REVERA EA est un outil ouvert multi-devises, flexible, entièrement automatisé et multi-facettes pour identifier les vulnérabilités du marché pour EURUSD + AUDUSD + AUDCAD !
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage .
Default Settings for One Сhart EURUSD M15
Ce est un Multi -devises système que permet toi à diversifier ton risque sur plusieurs paires de devises .Les paramètres par défaut travail sur le Un graphique EURUSD M15
Chaque position a toujours un Suivi des bénéfices des transactions SL+TP et virtuelles fixes .
N'importe lequel Profit Suivi est Caché depuis le Courtier et est Complètement Virtuel en RAM.
Le système utilisations surachat et survendu zones dans le marché et métiers pendant le jour .Le système exploits marché vulnérabilités pendant périodes de haut volatilité quand le prix retours à le moyennes .
C'est Il ne s'agit pas d'un algorithme de rupture de marché, donc presque tous les glissements de marché le sont Positif et Ajoutez des bénéfices supplémentaires pour nous.
Chaque transaction a virtuel TP - niveau soutien pour le prix , lequel de manière significative réduit le réalisation de la SL niveau .
Le REVERA EA Divise toutes les transactions en plusieurs parties, chaque partie de la position ouverte a sa Gestion des bénéfices propres .
C'est un Algorithme sécurisé , chaque transaction est protégée contre les écarts importants, les nouvelles fortes ( NON FARM/FOMC ) et les dérapages.
L'algorithme indépendamment S'adapte aux conditions de votre courtier (Spreads, Délais, Slippages, Market Gaps) en Temps réel .
Le système utilise Suivi des bénéfices virtuels (VPT) en combinaison avec Correction de TP+SL , qui masque le comportement du système au courtier.
Le système fait plusieurs long et à long terme postes par semaine .
C'est un système ouvert , vous Ayez toujours un accès complet aux paramètres et pouvez Optimisez vos paramètres uniques .
Le système N'utilise PAS le principe de la boîte fermée lorsque les paramètres stratégiques fondamentaux ne sont PAS disponibles pour vous !
Le Revera ne peut pas lieu métiers chaque jour , comme il peut travail pour plusieurs jours sans métiers . Ce n'est PAS un Scalping système .
Ce Mécanisme volonté appel à ceux OMS apprécier écurie et perceptible progrès de EA.Ce EA volonté expérience retrait périodes , ce est correct . Réel commerce implique pertes et prélèvements
Si vous n'avez jamais utilisé EA auparavant, je vais vous montrer et vous apprendre à l'utiliser !
Recommandations
- L'algorithme peut être sensible aux spreads et aux glissements. Je recommande d'utiliser un bon courtier ICM/RAW/Pro/ECN.
- je peut toujours donner recommandations et le meilleur paramètres , sentir libre de contact moi!
- je peut toujours personnellement connecter à distance à aide toi avec le installation et paramètres !
- Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.
- Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:50 et moins), il peut y avoir des problèmes avec les exigences de marge sur les comptes à faible capital.
- Essayez le compte démo pendant les 1 à 2 premières semaines pour vérifier votre courtier
- Dépôt minimum à partir de 300 $ pour EURUSD M15
- S'il te plaît faire pas hésiter à contact moi , je suis bien sûr que Je serai capable à aide toi dans n'importe lequel cas et avec n'importe lequel question !
