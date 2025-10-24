Fibonacci Hunter
- Эксперты
- Augusto Martins Lopes
- Версия: 3.6
- Обновлено: 5 декабря 2025
- Активации: 5
Fibonacci Hunter — это механическая торговая система, разработанная специально для XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5. Алгоритм фокусируется на определении разворотов цены с использованием классических уровней коррекции Фибоначчи.
Торговая стратегия
Система не использует опасные методы, такие как Мартингейл или Сетка. Логика основана на четырех этапах валидации:
-
Идентификация: Советник определяет последовательность свечей для обозначения основного импульса.
-
Расчет: Внутренний алгоритм проецирует уровни Фибоначчи (0%, 50% и 61.8%).
-
Фиксация (Подтверждение): Цена должна коснуться уровня 61.8%, чтобы подтвердить сетап.
-
Вход: Ордер исполняется только на откате к уровню 50%.
Управление рисками
Защита капитала является приоритетом этого алгоритма.
-
Без Мартингейла: Объем не увеличивается после убытков.
-
Без Сетки: Не открывает ордера против тренда для усреднения.
-
Stop Loss и Take Profit: Все ордера имеют уровни выхода, определенные при открытии.
-
Защита прибыли: Включает функции Profit Lock и динамический Trailing Stop для фиксации полученной прибыли.
Основные параметры
-
MaxOpenPositions: Максимальный лимит одновременных сделок.
-
MinSequenceCandles: Настройка чувствительности для определения начального импульса.
-
EntryTolerance: Допуск для входа на уровне 50%.
-
FixationTolerance: Допуск для подтверждения касания уровня 61.8%.
-
Risk Management: Выбор между риском в процентах (%RiskPerTrade) или фиксированным лотом (FixedLotSize).
-
Additional Filters: Опции включения фильтров CCI, трендовой линии и подтверждения закрытия свечи.
Рекомендации
-
Символ: XAUUSD (Золото).
-
Таймфрейм: M1.
-
Счет: Рекомендуется брокер с низким спредом и быстрым исполнением (ECN).
