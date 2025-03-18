REVERA EA は、EURUSD + AUDUSD + AUDCAD の市場における脆弱性を特定するための、複数通貨対応で柔軟性が高く、完全に自動化された多面的なオープン ツールです。

Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage . Default Settings for One Сhart EURUSD M15

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 245$ Next Price 590 $



これ は 複数通貨 システム それ 許可する あなたに 多様化する あなたの リスク 複数の通貨ペアにわたって。

デフォルト

設定

​

​

仕事

の上

の

1つのチャート

ユーロ/米ドル

M15

各ポジションには必ず SL+TPおよび仮想取引の利益追跡を修正しました。

どれでも 利益 トラッキング は 隠れた から の ブローカ そして は 完全に RAM 内の仮想。

の システム 用途 買われ過ぎ そして 売られ過ぎ ゾーン内 の 市場 そして 取引 その間 の 日。

の

システム

悪用

市場

脆弱性

その間

期間

の

高い

ボラティリティ

いつ

の

価格

返品

に

の

平均します

。

これは 市場ブレイクダウンアルゴリズムではないので、ほぼすべての市場スリッページは ポジティブ そして 追加の利益を追加する 私たちにとって。

それぞれ 取引 もっている バーチャル TP -レベル サポート のために の 価格、 どれの 大幅 減らす の 成果 の SL レベル。



の レベラEA すべての取引をいくつかの部分に分割し、オープンポジションの各部分には 独自の利益管理。

これは 安全なアルゴリズム、各取引は大きなスプレッド、強いニュース ( NONFARM/FOMC )、スリッページから保護されます。

アルゴリズムは独立して 適応する ブローカーの条件（スプレッド、遅延、スリッページ、市場ギャップ） リアルタイム。

システムは 仮想利益追跡 (VPT) と組み合わせて システムの動作をブローカーから隠すTP+SL を修正しました。

の システム 作る いくつかの 長さ そして 長期的 ポジション あたり 週。



これはオープンシステムです。 常にパラメータにフルアクセスでき、 独自の設定を最適化します。

システム 基本的な戦略設定が利用できない場合は、クローズド ボックス原則を使用しないでください。

リベラはできない 場所 取引 毎 日、 として それ できる 仕事 のために いくつかの 日 それなし 取引。 これ ではない スキャルピング システム。

これ 機構 意思 訴える に それらの 誰が 感謝する 安定した そして 目立つ 進捗 EAより。

これ

EA

意思

経験

ドローダウン

期間

、

これ

は

正しい

。

本物

トレーディング

含まれる

損失

そして

ドローダウン

EA をこれまで使用したことがない方には、その使い方をお見せしてお教えします!





推奨事項