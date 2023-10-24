Telegram To MT4 Receiver

3.67

Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT4.

Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок.

Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут!


Руководство пользователя + Демо |  Версия для МТ5 | Дискорд-версия

Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к руководству пользователя.

Приемник Telegram To MT4 НЕ работает в тестере стратегий!


Возможности Telegram для MT4

  • Копирование сигналов из нескольких каналов одновременно
  • Копирование сигналов из частных и ограниченных каналов
  • Токен бота или идентификатор чата не требуются (вы все равно можете использовать их, если по какой-то причине вам это нужно)
  • Торгуйте, используя % риска или фиксированный лот
  • Исключить определенные символы
  • Выберите копирование всех сигналов или настройте, какие сигналы копировать.
  • Настройте слова и фразы для распознавания всех сигналов (по умолчанию должно работать для 99% поставщиков сигналов)
  • Настройте параметры времени и дня, чтобы копировать сигналы только тогда, когда вы хотите.
  • Установите максимальное количество сделок, которые можно открыть одновременно

Управление торговлей и позициями

  • Используйте Управление по сигналам или из автонастроек
  • Прекратите чрезмерную торговлю и торговлю из мести, установив максимальное количество сделок в месяц, неделю, день, час или минуты.
  • Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
  • Максимальная целевая дневная прибыль в долларах США, чтобы закрепить позиции и прекратить чрезмерную торговлю
  • Максимальная целевая дневная прибыль в % для обеспечения позиций
  • Максимальное количество открытых сделок для ограничения риска и подверженности риску.
  • Автоматически принимать частичные значения, используя RR, пипсы или цену
  • Автоматически выходить в безубыток при достижении TP1 или TP2.

Отправлять уведомления

  • Выбирайте оповещения, push-уведомления и уведомления по электронной почте.
  • Уведомить, если ордер достигнет SL или TP
  • Уведомить, если ордер выйдет в безубыток
  • Уведомить, если частичная запись будет принята
  • Уведомить, если достигнут максимальный ежедневный убыток
  • Уведомить, если достигнута максимальная дневная прибыль
  • Уведомить, если торговля будет ограничена
  • Уведомить, если торговля будет разрешена

Визуальная статистика аккаунта

  • Проверьте производительность аккаунта и статистику, такую ​​как процент выигрышей, процент проигрышей, общее количество сделок и т. д.
  • Визуализируйте эффективность торговли и получите график статистики с помощью таких фильтров, как символ, магический номер и диапазон дат.
  • Проверьте и посмотрите, какие сигналы наиболее прибыльны
  • Проверьте сводную информацию о производительности и статистике символов.

Я всегда готов улучшить продукт, поэтому, если у вас есть функции, которые вы хотите увидеть, оставьте комментарий или напишите мне.
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

