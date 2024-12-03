Nova EA
- Эксперты
- Anton Kondratev
- Версия: 2.88
- Обновлено: 14 августа 2025
- Активации: 7
NOVA EA - это полностью автоматическая система для индекса (GER40/DE40) с открытыми параметрами оптимизации.
Алгоритм имеет встроенный опциональный фильтр волатильности, что позволяет обходить ложные пробои на рынке.
Система использует пробой рынка в определенные дневные торговые часы.
Каждая позиция всегда имеет Фиксированный SL/TP и сопровождение прибыльных позиций.
Текущие настройки по умолчанию были оптимизированы с декабря 2020 года и по сегодняшний день для индекса GER40/DE40 с учетом всех реальных котировок MT5 ICM RAW.
Система Опционально восстанавливает позиции на следующий день за счет увеличения количества сделок.
Рекомендации
- Алгоритм может быть чувствителен к спреду и проскальзываниям. Я рекомендую использовать хорошего брокера ICM/RAW/Pro/ECN;
- Система постоянно считывает все индикаторы брокеров, поэтому лучше использовать VPS 24/7.
- Советник использует адаптивный расчет размера лота, но при низком кредитном плече (1:30 и ниже) могут возникнуть проблемы с маржинальными требованиями на счетах с небольшим капиталом.
- Попробуйте демо-счет в течение первых 1-2 недель, чтобы проверить Вашего Брокера.
