Gold Guard Pro

⚜️ GoldGuard Pro: Профессиональный алгоритм для XAUUSD (MT5)

Дисциплина. Прозрачность. Точность в торговле золотом.

GoldGuard Pro — это экспертный советник (EA), разработанный специально для работы с высокой волатильностью рынка золота (XAUUSD). В отличие от «черных ящиков» со скрытой логикой, GoldGuard Pro создан для трейдеров, которые ценят структурный подход, жесткий контроль рисков и полную прозрачность каждой сделки.

В мире, где многие советники сливают депозиты из-за сеток и мартингейла, GoldGuard Pro делает ставку на фиксированный риск и математическое преимущество.

🚀 Почему GoldGuard Pro — ваш выбор?

  • 🛡️ Безопасность капитала: Никакого мартингейла, сеток или усреднений. Советник работает по принципу «одна позиция в моменте» с фиксированным лотом, что делает вашу просадку прогнозируемой, а рост — стабильным.

  • 📊 Информативный Dashboard: Полный контроль над ситуацией прямо на графике. Умная панель отображает состояние рынка, текущий сигнал (BUY/SELL/WAIT), активный тренд и статистику сделок за день.

  • ⚡ Мгновенное управление (Hotkeys): Вы всегда главнее алгоритма. Используйте горячие клавиши для мгновенной реакции:

    • Клавиша 'C' — Закрыть все позиции советника мгновенно.

    • Клавиша 'I' — Вывести детальный лог состояния в терминал.

  • 📉 Фильтры качества исполнения: Встроенный фильтр спреда и таймер «охлаждения» (Cooldown) защищают вас от входов в моменты низкой ликвидности или аномальных рыночных скачков.

💎 Ключевые функции и преимущества

  • Тройной фильтр тренда: Использует комбинацию трех экспоненциальных средних (EMA) для определения глобального и локального тренда. Вы торгуете только в сторону сильного движения.

  • Осциллятор RSI (Опционально): Дополнительный фильтр перекупленности/перепроданности позволяет избегать входов на «хаях» и «лоях» рынка.

  • Лимит сделок на день: Защита от тильта и овертрейдинга. Как только дневной лимит достигнут, советник прекращает работу до следующего дня.

  • Оптимизация под VPS: Легкий и стабильный код, идеально подходящий для бесперебойной работы на MQL5 VPS.

🛠️ Настраиваемые параметры

  • Trade Settings: Фиксированный лот (0.01), Take Profit и Stop Loss в валюте (USD), лимит сделок в день.

  • Trend Detection: Полная настройка периодов Fast, Slow и Trend EMA.

  • Entry Filters: Настройка RSI (период, уровни OB/OS) и фильтр максимального спреда.

  • General: Уникальный Magic Number для работы с несколькими инструментами и настройки таймфрейма.

📈 Рекомендации по использованию

  • Символ: XAUUSD (Gold)

  • Таймфрейм: M15 (рекомендуемый), но может быть адаптирован под любой ТФ.

  • Тип счета: Рекомендуются счета с низким спредом (ECN/Raw Spread).

  • Важно: Перед использованием на реальном счету обязательно протестируйте советник на демо-аккаунте для подбора оптимальных параметров под вашего брокера.

«Дисциплина — это мост между целями и их достижением». GoldGuard Pro станет вашим надежным мостом в мире трейдинга золотом.


Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв