Murrey Math Volume and Market Profile
- Индикаторы
- Csaba Simon
- Версия: 1.4
- Обновлено: 18 декабря 2025
- Активации: 5
Murrey Math Volume & Market Profile
Полноценная профессиональная торговая система в одном индикаторе.
Этот инструмент объединяет Murrey Math уровни, Market Profile, Volume Profile и модули Forbex в одну мощную аналитическую платформу.
- Уровни Murrey Math и рыночная структура
- Профили рынка: дневные, недельные, месячные
- Гистограмма объема по цене (HVN/LVN, VAH/VAL, POC)
- Профили внутридневных сессий (Asia/EU/US)
- Фильтры Forbex060 и Forbex073
- Панель символов и умные кнопки
Торгуйте на основе рыночного аукциона, а не догадок.