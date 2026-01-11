Gold Guard Pro

⚜️ GoldGuard Pro: Профессиональный алгоритм для XAUUSD (MT5)

Дисциплина. Прозрачность. Точность в торговле золотом.

GoldGuard Pro — это экспертный советник (EA), разработанный специально для работы с высокой волатильностью рынка золота (XAUUSD). В отличие от «черных ящиков» со скрытой логикой, GoldGuard Pro создан для трейдеров, которые ценят структурный подход, жесткий контроль рисков и полную прозрачность каждой сделки.

В мире, где многие советники сливают депозиты из-за сеток и мартингейла, GoldGuard Pro делает ставку на фиксированный риск и математическое преимущество.

🚀 Почему GoldGuard Pro — ваш выбор?

🛡️ Безопасность капитала: Никакого мартингейла, сеток или усреднений. Советник работает по принципу «одна позиция в моменте» с фиксированным лотом, что делает вашу просадку прогнозируемой, а рост — стабильным.

📊 Информативный Dashboard: Полный контроль над ситуацией прямо на графике. Умная панель отображает состояние рынка, текущий сигнал (BUY/SELL/WAIT), активный тренд и статистику сделок за день.

⚡ Мгновенное управление (Hotkeys): Вы всегда главнее алгоритма. Используйте горячие клавиши для мгновенной реакции: Клавиша 'C' — Закрыть все позиции советника мгновенно. Клавиша 'I' — Вывести детальный лог состояния в терминал.

📉 Фильтры качества исполнения: Встроенный фильтр спреда и таймер «охлаждения» (Cooldown) защищают вас от входов в моменты низкой ликвидности или аномальных рыночных скачков.

💎 Ключевые функции и преимущества

Тройной фильтр тренда: Использует комбинацию трех экспоненциальных средних (EMA) для определения глобального и локального тренда. Вы торгуете только в сторону сильного движения.

Осциллятор RSI (Опционально): Дополнительный фильтр перекупленности/перепроданности позволяет избегать входов на «хаях» и «лоях» рынка.

Лимит сделок на день: Защита от тильта и овертрейдинга. Как только дневной лимит достигнут, советник прекращает работу до следующего дня.

Оптимизация под VPS: Легкий и стабильный код, идеально подходящий для бесперебойной работы на MQL5 VPS.

🛠️ Настраиваемые параметры

Trade Settings: Фиксированный лот (0.01), Take Profit и Stop Loss в валюте (USD), лимит сделок в день.

Trend Detection: Полная настройка периодов Fast, Slow и Trend EMA.

Entry Filters: Настройка RSI (период, уровни OB/OS) и фильтр максимального спреда.

General: Уникальный Magic Number для работы с несколькими инструментами и настройки таймфрейма.

📈 Рекомендации по использованию

Символ: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм: M15 (рекомендуемый), но может быть адаптирован под любой ТФ.

Тип счета: Рекомендуются счета с низким спредом (ECN/Raw Spread).

Важно: Перед использованием на реальном счету обязательно протестируйте советник на демо-аккаунте для подбора оптимальных параметров под вашего брокера.