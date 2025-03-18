Revera

REVERA EA est un outil ouvert multi-devises, flexible, entièrement automatisé et multi-facettes pour identifier les vulnérabilités du marché pour EURUSD + AUDUSD + AUDCAD !

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network ,  Not   Arbitrage .

Default  Settings for One Сhart   EURUSD M15

Only 7 Copy of 10 Left  for 390 $

Next Price 590 $ 

Ce   est un   Multi -devises   système   que   permet   toi à   diversifier   ton   risque   sur plusieurs paires de devises .

Les paramètres par défaut   travail   sur   le   Un graphique   EURUSD   M15

Chaque position a toujours un   Suivi des bénéfices des transactions SL+TP et virtuelles fixes .

N'importe lequel   Profit   Suivi   est   Caché   depuis   le   Courtier   et   est   Complètement   Virtuel en RAM.

Le   système   utilisations   surachat   et   survendu   zones dans   le   marché   et   métiers   pendant   le   jour .

Le   système   exploits   marché   vulnérabilités   pendant   périodes   de   haut   volatilité   quand   le   prix   retours   à   le   moyennes .

C'est   Il ne s'agit pas d'un algorithme de rupture de marché, donc presque tous les glissements de marché le sont   Positif   et   Ajoutez des bénéfices supplémentaires   pour nous.

Chaque   transaction   a   virtuel   TP - niveau   soutien   pour   le   prix ,   lequel   de manière significative   réduit   le   réalisation   de la   SL   niveau .

Le   REVERA EA   Divise toutes les transactions en plusieurs parties, chaque partie de la position ouverte a sa   Gestion des bénéfices propres .

C'est un   Algorithme sécurisé , chaque transaction est protégée contre les écarts importants, les nouvelles fortes ( NON FARM/FOMC ) et les dérapages.

L'algorithme indépendamment   S'adapte   aux conditions de votre courtier (Spreads, Délais, Slippages, Market Gaps) en   Temps réel .

Le système utilise   Suivi des bénéfices virtuels (VPT)   en combinaison avec   Correction de TP+SL , qui masque le comportement du système au courtier.

Le   système   fait   plusieurs   long   et   à long terme   postes   par   semaine .

C'est un système ouvert , vous   Ayez toujours un accès complet aux paramètres et pouvez   Optimisez vos paramètres uniques .

Le système   N'utilise PAS le principe de la boîte fermée lorsque les paramètres stratégiques fondamentaux ne sont PAS disponibles pour vous !

Le Revera ne peut pas   lieu   métiers   chaque   jour ,   comme   il   peut   travail   pour   plusieurs   jours   sans   métiers .   Ce   n'est PAS un   Scalping   système .

Ce   Mécanisme   volonté   appel   à   ceux   OMS   apprécier   écurie   et   perceptible   progrès   de EA.

Ce   EA   volonté   expérience   retrait   périodes ,   ce   est   correct .   Réel   commerce   implique   pertes   et   prélèvements

Si vous n'avez jamais utilisé EA auparavant, je vais vous montrer et vous apprendre à l'utiliser !

 

Recommandations

  • L'algorithme peut être sensible aux spreads et aux glissements. Je recommande d'utiliser un bon courtier ICM/RAW/Pro/ECN.
  • je   peut   toujours   donner   recommandations   et   le   meilleur   paramètres ,   sentir   libre de   contact   moi!
  • je   peut   toujours   personnellement   connecter   à distance   à   aide   toi   avec   le   installation   et   paramètres !      
  • Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.
  • Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:50 et moins), il peut y avoir des problèmes avec les exigences de marge sur les comptes à faible capital.
  • Essayez le compte démo pendant les 1 à 2 premières semaines pour vérifier votre courtier
  • Dépôt minimum à partir de 300 $ pour EURUSD M15
  • S'il te plaît   faire   pas   hésiter   à   contact   moi ,   je   suis   bien sûr   que   Je serai   capable   à   aide   toi   dans   n'importe lequel   cas   et   avec   n'importe lequel   question !



Avis 2
Philipp Hermann
1507
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

Steffen Schmidt
725
Steffen Schmidt 2025.05.08 08:30 
 

Not good at all, it was making some progress at the beginning of the release of this EA but now no profits.

Philipp Hermann
1507
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

