Fibonacci Hunter

Fibonacci Hunter — это механическая торговая система, разработанная специально для XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5. Алгоритм фокусируется на определении разворотов цены с использованием классических уровней коррекции Фибоначчи.

Торговая стратегия

Система не использует опасные методы, такие как Мартингейл или Сетка. Логика основана на четырех этапах валидации:

  1. Идентификация: Советник определяет последовательность свечей для обозначения основного импульса.

  2. Расчет: Внутренний алгоритм проецирует уровни Фибоначчи (0%, 50% и 61.8%).

  3. Фиксация (Подтверждение): Цена должна коснуться уровня 61.8%, чтобы подтвердить сетап.

  4. Вход: Ордер исполняется только на откате к уровню 50%.

Управление рисками

Защита капитала является приоритетом этого алгоритма.

  • Без Мартингейла: Объем не увеличивается после убытков.

  • Без Сетки: Не открывает ордера против тренда для усреднения.

  • Stop Loss и Take Profit: Все ордера имеют уровни выхода, определенные при открытии.

  • Защита прибыли: Включает функции Profit Lock и динамический Trailing Stop для фиксации полученной прибыли.

Основные параметры

  • MaxOpenPositions: Максимальный лимит одновременных сделок.

  • MinSequenceCandles: Настройка чувствительности для определения начального импульса.

  • EntryTolerance: Допуск для входа на уровне 50%.

  • FixationTolerance: Допуск для подтверждения касания уровня 61.8%.

  • Risk Management: Выбор между риском в процентах (%RiskPerTrade) или фиксированным лотом (FixedLotSize).

  • Additional Filters: Опции включения фильтров CCI, трендовой линии и подтверждения закрытия свечи.

Рекомендации

  • Символ: XAUUSD (Золото).

  • Таймфрейм: M1.

  • Счет: Рекомендуется брокер с низким спредом и быстрым исполнением (ECN).

Seti Gautama Adi Nugroho
1312
Seti Gautama Adi Nugroho 2025.11.18 22:34 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Md Shied Yusuf
229
Md Shied Yusuf 2025.11.03 16:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Augusto Martins Lopes
3011
Ответ разработчика Augusto Martins Lopes 2025.11.03 16:58
muito obrigado pelo seu voto de confiança estamos trabalhando para sempre melhorar o boot !
Slapster
45
Slapster 2025.10.30 10:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Augusto Martins Lopes
3011
Ответ разработчика Augusto Martins Lopes 2025.10.30 11:05
obrigado !
Ответ на отзыв