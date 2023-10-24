Telegram To MT4 Receiver
- Утилиты
- Levi Dane Benjamin
- Версия: 5.0
- Обновлено: 25 декабря 2025
- Активации: 10
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT4.
Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок.
Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут!
Руководство пользователя + Демо | Версия для МТ5 | Дискорд-версия
Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к руководству пользователя.
Приемник Telegram To MT4 НЕ работает в тестере стратегий!
Возможности Telegram для MT4
- Копирование сигналов из нескольких каналов одновременно
- Копирование сигналов из частных и ограниченных каналов
- Токен бота или идентификатор чата не требуются (вы все равно можете использовать их, если по какой-то причине вам это нужно)
- Торгуйте, используя % риска или фиксированный лот
- Исключить определенные символы
- Выберите копирование всех сигналов или настройте, какие сигналы копировать.
- Настройте слова и фразы для распознавания всех сигналов (по умолчанию должно работать для 99% поставщиков сигналов)
- Настройте параметры времени и дня, чтобы копировать сигналы только тогда, когда вы хотите.
- Установите максимальное количество сделок, которые можно открыть одновременно
Управление торговлей и позициями
- Используйте Управление по сигналам или из автонастроек
- Прекратите чрезмерную торговлю и торговлю из мести, установив максимальное количество сделок в месяц, неделю, день, час или минуты.
- Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
- Максимальная целевая дневная прибыль в долларах США, чтобы закрепить позиции и прекратить чрезмерную торговлю
- Максимальная целевая дневная прибыль в % для обеспечения позиций
- Максимальное количество открытых сделок для ограничения риска и подверженности риску.
- Автоматически принимать частичные значения, используя RR, пипсы или цену
- Автоматически выходить в безубыток при достижении TP1 или TP2.
Отправлять уведомления
- Выбирайте оповещения, push-уведомления и уведомления по электронной почте.
- Уведомить, если ордер достигнет SL или TP
- Уведомить, если ордер выйдет в безубыток
- Уведомить, если частичная запись будет принята
- Уведомить, если достигнут максимальный ежедневный убыток
- Уведомить, если достигнута максимальная дневная прибыль
- Уведомить, если торговля будет ограничена
- Уведомить, если торговля будет разрешена
Визуальная статистика аккаунта
- Проверьте производительность аккаунта и статистику, такую как процент выигрышей, процент проигрышей, общее количество сделок и т. д.
- Визуализируйте эффективность торговли и получите график статистики с помощью таких фильтров, как символ, магический номер и диапазон дат.
- Проверьте и посмотрите, какие сигналы наиболее прибыльны
- Проверьте сводную информацию о производительности и статистике символов.
Everything is ok, last update is pretty good