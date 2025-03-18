Revera

4

REVERA EA は、EURUSD + AUDUSD + AUDCAD の市場における脆弱性を特定するための、複数通貨対応で柔軟性が高く、完全に自動化された多面的なオープン ツールです。

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network ,  Not   Arbitrage .

Default  Settings for One Сhart   EURUSD M15

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left  for 245$ 

Next Price 590 $ 

これ  複数通貨 システム それ 許可する あなたに 多様化する あなたの リスク 複数通貨ペアにわたって

デフォルト設定 仕事 の上   1つのチャート ユーロ/米ドル  M15

各ポジションには必ず  SL+TPおよび仮想取引の利益追跡を修正しました

どれでも 利益 トラッキング  隠れた から  ブローカ そして  完全に  RAM 内の仮想。

 システム 用途 買われ過ぎ そして 売られ過ぎ ゾーン内  市場 そして 取引 その間  

 システム 悪用 市場 脆弱性 その間 期間  高い ボラティリティ いつ  価格 返品   平均します

これは 市場ブレイクダウンアルゴリズムではないので、ほぼすべての市場スリッページは ポジティブ そして 追加の利益を追加する 私たちにとって。

それぞれ 取引 もっている バーチャル  TP -レベル サポート のために  価格  どれの 大幅 減らす  成果   SL  レベル

 レベラEA  すべての取引をいくつかの部分に分割し、オープンポジションの各部分には 独自の利益管理

これは 安全なアルゴリズム、各取引は大きなスプレッド、強いニュース ( NONFARM/FOMC )、スリッページから保護されます。

アルゴリズムは独立して 適応する ブローカーの条件（スプレッド、遅延、スリッページ、市場ギャップ）  リアルタイム

システムは 仮想利益追跡 (VPT)  と組み合わせて システムの動作をブローカーから隠すTP+SL を修正しました

 システム 作る いくつかの 長さ そして 長期 ポジション あたり 

これはオープンシステムです。  常にパラメータにフルアクセスでき、  独自の設定を最適化します

システム 基本的な戦略設定が利用できない場合は、クローズド ボックス原則を使用しないでください

リベラはできない 場所 取引    として それ できる 仕事 のために いくつかの  それなし 取引  これ ではない スキャルピング システム

これ 機構 意思 訴える  それらの 誰が 感謝する 安定した そして 目立つ 進捗  EAより

これ  EA  意思 経験 ドローダウン 期間  これ  正しい  本物 トレーディング 含まれる 損失 そして ドローダウン

EA をこれまで使用したことがない方には、その使い方をお見せしてお教えします!

 

推奨事項

  • アルゴリズムはスプレッドとスリッページの影響を受けやすい可能性があります。優れた ICM/RAW/Pro/ECN ブローカーを使用することをお勧めします。
  •  できる いつも 与える 推奨事項 そして  最高 設定  感じる 自由に 接触 自分！
  •  できる いつも 個人的に 接続する 遠隔的に  ヘルプ あなた   インストール そして 設定      
  • システムはすべてのブローカーインジケーターを常に読み取るため、VPS を 24 時間 365 日使用することをお勧めします。
  • アドバイザーは適応ロットサイズ計算を使用しますが、レバレッジが低い場合（1:50 以下）、資本の少ないアカウントでは証拠金要件に問題が生じる可能性があります。
  • 最初の1～2週間はデモ口座を試してブローカーを確認してください
  • EURUSD M15の最低入金額は300ドルから
  • お願いします する ない ためらう  接触 自分   午前 もちろん それ 私は できる  ヘルプ あなた  どれでも 場合 そして  どれでも 質問
レビュー 2
Philipp Hermann
1544
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

おすすめのプロダクト
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
エキスパート
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MysticTrader
Leonardo Cubillas Massana
エキスパート
# MysticTrader - Seeking Excellence ## A Project in Evolution   I'm developing MysticTrader and looking for traders to help me improve it. If you test the EA and give me genuine feedback, I'll be extremely grateful. ## ️ Current Features - Pair: EURUSD | Timeframe: H1   - Modes: Normal/Offensive - Use only on DEMO accounts - Integrated risk management ## What I'm Specifically Looking For - Which mode felt more comfortable? - Was the EA easy to install and use? - What would you improve
FREE
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
エキスパート
「2 人の専門アドバイザー、1 つの価格: あなたの成功を促進します!」ブレント オイル スキャルピング エキスパート + ブレント オイル スインギー エキスパートを 1 つのエキスパート アドバイザーで統合   Live signal この価格はプロモーション期間中の一時的なもので、間もなく値上げされます 最終価格: 5000 $  現在の価格では残りわずかです。次の価格は -->> 1120  $ ブレント石油へようこそ Brent Oil のエキスパート アドバイザーは、正確かつ機敏に、不安定なエネルギー市場をマスターできるように設計された強力な企業です。ブレント石油は単なるシステムではありません。それはあなたの戦略的パートナーであり、市場の動きに適応して勝利を収める戦略を展開するように設計されています。 スキャルピング手法で市場の素早い動きを利用したい場合でも、スイングトレードの慎重なアプローチを好む場合でも、ブレントオイルはあなたをカバーします。その高度なアルゴリズムは市場の傾向を分析し、利益の最大化とリスクの最小化を目的とした取引を実行します。 主な特徴: 高
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
エキスパート
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
エキスパート
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
エキスパート
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
エキスパート
UPD：   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. -作成されたトレーニングベースを成功させるために、一時的に使用するためのアドバイザーを無料で提供します。 -トレーニングの進行に伴い、トレーニングベースが配置されます。 -トレーニングには約20エポックが必要です。 なぜならExpert Advisorはリソースを大量に消費し、市場はそれを処理できません。Market値を持つTypeOfWorkパラメーターが導入されました。 他の希望する値に切り替える必要があります！ 共同学習のために公開されました！ 入力データのセットの深さは、設定で指定された時間枠の50バーです。 ThresholdOUTは効果がありません。 場合によっては、速度は非常に大きな値にのみ影響します。 トレーニングモードでは、SLとTPが等しい最小ロットで1つの注文のみを開きます。スケジュールは統一されている必要があります。このモードでは、利益自体は重要ではありません。 距離は、MaxOrders> 1でのみ機能します。 MaxOrde
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
エキスパート
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
HFT AI Expert Advisor
Auras & Bielawski GbR
エキスパート
stelaraX – HFT AI Expert Advisor Fully automated high-frequency trading with integrated AI pre-filtering 1. Core Concept and Usage Recommendation The stelaraX – HFT AI Expert Advisor is a fully automated trading system for MetaTrader, designed specifically for high-frequency scalping and trend-following strategies . It combines: Classic technical indicators (EMAs, ATR, ADX, candle structure) A high-frequency candle-scalping module Extensive risk and profit-protection mechanisms An optional Chat
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Idea Converter
Ivan Simonika
エキスパート
The bot is a scalpel and works with ticks accordingly. The bot works on any type of account: netting, hedging. For Works with 5-digit quotes. The bot does not use the history stored in the database to work. For his own needs, he uploads historical data online, creating his own database. In order to achieve good results in the real ticks mode on the tester, it is necessary to carry out optimization. The internal optimizer, after optimizing according to the specified principle, selects those set
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
エキスパート
このエキスパートアドバイザー（EA）は、 DE40 指数（ブローカーによっては DAX、GER40 などと表記されることがあります）の取引を目的としています。EA は市場での取引機会を自動的に特定し、リスクに基づいたアプローチでポジションを管理します。 2 つの取引モード から選択できます。 保守的 – より遅く安定したアプローチ。 積極的 – 大きな市場の動きを利用するために設計された、より速い戦略（リスクが高い）。 この戦略は、あらかじめ定められた時間枠に従ってポジションと取引方向を選択し、 1 日に最大 1 件 の取引を実行します。 ヘッジなし グリッドなし マーチンゲールなし 仕様: シンボル: DE40, GER40, DAX レバレッジ: 任意 時間枠: 5 分足でのパフォーマンステスト済み、他の時間枠にも対応可能。 推奨ブローカー: IC Markets 最低推奨入金額: $500 注意: 購入後、EA のマニュアルを受け取るためにメッセージをお送りください。 免責事項 – 取引リスクおよび将来の収益性について 金融市場での取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適し
GoldEA SwissSniper Pro
Alexis Napoli
エキスパート
XAUUSD Professional Bot is an advanced automated trading system specifically designed for Gold (XAU/USD) trading. This expert advisor combines multiple proven strategies to achieve consistent profitability with a target win rate of over 70%. Key Features Multi-Strategy Approach RSI Reversal Strategy - Identifies oversold/overbought conditions EMA Crossover System - Captures trend momentum changes Bollinger Bands Mean Reversion - Trades price bounces from extremes Stochastic Momentum Filter -
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
エキスパート
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Gold Scalper pro Nova
Emmanuel Eliud Kaguangi Mwaura
エキスパート
The fully automated Expert Advisor built exclusively for XAU/USD (Gold). This EA combines a high-probability, three-EMA trend-following strategy with a professional two-stage risk management system to secure profits quickly and efficiently. Optimized for the M1/M5 timeframes. ​ The Strategy: Filtered 3-EMA Crossover ​Our system utilizes three Exponential Moving Averages to confirm both momentum and trend direction, dramatically reducing false signals common in basic crossover EAs. ​Fast EMA (
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
エキスパート
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
エキスパート
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Corazon
Nguyen Van Bo
5 (1)
エキスパート
Corazon is an EA that operates using the martingale method, with carefully selected entry points. When a trade goes in the wrong direction, the EA will open martingale orders with increasing lot sizes and distances, then average the price and reset the overall TP for all the orders. Corazon EA also has options for trailing functionality for individual orders, trailing all martingale orders together, or only trailing the initial order.
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
エキスパート
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
エキスパート
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
GOLD robot4trade
Vyacheslav Izvarin
ユーティリティ
GOLD robot4trade（FTMO対応エディション）v1.5 Robot4Trade.com 提供｜AI強化・チャレンジ対応 概要 Advanced Forex EAは、FTMO、MyForexFundsなどのプロップファームの要件に完全対応した、次世代型の高性能・安定型アルゴリズム自動売買ツールです。 このEAは、信頼性の高い古典的インジケーター（MA、RSI、ATR）を現代的なリスク管理・資金保護と組み合わせ、日次ドローダウン監視、進化型エントリーロジック、リアルタイム統計ダッシュボードなどを搭載しています。 デモチャレンジでも、実際の資金運用でも—このEAはあなたのオールインワン自動売買ソリューションです。 ️ ストラテジーロジック 移動平均クロスオーバー（高速SMA＆低速SMA） RSIフィルター：買われすぎ／売られすぎゾーンでのエントリーを回避 ATRベースのSL/TP：市場のボラティリティに自動対応 固定またはリスクベースのロットサイズ設定 ステップ距離とマルチプライヤー：価格が一定以上動いたときのみ再エントリー、ロットは段階的に増加 時間フィル
King Experts V2
Craig Alden Matteo
エキスパート
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remstoneを
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
作者のその他のプロダクト
Enza
Anton Kondratev
エキスパート
エンザEA     完全に自動化されており、     開ける   システム   ドローダウン保護   そして   修理済み     SL。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   信号 ガイド 手数料の払い戻し アップデート 私のブログ Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   アクセシビリティと一貫性を重視して構築された、     エンザEA     常に手動で介入することなく資金を増やしたいトレーダーにとって理想的な選択肢です。設定はシンプルで、約定は速く、パフォーマンスもバランスが取れているため、初心者から経験豊富なトレーダーまで、幅広いトレーダーにとって最適な選択肢です。 このアルゴリズムは、過
Razor MT5
Anton Kondratev
5 (3)
エキスパート
Razor EA   それは完全に自動化されており、   開ける   システム   落下保護   そして   まだ   SL。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 445$  Next Price 1990 $   信号 ディレクトリ 手数料の払い戻し アップデート 私のブログ Not Simple  Grid,   Not   Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD   M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  これは、1 つのチャートで動作する 3 つの通貨ペア AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD のマルチ通貨戦略です。 このアルゴリズムは、過去 20 年間の実質価格 MT5 に基づく検証に簡単に合格します。 これは毎月利益をもたらす、非常に信頼性の高い長期戦略です。 このシステムには共通の SL があり、ドローダウン中に最大 6 つの追加取引を追加して利
Aurum MT5
Anton Kondratev
4.33 (6)
エキスパート
Aurum   EA です   オープンな最適化パラメータと リアルタイムの回復メカニズムを備えた、完全に自動化されたアクセス可能なシステム。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 999 $  オーラムガイド 信号 コミッションブローカーの返金 アップデート 私のブログ Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        XAUUSD/GOLD M15 各ポジションには常に   固定SL/TP     そして   取引利益追跡 (DPT)   。     アルゴリズムには、     マーケット ボラティリティ フィルター (MVF) は 、誤った市場エントリーを防ぎます。 これは   デイリーブレイクアウト戦略 (DBS)     初期の頃   アメリ
Razor MT 4
Anton Kondratev
5 (1)
エキスパート
Razor EA     それは完全に自動化されており、     開ける   システム   落下保護   そして   まだ     SL。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 445$  Next Price 1990 $   信号 ディレクトリ 手数料の払い戻し アップデート 私のブログ Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  これは、1 つのチャートで動作する 3 つの通貨ペア AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD のマルチ通貨戦略です。 このアルゴリズムは、過去 20 年間の実質価格 MT5 に基づく検証に簡単に合格します。 これは毎月利益をもたらす、非常に信頼性の高い長期戦略です。 このシステムには共通の SL があり、ドローダウン中に
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
エキスパート
ZONDA  EA です   オープンな最適化パラメータと リアルタイムの回復メカニズムを備えた完全自動システム。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  ゾンダガイド 信号 手数料の払い戻し アップデート 私のブログ Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 各ポジションには常に   固定SL     そして   ドローダウン中であっても、 完全な取引追跡 (FDT)   。       アルゴリズムは、2005 年以来改良および最適化されてきた QE パターン を使用します。 これは   デイリーブレイクアウト戦略 (DBS)     欧州の取引セッション初期。 システムはすべての取引をいくつかの部分に分
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
エキスパート
ダウキング EA それは   すべてのオープン最適化パラメータと 回復メカニズムを備えた完全に自動でアクセス可能なシステム。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   ダウキングガイド 信号 ブローカー手数料払い戻し アップデート 私のブログ Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 各ポジションには必ず   固定SLとTP     そして   バーチャル   取引利益追跡 (VDPT)   。     現在のデフォルト設定は、2020年12月から今日まで、すべてのリアルMT5クォートICM RAWを考慮して最適化されています。 システム   オプションで位置を復元   取引回数を増やすことで翌日にお届けします。
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
エキスパート
NOVA EA それ は   オープン最適化パラメータとオプションの 回復メカニズムを備えた、完全に自動でアクセス可能なインデックス システム [DE40 / GER40]。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 890 $ ノヴァガイド 信号 ブローカー手数料払い戻し アップデート 私のブログ Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 各ポジションには必ず   固定SLとTP     そして   バーチャル   取引利益追跡 (VDPT)   。     現在のデフォルト設定は、2020年12月から今日まで、すべてのリアルMT5相場ICM/FMarket/Robo RAW/ECNを考慮して最適化されています。 アルゴリズムには
フィルタ:
Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.05.08 08:30 
 

Not good at all, it was making some progress at the beginning of the release of this EA but now no profits.

Philipp Hermann
1544
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

レビューに返信