Gold Guard Pro
- Эксперты
- Mohammad Afik Bin Md Yusof
- Версия: 1.31
- Активации: 5
Дисциплина. Прозрачность. Точность в торговле золотом.
GoldGuard Pro — это экспертный советник (EA), разработанный специально для работы с высокой волатильностью рынка золота (XAUUSD). В отличие от «черных ящиков» со скрытой логикой, GoldGuard Pro создан для трейдеров, которые ценят структурный подход, жесткий контроль рисков и полную прозрачность каждой сделки.
В мире, где многие советники сливают депозиты из-за сеток и мартингейла, GoldGuard Pro делает ставку на фиксированный риск и математическое преимущество.
🚀 Почему GoldGuard Pro — ваш выбор?
-
🛡️ Безопасность капитала: Никакого мартингейла, сеток или усреднений. Советник работает по принципу «одна позиция в моменте» с фиксированным лотом, что делает вашу просадку прогнозируемой, а рост — стабильным.
-
📊 Информативный Dashboard: Полный контроль над ситуацией прямо на графике. Умная панель отображает состояние рынка, текущий сигнал (BUY/SELL/WAIT), активный тренд и статистику сделок за день.
-
⚡ Мгновенное управление (Hotkeys): Вы всегда главнее алгоритма. Используйте горячие клавиши для мгновенной реакции:
-
Клавиша 'C' — Закрыть все позиции советника мгновенно.
-
Клавиша 'I' — Вывести детальный лог состояния в терминал.
-
-
📉 Фильтры качества исполнения: Встроенный фильтр спреда и таймер «охлаждения» (Cooldown) защищают вас от входов в моменты низкой ликвидности или аномальных рыночных скачков.
💎 Ключевые функции и преимущества
-
Тройной фильтр тренда: Использует комбинацию трех экспоненциальных средних (EMA) для определения глобального и локального тренда. Вы торгуете только в сторону сильного движения.
-
Осциллятор RSI (Опционально): Дополнительный фильтр перекупленности/перепроданности позволяет избегать входов на «хаях» и «лоях» рынка.
-
Лимит сделок на день: Защита от тильта и овертрейдинга. Как только дневной лимит достигнут, советник прекращает работу до следующего дня.
-
Оптимизация под VPS: Легкий и стабильный код, идеально подходящий для бесперебойной работы на MQL5 VPS.
🛠️ Настраиваемые параметры
-
Trade Settings: Фиксированный лот (0.01), Take Profit и Stop Loss в валюте (USD), лимит сделок в день.
-
Trend Detection: Полная настройка периодов Fast, Slow и Trend EMA.
-
Entry Filters: Настройка RSI (период, уровни OB/OS) и фильтр максимального спреда.
-
General: Уникальный Magic Number для работы с несколькими инструментами и настройки таймфрейма.
📈 Рекомендации по использованию
-
Символ: XAUUSD (Gold)
-
Таймфрейм: M15 (рекомендуемый), но может быть адаптирован под любой ТФ.
-
Тип счета: Рекомендуются счета с низким спредом (ECN/Raw Spread).
-
Важно: Перед использованием на реальном счету обязательно протестируйте советник на демо-аккаунте для подбора оптимальных параметров под вашего брокера.
«Дисциплина — это мост между целями и их достижением». GoldGuard Pro станет вашим надежным мостом в мире трейдинга золотом.