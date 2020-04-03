Moving Average Multi-Currency EA MT5 は、複数の通貨ペアと時間足で広範にバックテストされた、堅牢な2本の移動平均戦略を実装しています。このエキスパートアドバイザー（EA）は、グリッドリカバリー、ヘッジ、マーチンゲール（すべて任意で、デフォルトでは無効）など、包括的な取引機能を提供します。ブレイクアウト、反転、トレンドフォローといった精密なエントリーメソッド、インジケーター・時間・利益に基づいた柔軟なエグジットルールに加え、ドローダウン保護、スプレッド／スリッページフィルター、高速かつ軽量な非ラグインジケーターなどの高度な機能も備えています。

システムには、取引セッションを制御する曜日・時間フィルターがあり、過去データを使ったパフォーマンステストにも対応。リアルタイムダッシュボードでは、オープンポジション、口座残高、システムメトリクスが表示され、直感的な入力メニューで簡単に設定可能です。すべてのパラメーターには詳細なドキュメントが用意されています。

詳細ドキュメント：一般設定ガイド｜インジケーター設定｜バックテストとセットファイル

こちらからMT4バージョンをダウンロードできます

主な機能

カスタマイズ可能な期間の2本の移動平均クロス戦略

すべての主要通貨ペアに対応したマルチカレンシー取引

損切り、利確、トレーリングストップなど複数のリスク管理機能

高度なロット管理とドローダウン保護

曜日・時間フィルターによるセッション制御

リアルタイムのモニタリングダッシュボード

ポップアップ、メール、プッシュ通知

24時間稼働のためのMQL5 VPS対応

※ マーチンゲール／グリッド戦略は任意設定で、デフォルトでは無効になっています。

重要なアドバイス

これはプロフェッショナル向けの取引ツールであり、利益を保証するものではありません。市場の通常の変動は想定されます。

まずはデモ口座でテストしてください 初期リスクは低く（1回の取引で0.5～1%）設定してください 損失しても構わない資金のみを使用してください

最適化されたセットファイルと定期的なアップデートは四半期ごとに提供されます。最新の推奨設定は、上記ドキュメントセクションのMQL5ブログでご確認ください。

すべての製品を見る:

https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートが必要な場合はこちらからご連絡ください:

https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7日間の無料お試し版をご希望の方は、プロフィールページよりお気軽にご連絡ください。







