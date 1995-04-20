Murrey Math Volume and Market Profile

Murrey Math Volume & Market Profile

Полноценная профессиональная торговая система в одном индикаторе.

Этот инструмент объединяет Murrey Math уровни, Market Profile, Volume Profile и модули Forbex в одну мощную аналитическую платформу.

  • Уровни Murrey Math и рыночная структура
  • Профили рынка: дневные, недельные, месячные
  • Гистограмма объема по цене (HVN/LVN, VAH/VAL, POC)
  • Профили внутридневных сессий (Asia/EU/US)
  • Фильтры Forbex060 и Forbex073
  • Панель символов и умные кнопки

Торгуйте на основе рыночного аукциона, а не догадок.

