MT4 To Discord Sender

3.67
Отправляйте полностью настраиваемые сигналы из MT4 в Discord и станьте поставщиком сигналов! Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут!

Руководство пользователя + Демо | Версия MT5 | Версия телеграммы

Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к Руководству пользователя.

Отправитель MT4 To Discord НЕ работает в тестере стратегий.


Возможности MT4 для Discord

  • Полностью настройте сигнал по своему вкусу с помощью огромного количества опций.
  • Добавляйте свои собственные сообщения до или после сигнала. Это могут быть теги, ссылки, каналы или что-то еще.
  • Добавляйте, удаляйте и настраивайте смайлы в сигнале. Или вы можете удалить их все.
  • Фильтрация сделок для отправки по символу или магическому номеру
  • Исключить отправку определенных символов
  • Исключить отправку определенных магических чисел
  • Настройте, какие детали сделки отправлять с сигналом
  • Отправьте скриншоты с сигналами
  • Настройте типы сигналов для отправки
  • Отправляйте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и пользовательские отчеты о производительности сигнала.

Я всегда готов улучшить продукт, поэтому, если у вас есть функции, которые вы хотите увидеть, оставьте комментарий или напишите мне.
Отзывы 3
Strefa Tradingu
41
Strefa Tradingu 2025.03.26 08:05 
 

Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.

Ranix
158
Ranix 2024.01.25 01:44 
 

This is exactly what i was looking for, thank you for making this, also is there a way to add an option for it to send to more than one webhook as well as specific pairs for it to send to each webhook.

