 года и по сегодняшний день для индекса GER40/DE40 с учетом всех реальных котировок MT5 ICM RAW.

Система Опционально восстанавливает позиции на следующий день за счет увеличения количества сделок.

Рекомендации

  • Алгоритм может быть чувствителен к спреду и проскальзываниям. Я рекомендую использовать хорошего брокера ICM/RAW/Pro/ECN;       
  • Система постоянно считывает все индикаторы брокеров, поэтому лучше использовать VPS 24/7.
  • Советник использует адаптивный расчет размера лота, но при низком кредитном плече (1:30 и ниже) могут возникнуть проблемы с маржинальными требованиями на счетах с небольшим капиталом.
  • Попробуйте демо-счет в течение первых 1-2 недель, чтобы проверить Вашего Брокера.
Отзывы 1
Ahmed Hasan
24
Ahmed Hasan 2025.02.10 13:23 
 

hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx

