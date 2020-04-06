Stocks Trade MT4

Stocks Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット

本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも米国株式取引を始められることです。可能な限り多くの安定した米国株を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。

製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク

もし次をご希望の場合：

このロボットは誰向けですか？

  • チャートにロボットを設置するだけで、米国株を主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。）
  • 米国株式セクターに興味があり、これらの資産を信頼している方。中長期的な視点で利益を得る可能性があります。（結果は多くの要因に依存します。）
  • すでに米国株取引を行っており、新しい取引手法を試したい、またはリスクを分散させたいトレーダー向け。

主な利点と機能

セクター特化 取引は単一セクター — 米国株式 — に完全に集中しています。
リモートサーバーでのAI学習 機械学習は高性能なリモートサーバー上で実行されます。最適化結果は私が定期的に手動で選定し、ロボットに組み込みます。
ポートフォリオ分散 米国株式セクター内で、ロボットは複数の銘柄および時間足にリスクを分散させます。このアプローチによりドローダウンが自動的に軽減されます。
ワンクリック設置 米国株チャート（例：GOOGL）にエキスパートアドバイザーを設置するだけで、セクター内の利用可能なすべての銘柄を自動検出し、取引を開始します。（一部のケースでは追加設定が必要になる場合があります。）
柔軟なリスク管理 口座残高に応じて自動的にロットサイズを調整し、ロボットの年間利益率を維持します。
追加取引モード 任意で有効化可能で、分散により安全性が向上します。リスクが単一銘柄に集中することはありません。

推奨事項

  • 最低預託金： $100。
  • 口座タイプ： ヘッジング（推奨）、ただし Netting も使用可能。
  • 推奨ブローカー： RoboForex、ByBit など — 充実した米国株銘柄を提供しています。
  • 起動前の確認： 必ず Strategy Tester でテストしてください！ブローカーが必要な銘柄を提供しているか確認してください。
  • 銘柄名の設定： ブローカーがプレフィックス／サフィックスを使用している場合（例：stocks.GOOGL）、ロボットのパラメータに指定するか、販売者にサポートを依頼してください。

仕組み — シンプルな説明

私のサーバーは、すべての米国株の動きを分析し、最も安定した反転パターンを特定し、現在の市場フェーズに合わせてパラメータを最適化します。その後、最良の結果を「縫い合わせて」単一のビルドに統合 — それが皆様のエキスパートアドバイザーです。 単一銘柄ではなく、組み込み済みのビルドに基づき、利用可能なすべての米国株（GOOGL、NVDA、TSLA など）を同時に取引します。これにより取引の信頼性が向上し、ドローダウンが軽減されます。機械学習の品質と銘柄ラインナップは、市場状況に応じて継続的に改善されます。

上級ユーザー向け入力パラメータ

カテゴリ パラメータ 説明
銘柄命名への対応 To Lower Symbol 銘柄名を小文字に変換します。ブローカーが小文字で銘柄を命名している場合に使用します（例：«!GOOGL_»）。
Symbol Prefix 銘柄名の先頭に付与される文字列（例：«!» または «_»）。
Symbol Postfix 銘柄名の末尾に付与される文字列（例：«!» または «_»）。
タイムゾーン Source Shift Hours 学習時の基準として使用される RoboForex のレートを基準とした時差。ほとんどのブローカーではこの値は 0 です。
ロットとリスク管理 Auto Lot 口座残高に応じて取引量を自動調整します。無効にすると、固定ロットのように動作します。
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) リスク管理の主要パラメータです。値が高いほどポジションサイズが大きくなります。
Deposit Percent [1–100] このロボットに割り当てる口座資金の割合（Auto Lot が有効な場合のみ動作）。複数の EA を同時に使用する場合に便利です。
マーティンゲール Lot Mode モード：SIMPLE_LOT（デフォルト）および MARTINGALE
Martin Multiplier Steps Max 新規ポジションのロット計算に使用される、損失取引の最大累積回数。値が高いほど、潜在利益とリスクが増大します。
損失ポジションの保持 Linearization 損失ポジションが利益に転じるまで待機するモードです。
Minutes Hold For Linearization 最大待機時間（分単位）。経過後、新たな逆シグナルに基づきポジションがクローズされる可能性があります。
設定の有効期間 Days To Future 最適化終了後、新規ポジションが許可される日数。最終最適化日はエキスパートアドバイザーのグラフィカルインターフェースに表示されます。
追加購入エフェクト Effect 取引モードを選択：標準取引から高度なポートフォリオフィルターや平均化戦略まで。
First % Of Price Step 追加購入／売却時の隣接注文価格間の最小距離（現在価格に対する％）。同一価格帯での注文を回避します。
Next Step Multiplier 後続注文間の間隔を調整する乗数。1.0 で間隔は変化しません。
エフェクトタイプ NO_EFFECT — 標準取引。
WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — 同一通貨の影響を弱め、ドローダウンを低減。
COLLECTIVE_REINFORCEMENT — 同一通貨の影響を強化。
SAFE_REPURCHASE — 複数時間足を跨いだハイブリッド平均化（リスク増大なし）。
CLASSIC_REPURCHASE — クラシック平均化（全ポジションを扇状に利益確定）。
SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — SAFE_REPURCHASE と通貨の弱化／強化の組み合わせ。
CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — CLASSIC_REPURCHASE の同様の組み合わせ。
COST_MINIMIZATION — HEDGING および NETTING 用のユニバーサルモード：銘柄ごとに1ポジション、任意時間足の最良シグナルで決済。
フィルターと保護 Stop Loss % Of Average M1 ストップロスは現在の銘柄の M1 足の平均サイズに対する％で設定（pips や «_Point» ではありません）。0 に設定すると無効化されます。
Take Profit % Of Average M1 テイクプロフィットは現在の銘柄の M1 足の平均サイズに対する％で設定。0 に設定すると無効化されます。
MAX Spread % Of Average M1 許容最大スプレッドは«_Point» 単位で指定。超過時は注文の発注／決済が行われません。
Swaps スワップがプラスとなる方向のみで取引 — ポジション保有中も利益を獲得できます（他にもバリエーションあり）。
その他 Additional Profit Per Lot Linearization および REPURCHASE モードでポジションに必須利益を追加 — 手数料や取引コストを相殺。1ロットあたりの利益を指します。
銘柄およびシンボルフィルター Include Instruments 指定した銘柄のみを取引。（例：«GOOGL,TSLA»）
Exclude Instruments 指定した銘柄を取引から除外。（例：«GOOGL,TSLA»）その他すべての銘柄は取引されます。
Exclude Currencies 指定したシンボルを含む銘柄をすべて除外（例：«GOOGL,USD»）。その他すべての銘柄は取引されます。
おすすめのプロダクト
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Currency Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも28の主要通貨ペアを同時に取引できることです。可能な限り多くの安定した主要通貨ペアを同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： 購入前に質問する、または購入後にサポートを受ける このロボットの MetaTrader 5 向けバージョン 同じロボットですが、米国株式取引向け（無料） 同じロボットですが、暗号資産取引向け（無料） 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、28の主要通貨ペアを主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 主要通貨ペア
Ocean State EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
Ocean State EA - A Customizable SAR-Based Trading System Ocean State EA is a fully automated trading system designed to help traders optimize and fine-tune their strategies. This Expert Advisor is not pre-optimized, giving you full control to adjust its parameters according to your trading style and risk appetite. How It Works: Ocean State EA is built around the Parabolic SAR (Stop and Reverse) indicator, which identifies potential trend reversals based on consistent price movements. The EA det
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
エキスパート
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
エキスパート
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
エキスパート
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Scalping from levels
Roman Lomaev
エキスパート
アドバイザー「Scalping from Levels」   戦略の説明 「Scalping from Levels」アドバイザーは、サポートとレジスタンスのレベルからのかなり高度な取引戦略を実装しています 。価格が主要なレベルに触れると、トレンドに沿った取引が開始され、保護注文が智能的に設定されます 。 ️   設定パラメータ   レベルパラメータ パラメータ 説明 LevelPeriod 取引レベルを計算する期間（バー数） LevelDistance エントリーのレベルからの距離（ポイント） ExitLevelPeriod 退出レベルを計算する期間 ExitLevelDistance 退出レベルの距離（ポイント） UseStopLoss ストップロスを使用するフラグ ️ StopLossDistance レベルからのストップロスの距離（ポイント） ExtDepth 極値計算の深度   取引パラメータ パラメータ 説明 FixedLotSize 固定ロットサイズ MaxSpread 最大許
Monkey EA
Vojtech Svobodnik
エキスパート
Monkey EA is fully automatic Expert Advisor for trading on GBPUSD . It based on Exponential Moving Average and Bollinger Bands. Monkey EA has been tested from year 2003 to March 2021 . You can download the demo and test it yourself. My test used the real tick data with 99,90% accuracy. I made Monte Carlo test with 200 simulations used too. Monkey EA offers hight profit factor  and small drawndown . All trades are covers by TakeProfit  and StopLoss ! Doesn't use Martingale or other dangerous star
ForexXcelerator
Andrey Kozak
エキスパート
ロボットは、ボリンジャーバンド指標のラインをブレイクする取引戦略を使用します。 この戦略の本質は、インジケーターラインの継続的な分析と、そのラインの最も効果的なブレイクアウトポイントの検索にあります。 価格がいずれかの方向で指標線を突破すると、ロボットはその方​​向で取引を開始し、それに追従し始めますが、ロボットは指標線が突破されるたびに取引を開始するわけではなく、指標線が突破された場所でのみ取引を開始しますそれが最も効果的であると考えられます。 これは、世界中の何千人ものトレーダーによって長年にわたってテストされてきた、非常に信頼できる戦略です。 これは、GPTchat が学習のために提供する実用的なスキャルピング戦略の 1 つです。 人工知能は、これが M5 時間枠で最も効果的な取引スキャルピング戦略の 1 つであると信じています。 私たちは人工知能にも同意し、この戦略の実際の有効性を確認します。 ロボットの利点: マーチンゲールは使用しません。 ロットサイズはトレーダーが設定で指定します。 残高が10％増加するごとにロットが10％増加します ロボットは適応型リスク管理機能を使
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
エキスパート
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
エキスパート
Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4) A portfolio-driven, regime-aware trading system Designed for robustness, not perfection Overview Raschke & Friends is a multi-module, multi-asset Expert Advisor for MetaTrader 4, built around a portfolio mindset rather than single-setup optimization. It combines several classical trading concepts — Trend, Mean Reversion, Breakout and Inside Bar — but does not attempt to make every module profitable on every symbol . Instead, the EA focuses on
Oil Wti Trader M30
Marek Kupka
エキスパート
This EA has been developed for LIGHT CRUDE OIL (WTI) M30 timeframe. Everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on   BREAKOUT of the KELTNER CHANNEL   after some time of consolidation   .  It uses   STOP  pending orders with    FIXED STOP LOSS . To catch more profit there is also a    TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset
Felicity Bot
Yeo Yew Boon Gary
エキスパート
Felicity Bot  is GBPUSD Specialist trading Robot that designed to work on the GBPUSD only. The basic strategy is based on pullbacks in the direction of trend from both the daily and chart entry timeframe. It is highly accurate with up to over 90% win-rates. The l10% times when it is wrong, the Expert Advisor (EA) will use an   imbalanced hedging strategy to hedge its way out of loses. This EA is one of the few gems in the market that survived 11years of in-and-out of sample of backtest. It is b
Binary hma levels
Roman Lomaev
インディケータ
MT4用の Binary HMA Levels インジケーターは、バイナリーオプション向けに設計されていますが、Forex取引にも適しています。このインジケーターはレベルに基づいて動作し、現在のローソク足が閉じる前に価格が重要なレベルから反発したことを確認して、矢印の形でシグナルを提供します。インジケーターが正しく動作するためには、「MQL5」フォルダーをターミナルのディレクトリにダウンロードしてインストールする必要があります。フォルダーは以下のリンクからダウンロードできます： https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A このインジケーターは汎用性が高く、どの時間枠や通貨ペアでも動作しますが、より正確なシグナルを得るためには、最適な有効期限と時間枠を選択することが重要です。また、シグナルの成功率をチャート上に直接表示し、その効果を評価するのに役立ちます。デフォルトでは、1分の有効期限が設定されており、短期取引に最適です。インジケーターの設定で有効期限を調整することで、統計が正しく表示されます。
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
エキスパート
AI TRADING SYSTEM for MT4 - あなたの究極のAI駆動利益マシン！ AI TRADING SYSTEM で取引の未来を解き放ちましょう。これは最先端の専門アドバイザー（EA）で、強力なAI駆動戦略を使用して、すべての通貨ペアの利益を最大化します。汎用性のために設計されていますが、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの 主要ペア で 優れたパフォーマンス を発揮し、市場の先を行くことができます。 AI TRADING SYSTEM には 2つの異なる取引モード があり、あなたの取引スタイルと利益目標に合わせて適応します。 BACISモード - 安定した信頼性の高い利益を最小限のリスクで実現し、バランスの取れたアプローチを求めるトレーダーに最適です。 TURBOモード - アグレッシブな高報酬戦略で利益を高めたい人にとって理想的で、市場の勢いを捉えるのに最適です。 主要な特徴： カスタマイズ可能な設定 : 利食い（TP）、損切り（SL）、ロットサイズ、マーチンゲールオプションを調整して、リスク許容度と取引の好みに合わせてシステムをカスタマイズします。
Special Scalpel
Ivan Simonika
エキスパート
Special Scalpel is an Expert Advisor that provides automatic trading. Special Scalpel is a program that fully or partially automates the process of opening, tracking and closing deals. The main issue, after installing the adviser, becomes its proper installation and configuration. Indeed, the further success of trade, and, as a result, the well-being of the trader depends on the quality of these actions. To avoid errors in this matter, optimal default parameters have been selected. If necessar
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
エキスパート
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
QuatronPro
Marek Kvarda
エキスパート
This robot is designed for major currency pairs and trades several strategies: swings, gaps and SR levels. It uses an advanced algorithm for analyzing price data and looks for the best parameters. Trading signals are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. It is built on the foundations of the successful EA Triton . This is not a scalping robot. It is not sensitive to spread and slip. It will be traded at all brokers with quotation accurate to points
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
インディケータ
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
Keep CALM and Trade Smart MT4
Tomas Michalek
エキスパート
Just Keep CALM and Trade SMART This EA is only for serious traders, who wants really robust strategy for longterm and sustainable profits.  Strategy uses MACD direction change for finding trading opportunities. It is fully automatic and doesn't require any action from you. Just attach it to the   EURUSD H1   chart and let this EA works for you. This EA has passed   9 robustness tests , indicating a quality strategy. Benefits for you Plug & Play system  - just attach to the chart, configure you
GoldOneDollarCompoundEA
Dong Liang Zheng
エキスパート
Initial capital of 500 for gold trading. Adopted the scalp strategy and martingale, only need to earn 1 dollar, no need set time and parameters, it can be used directly, backtested in 2024 and 2025 with a return of more than 300% relatively stable, low risk, principal doubling can be operated in parts, open multiple accounts, and compound interest continuously. Any questions can be contacted. Wishing everyone prosperity
Fintech Deep Score
Miss Phatcharin Sithong
エキスパート
Fintech Deep Score Expert Advisor Main : BreakOut and Rejection Strategy (Sniper Method) ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ does not use  Martingale and Grid, All Trades are covered by   Stop Loss and  Take Profit.  been tested for more than  11 years in Strategy Tester  ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾     Live Trade :  https://www.mql5.com/en/signals/999518  Symbol  EURUSD (Can be any pair)  Timefr
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
エキスパート
The Expert Advisor trades using the Stochastic indicator with the specified parameters. A trade is opened at the crossover of the specified levels. The default levels are K = 11, D = 3, Sl = 3. The EA opens a trade when overbought and oversold levels specified by the trader are crossed. Trades are closed by Take Profit levels, which are hidden form the broker. If a wrong direction is chosen, the EA opens an averaging grid of orders. If there is no signal for opening a position by Stochastic indi
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
エキスパート
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
FlySystemEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.08 (12)
エキスパート
This Expert Advisor is a pure scalping system. The expert place and manage pending orders. Runs perfect on pairs with tight spread and low commission broker (commission plus spread equal or less than 1.0 pip). Choose a broker with zero stop level and fast execution to use expert. Pairs and Time Frame Pair: eurusd Time frame: M1 Default settings are good for eurusd. Information Please test expert on demo account first, before uses it on real account. Have on your mind, all scalpers are sensiti
FREE
PipFinite Trend Grid EA
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (36)
エキスパート
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
NC Strength EA
Liji Chen
エキスパート
NC Strength EA is a trending single EA system that supports single currency or multi currency operations. The EA's algorithm tries to determine a trend reversal in the short term and send orders. The risk level can be flexibly set. Of course, risk and profit are often proportional too. Parameters MoneyManagementType: Fund management model. Risk: Percentage of funding risk. Lots: Order Lots. MagicNumber: Chart unique identifier (please set different values for multiple charts). RiakLevel: The ri
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
エキスパート
OtmScalp EA V1 - EUR、ゴールド、BTC用AIスキャルピングロボット OtmScalp EA V1 - EUR、ゴールド、BTC用AIスキャルピングロボット 期間限定オファー： 499ドルのみ（通常価格1200ドル - 近日値上げ予定） OtmScalp EA V1が選ばれる理由 安定した日次収益 - 制御された積極的なスキャルピング戦略 3つの専門バージョン - EURペア、ゴールド(XAU/USD)、ビットコイン(BTC/USD)用 完全自動取引 - 24時間5日間、手動操作不要 スマートリスク管理 - 自動ストップロス、テイクプロフィット、動的ロットサイズ 収益化メカニズム 高勝率戦略 - AIがマイクロトレンドを検出しミリ秒単位で執行 低ドローダウン - 高度なリスク管理で資金を保護 ブローカー互換性 - IC Markets、Pepperstone、RoboForex等で検証済み 簡単設定 - 2分でインストール、プログラミング不要 実績データ（バックテスト＆実稼働） EUR/USD版：月間平均15-25%（5分・15分足） ゴールド(XAU/USD)版：月
Keep It Short Simple
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
エキスパート
H1またはD1タイムフレームの設定ファイルをダウンロードしてください。他のお客様の設定ファイルは、プライベート顧客チャットのファイルバンクフォルダから入手できます。 このエキスパートアドバイザーは、EUR/USDの取引とグリッド戦略に特化して設計されています。数学的グリッド戦略により、新規注文を平均利益で発注することで取引を最適化し、一連の注文が一貫して利益で決済されるようにします。 EAには、自動取引機能の管理と手動で取引を発注する機能のためのモバイル取引パネルが搭載されています。トレーダーが手動モードで発注したすべての取引は、DD Reduce Functionsの設定を使用して利益で決済されます。 推奨設定ファイルはユーザーマニュアルに添付されています。GOLD EAgleの設定でHTFとCandle Filterのパラメータを使用して、アグレッシブまたはコンサバティブな取引スタイルを設定できます。 「Keep it Short Simple」の目的は、いつどのように発注されたかに関係なく、あらゆる取引を利益につなげることだと言えます。
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
エキスパート
EA Gold Stuffは、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、ゴールドスタッフインジケーターを使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーはトレンドに従うことを意味する"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオー
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
エキスパート
Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
エキスパート
Game Change EAは、Game Changerインジケーターをベースにしたトレンドフォロー型の取引システムです。赤いドットが形成されると自動的に売り、トレンドの終了を示す黄色のXが表示されるまで売り方向に進みます。買い取引にも同じロジックが適用されます。青いドットが表示されるとEAは買いを開始し、黄色のXが検出されるとすぐに買いサイクルを終了します。 このEAはあらゆる通貨ペアとあらゆる時間枠に適していますが、M15時間枠のxauusdなどの強いトレンド銘柄で特に優れたパフォーマンスを発揮します。 リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series – true/false - 新たな一連の注文の始まり。 Trade Buy - EAが購入できるようにする Trade Sell -  EAの販売を許可する Support manual orders – true/false – EAが手動注文を制御できるようにする Use hedge - EAが買いと売りの両方
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
エキスパート
Capybara EA は、ハマ指標に基づく高度な自動トレンド追跡システムです。 市場が弱気になってインジケーターが赤に変わった場合、EA は売ります。市場が強気になってインジケーターが青に変わった場合、EA は買います。 EA は上昇トレンドと下降トレンドの始まりを正確に検出でき、TP に達するまでオープン取引をマーチンゲール/グリッド スタイルで制御します。 推奨ペア: eurusd などのすべての主要なペア。オードゥスド; gbpusd; nzdusd と audcad のようなマイナーなペアも。 NZDCAD; m15 タイムフレームの xauusd を含む eurnzd および eurcad。 開始時間 – EA の開始時間 開始分 – EA の開始分 終了時間 – EA の終了時間 終了分 – EA の終了分 ロット – 取引を開始する最初のロット 可変ロットの使用 – True/False – 資金管理を使用する True/False 0.01 ロットごとのフリー マージン – 0.01 ロットごとのフリー マージン 乗算 – 1.5 などの乗数 最大ロット – 許可され
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
エキスパート
EA Aurum Trader は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。 個人的なボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！  あなたは私たちの強力なサポートとトレンドスキャナ指標の無料コピーを得ることができます,pmしてください. 私！   私はtelegramでEAや特別なセットを販売していません、それはMql5でのみ利用可能であり、私のセットファイルはここの私のブログでのみ利用可能です。  詐欺師に注意し、他の誰からもセットを購入しないでください！  設定 Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。 各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。 Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。 Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステップ
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
エキスパート
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
エキスパート
2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
エキスパート
EAブラックドラゴンはブラックドラゴンインジケーターで動作します。エキスパートアドバイザーはインジケーターの色で取引を開始し、注文のネットワークを構築したり、ストップロスで作業したりすることができます。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 ここですべての設定を見つけることができます！推奨事項 通貨ペアEURUSDGBPUSD  時間枠M15  推奨保証金1000ドルまたはセント  推奨設定デフォルト設定入力パラメータ  初期ロット-初期ロット; ロット乗数-後続の注文のロット乗数。 自動ロット-自動ロット計算を有効/無効にします。 自動ロットサイズ-自動ロットが有効になっている場合にアドバイザーがロットを使用するデポジットの金額。 距離-注文間の距離。 最大ロット-アドバイザーが開くことができる最大ロット。 利益を得る-利益を得る; ストップロス-ポイントでストップロス。 トレイルスタート-トレーリングストップがアクティブ化されたポイントでの利益。
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
作者のその他のプロダクト
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
エキスパート
Neon Shadow — 学習を支援し、トレーディングの次のレベルへと導くユニークなソリューション 私は、初心者であろうとプロフェッショナルであろうと、あらゆるレベルのユーザーに利用可能な、ユニークな取引ソリューションの開発を目指しました。その核となるアイデアは、機械学習（machine learning）と高度な取引テクニックを統合し、その相乗効果を最大限に引き出すことにあります。このシステムは、1～2か月で少額の証拠金を増やす用途にも、何年にもわたる長期投資にも対応していますが、**特に学びたいと願う方にとって最大の価値**を提供します。 正しい姿勢で臨めば、新たなアプローチを発見し、わずかな利益を得ることさえできるでしょう。学びの姿勢を持ち、このコンセプトに従う覚悟をしてください。 もしあなたが「ロボットをダウンロードしてストラテジーテスターで一度だけテストし、チャートに掛けて奇跡を待つ」だけのつもりなら、どうかこの製品ページを閉じ、無料製品リストの続きを閲覧してください。もちろん、それを強制する権利は私にはありません。 もし私のアドバイスに従わない場合、従来通りデフォルト設
FREE
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
インディケータ
Spline Searcher MT5 — 価格スプラインと関心ポイントの早期検出のためのマルチ通貨インジケータ 複雑な価格フォーメーションの初期段階を自動検出し、可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、より複雑な市場フォーメーションやトレンド（その一部としてシンプルなフォーメーションが含まれる可能性あり）を早期に検出しようとする取引者に適しています。最大6種類の初期フォーメーション（遠隔足または近接足に頂点を持つ放物線、減衰が調整可能な調和振動、線形ブレイクなど）を検出します。すべてのフォーメーションは、精度、サイズ、持続時間、頑健性といった基準で評価されます。外観の柔軟なカスタマイズと高度な検索ロジックが提供されています。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 4 用のインジケータバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける 本インジケータは誰向けですか？ 興味深い市場状況を早期に検出し、多様なアプローチを試したい取引者向けです。 放物線、調和波、エリオット波などを分析し、
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
インディケータ
Channel Searcher MT5 — 複数通貨対応の価格チャネル検出インジケータ フラクタルピークと幾何学的分析に基づき、価格チャネルを自動検出して可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、市場の構造的アプローチを重視するトレーダーに最適です。チャネルは、タッチ回数、傾き、充填度、ブレイクの深さ、フラクタルの相対位置など、複数の基準に基づいて検出されます。任意の価格チャートに柔軟にカスタマイズできます。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 4 用のバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける このインジケータは誰向けですか？ 明確な価格構造を探しており、「ノイズ」やランダムなラインではなく、十分な品質のチャネルを表示したいトレーダー向けです。 多数のチャートを視覚的に監視することなく、より多くの注目ポイントを得たいトレーダー向けです。通知システムが用意されています。 柔軟な設定を重視する方：感度、色、音声、描画モードを調整でき、特定のロウソク足範囲に検索を限定することも
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 4専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Shadow — 学習を支援し、トレーディングの次のレベルへと導くユニークなソリューション 私は、初心者であろうとプロフェッショナルであろうと、あらゆるレベルのユーザーに利用可能な、ユニークな取引ソリューションの開発を目指しました。その核となるアイデアは、機械学習（machine learning）と高度な取引テクニックを統合し、その相乗効果を最大限に引き出すことにあります。このシステムは、1～2か月で少額の証拠金を増やす用途にも、何年にもわたる長期投資にも対応していますが、**特に学びたいと願う方にとって最大の価値**を提供します。 正しい姿勢で臨めば、新たなアプローチを発見し、わずかな利益を得ることさえできるでしょう。学びの姿勢を持ち、このコンセプトに従う覚悟をしてください。 もしあなたが「ロボットをダウンロードしてストラテジーテスターで一度だけテストし、チャートに掛けて奇跡を待つ」だけのつもりなら、どうかこの製品ページを閉じ、無料製品リストの続きを閲覧してください。もちろん、それを強制する権利は私にはありません。 もし私のアドバイスに従わない場合、従来通りデフォルト設
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Crypto Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも暗号資産取引を始められることです。可能な限り多くの安定した暗号資産を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得て、機能を拡張するためのリンク もし以下をお望みなら： このロボットの MetaTrader 4 端末向けバージョン 同じロボットですが、28 通貨ペアの取引に対応 同じロボットですが、米国株式の取引に対応 Telegram コミュニティ — 交流・サポート・アップデート 同じ技術に基づく、さらに高度な無料版 同じ技術に基づく、超高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、暗号資産取引を通じて短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 暗号資産に興味があり、この資産を信頼している方。中長期的な視点で利益を得る可能性がありま
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Stocks Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも米国株式取引を始められることです。可能な限り多くの安定した米国株を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しく知り、機能を拡張するためのリンク 次の場合には： このロボットの MetaTrader 4 版を入手 同じロボットだが、28 通貨ペアでの取引に対応 同じロボットだが、暗号資産（仮想通貨）向けのバージョン Telegramコミュニティに参加 — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づく、さらに進化した無料版ソリューション 同じテクノロジーに基づく、超高度な有料版ソリューション このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、米国株を主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 米国株式セクターに興味があり、これらの資産を信頼して
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Crypto Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも暗号資産取引を始められることです。可能な限り多くの安定した暗号資産を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しく知り、機能を拡張するためのリンク 次の場合には： このロボットの MetaTrader 5 版を入手 同じロボットだが、28 通貨ペアでの取引に対応 同じロボットだが、米国株式向けのバージョン Telegramコミュニティに参加 — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づく、さらに進化した無料版ソリューション 同じテクノロジーに基づく、超高度な有料版ソリューション このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、暗号資産取引を通じて短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 暗号資産に興味があり、この資産を信頼している方。中長期的な視点で
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Currency Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも28の主要通貨ペアを同時に取引できることです。可能な限り多くの安定した主要通貨ペアを同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： 購入前に質問する、または購入後にサポートを受ける このロボットの MetaTrader 5 向けバージョン 同じロボットですが、米国株式取引向け（無料） 同じロボットですが、暗号資産取引向け（無料） 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、28の主要通貨ペアを主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 主要通貨ペア
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 5専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
インディケータ
Channel Searcher MT5 — 複数通貨対応の価格チャネル検出インジケータ フラクタルピークと幾何学的分析に基づき、価格チャネルを自動検出して可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、市場の構造的アプローチを重視するトレーダーに最適です。チャネルは、タッチ回数、傾き、充填度、ブレイクの深さ、フラクタルの相対位置など、複数の基準に基づいて検出されます。任意の価格チャートに柔軟にカスタマイズできます。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 5 用のバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける このインジケータは誰向けですか？ 明確な価格構造を探しており、「ノイズ」やランダムなラインではなく、十分な品質のチャネルを表示したいトレーダー向けです。 多数のチャートを視覚的に監視することなく、より多くの注目ポイントを得たいトレーダー向けです。通知システムが用意されています。 柔軟な設定を重視する方：感度、色、音声、描画モードを調整でき、特定のロウソク足範囲に検索を限定することも
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
インディケータ
Spline Searcher MT5 — 価格スプラインと関心ポイントの早期検出のためのマルチ通貨インジケータ 複雑な価格フォーメーションの初期段階を自動検出し、可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、より複雑な市場フォーメーションやトレンド（その一部としてシンプルなフォーメーションが含まれる可能性あり）を早期に検出しようとする取引者に適しています。最大6種類の初期フォーメーション（遠隔足または近接足に頂点を持つ放物線、減衰が調整可能な調和振動、線形ブレイクなど）を検出します。すべてのフォーメーションは、精度、サイズ、持続時間、頑健性といった基準で評価されます。外観の柔軟なカスタマイズと高度な検索ロジックが提供されています。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 5 用のインジケータバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける 本インジケータは誰向けですか？ 興味深い市場状況を早期に検出し、多様なアプローチを試したい取引者向けです。 放物線、調和波、エリオット波などを分析し、
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Currency Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも28の主要通貨ペアを同時に取引できることです。可能な限り多くの安定した主要通貨ペアを同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： 購入前に質問する、または購入後にサポートを受ける このロボットの MetaTrader 4 向けバージョン 同じロボットですが、米国株式取引向け（無料） 同じロボットですが、暗号資産取引向け（無料） 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、28の主要通貨ペアを主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 主要通貨ペア
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信