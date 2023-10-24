MT4 To Discord Sender
- Утилиты
- Levi Dane Benjamin
- Версия: 2.30
- Обновлено: 25 декабря 2025
- Активации: 10
Руководство пользователя + Демо | Версия MT5 | Версия телеграммы
Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к Руководству пользователя.
Отправитель MT4 To Discord НЕ работает в тестере стратегий.
Возможности MT4 для Discord
- Полностью настройте сигнал по своему вкусу с помощью огромного количества опций.
- Добавляйте свои собственные сообщения до или после сигнала. Это могут быть теги, ссылки, каналы или что-то еще.
- Добавляйте, удаляйте и настраивайте смайлы в сигнале. Или вы можете удалить их все.
- Фильтрация сделок для отправки по символу или магическому номеру
- Исключить отправку определенных символов
- Исключить отправку определенных магических чисел
- Настройте, какие детали сделки отправлять с сигналом
- Отправьте скриншоты с сигналами
- Настройте типы сигналов для отправки
- Отправляйте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и пользовательские отчеты о производительности сигнала.
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.