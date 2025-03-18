Revera
- エキスパート
- Anton Kondratev
- バージョン: 2.33
- アップデート済み: 13 8月 2025
- アクティベーション: 7
REVERA EA は、EURUSD + AUDUSD + AUDCAD の市場における脆弱性を特定するための、複数通貨対応で柔軟性が高く、完全に自動化された多面的なオープン ツールです。
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage .
Default Settings for One Сhart EURUSD M15
Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 245$
Next Price 590 $
これ は 複数通貨 システム それ 許可する あなたに 多様化する あなたの リスク 複数の通貨ペアにわたって。デフォルト設定 仕事 の上 の 1つのチャート ユーロ/米ドル M15
各ポジションには必ず SL+TPおよび仮想取引の利益追跡を修正しました。
どれでも 利益 トラッキング は 隠れた から の ブローカ そして は 完全に RAM 内の仮想。
の システム 用途 買われ過ぎ そして 売られ過ぎ ゾーン内 の 市場 そして 取引 その間 の 日。の システム 悪用 市場 脆弱性 その間 期間 の 高い ボラティリティ いつ の 価格 返品 に の 平均します。
これは 市場ブレイクダウンアルゴリズムではないので、ほぼすべての市場スリッページは ポジティブ そして 追加の利益を追加する 私たちにとって。
それぞれ 取引 もっている バーチャル TP -レベル サポート のために の 価格、 どれの 大幅 減らす の 成果 の SL レベル。
の レベラEA すべての取引をいくつかの部分に分割し、オープンポジションの各部分には 独自の利益管理。
これは 安全なアルゴリズム、各取引は大きなスプレッド、強いニュース ( NONFARM/FOMC )、スリッページから保護されます。
アルゴリズムは独立して 適応する ブローカーの条件（スプレッド、遅延、スリッページ、市場ギャップ） リアルタイム。
システムは 仮想利益追跡 (VPT) と組み合わせて システムの動作をブローカーから隠すTP+SL を修正しました。
の システム 作る いくつかの 長さ そして 長期的 ポジション あたり 週。
これはオープンシステムです。 常にパラメータにフルアクセスでき、 独自の設定を最適化します。
システム 基本的な戦略設定が利用できない場合は、クローズド ボックス原則を使用しないでください。
リベラはできない 場所 取引 毎 日、 として それ できる 仕事 のために いくつかの 日 それなし 取引。 これ ではない スキャルピング システム。
これ 機構 意思 訴える に それらの 誰が 感謝する 安定した そして 目立つ 進捗 EAより。これ EA 意思 経験 ドローダウン 期間、 これ は 正しい。 本物 トレーディング 含まれる 損失 そして ドローダウン
EA をこれまで使用したことがない方には、その使い方をお見せしてお教えします!
推奨事項
- アルゴリズムはスプレッドとスリッページの影響を受けやすい可能性があります。優れた ICM/RAW/Pro/ECN ブローカーを使用することをお勧めします。
- 私 できる いつも 与える 推奨事項 そして の 最高 設定、 感じる 自由に 接触 自分！
- 私 できる いつも 個人的に 接続する 遠隔的に に ヘルプ あなた と の インストール そして 設定！
- システムはすべてのブローカーインジケーターを常に読み取るため、VPS を 24 時間 365 日使用することをお勧めします。
- アドバイザーは適応ロットサイズ計算を使用しますが、レバレッジが低い場合（1:50 以下）、資本の少ないアカウントでは証拠金要件に問題が生じる可能性があります。
- 最初の1～2週間はデモ口座を試してブローカーを確認してください
- EURUSD M15の最低入金額は300ドルから
- お願いします する ない ためらう に 接触 自分、 私 午前 もちろん それ 私は できる に ヘルプ あなた で どれでも 場合 そして と どれでも 質問！
Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql