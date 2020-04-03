Moving Average Multi Currency EA MT5
- Эксперты
- Biswarup Banerjee
- Версия: 18.0
- Обновлено: 28 декабря 2025
- Активации: 20
Супертренд Мультивалютный Советник MT5 реализует надёжную стратегию на основе двойного пересечения скользящих средних, которая была тщательно протестирована на исторических данных по множеству валютных пар и таймфреймов. Советник предоставляет широкие торговые возможности, включая восстановление по сетке, хеджирование и стратегию мартингейла (настраиваемую, по умолчанию отключена). Он предлагает точные методы входа (пробои, развороты, следование за трендом) и гибкие правила выхода (на основе индикаторов, по времени или по прибыли), а также расширенный функционал, такой как защита от просадки, фильтры по спреду и проскальзыванию, а также эффективные, не отстающие индикаторы, которые потребляют минимум ресурсов и обеспечивают быструю работу.
Система включает фильтры по дням недели и времени для управления торговыми сессиями и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Встроенная панель отображает открытые сделки, капитал и ключевые параметры системы. Удобные меню ввода делают настройку понятной. Подробная документация предоставляется по всем параметрам.
Для подробной документации: Руководство по основным настройкам | Настройки индикатора | Результаты тестирования и оптимизированные файлы
Вы можете скачать версию для MT4 здесь
Основные характеристики
-
Двойная система скользящих средних с полностью настраиваемыми периодами
-
Мультивалютная торговля по всем основным валютным парам
-
Несколько опций управления рисками: стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп
-
Продвинутое управление размером позиции и защита от просадки
-
Фильтры по времени и дням для контроля торговых сессий
-
Мониторинг в реальном времени через панель отображения
-
Уведомления через всплывающие окна, email и push
-
Совместимость с MQL5 VPS для круглосуточной работы
Примечание: Все потенциально рисковые стратегии (мартингейл, сетка) являются необязательными и по умолчанию отключены.
Важные рекомендации
Это профессиональный инструмент для торговли, а не система гарантированной прибыли. Следует ожидать обычные рыночные колебания:
-
Всегда сначала тестируйте на демо-счёте
-
Начинайте с минимального риска (0.5–1% на сделку)
-
Используйте только тот капитал, который готовы потерять
Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек публикуются ежеквартально. Актуальные рекомендации можно найти в разделе блога MQL5, указанном выше.
Посмотреть все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Связаться для получения поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Если вы хотите попробовать бесплатную пробную версию на 7 дней, свяжитесь со мной через профиль — я с радостью предоставлю её вам.
Хочешь перевести на другие языки или адаптировать под маркетплейс? Готов помочь.