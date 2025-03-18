REVERA EA est un outil ouvert multi-devises, flexible, entièrement automatisé et multi-facettes pour identifier les vulnérabilités du marché pour EURUSD + AUDUSD + AUDCAD !

Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage . Default Settings for One Сhart EURUSD M15

Only 7 Copy of 10 Left for 390 $ Next Price 590 $



Ce est un Multi -devises système que permet toi à diversifier ton risque sur plusieurs paires de devises .

Les

paramètres

par

défaut

travail

sur

le

Un graphique

EURUSD

M15

Chaque position a toujours un Suivi des bénéfices des transactions SL+TP et virtuelles fixes .

N'importe lequel Profit Suivi est Caché depuis le Courtier et est Complètement Virtuel en RAM.

Le système utilisations surachat et survendu zones dans le marché et métiers pendant le jour .

Le

système

exploits

marché

vulnérabilités

pendant

périodes

de

haut

volatilité

quand

le

prix

retours

à

le

moyennes

.

C'est Il ne s'agit pas d'un algorithme de rupture de marché, donc presque tous les glissements de marché le sont Positif et Ajoutez des bénéfices supplémentaires pour nous.

Chaque transaction a virtuel TP - niveau soutien pour le prix , lequel de manière significative réduit le réalisation de la SL niveau .



Le REVERA EA Divise toutes les transactions en plusieurs parties, chaque partie de la position ouverte a sa Gestion des bénéfices propres .

C'est un Algorithme sécurisé , chaque transaction est protégée contre les écarts importants, les nouvelles fortes ( NON FARM/FOMC ) et les dérapages.

L'algorithme indépendamment S'adapte aux conditions de votre courtier (Spreads, Délais, Slippages, Market Gaps) en Temps réel .

Le système utilise Suivi des bénéfices virtuels (VPT) en combinaison avec Correction de TP+SL , qui masque le comportement du système au courtier.

Le système fait plusieurs long et à long terme postes par semaine .



C'est un système ouvert , vous Ayez toujours un accès complet aux paramètres et pouvez Optimisez vos paramètres uniques .

Le système N'utilise PAS le principe de la boîte fermée lorsque les paramètres stratégiques fondamentaux ne sont PAS disponibles pour vous !

Le Revera ne peut pas lieu métiers chaque jour , comme il peut travail pour plusieurs jours sans métiers . Ce n'est PAS un Scalping système .

Ce Mécanisme volonté appel à ceux OMS apprécier écurie et perceptible progrès de EA.

Ce

EA

volonté

expérience

retrait

périodes

,

ce

est

correct

.

Réel

commerce

implique

pertes

et

prélèvements

Si vous n'avez jamais utilisé EA auparavant, je vais vous montrer et vous apprendre à l'utiliser !





Recommandations

L'algorithme peut être sensible aux spreads et aux glissements. Je recommande d'utiliser un bon courtier ICM/RAW/Pro/ECN.

je peut toujours donner recommandations et le meilleur paramètres , sentir libre de contact moi!

je peut toujours personnellement connecter à distance à aide toi avec le installation et paramètres !

Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.

Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:50 et moins), il peut y avoir des problèmes avec les exigences de marge sur les comptes à faible capital.

Essayez le compte démo pendant les 1 à 2 premières semaines pour vérifier votre courtier

Dépôt minimum à partir de 300 $ pour EURUSD M15

S'il te plaît faire pas hésiter à contact moi , je suis bien sûr que Je serai capable à aide toi dans n'importe lequel cas et avec n'importe lequel question !









