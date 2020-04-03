Moving Average Multi Currency EA MT5

Moving Average Multi-Currency EA MT5 implementa uma estratégia robusta de duas Médias Móveis, amplamente testada em vários pares de moedas e períodos de tempo. O robô oferece capacidades completas de negociação, incluindo recuperação em grade, opções de hedge e estratégias de martingale (configuráveis, mas desativadas por padrão). Ele possui métodos de entrada precisos (rompimentos, reversões, seguimento de tendência) e regras de saída flexíveis (baseadas em indicadores, tempo ou lucro), além de funcionalidades avançadas como proteção contra rebaixamento (drawdown), filtros de spread/deslizamento e indicadores eficientes, sem atraso, que consomem poucos recursos do sistema e executam as ordens com mínima latência.

O sistema inclui filtros de dia/horário para controle das sessões de negociação e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe as operações abertas, o patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos tornam a configuração simples. Toda a configuração conta com documentação detalhada.

Documentação detalhada: Guia Geral de Configurações | Configurações do Indicador | Backtests e Arquivos de Otimização

Você pode baixar a versão para MT4 aqui

Principais Características

  • Sistema de cruzamento de duas MAs com períodos totalmente personalizáveis

  • Negociação multi-moeda com todos os pares principais

  • Diversas opções de gerenciamento de risco: Stop Loss, Take Profit, trailing stop

  • Dimensionamento avançado de posição e proteção contra drawdown

  • Filtros de dia/horário para controle da sessão de operação

  • Painel de monitoramento em tempo real

  • Notificações pop-up, por e-mail e push

  • Compatível com VPS MQL5 para operação 24/7

Nota: Estratégias agressivas (martingale/grade) são opcionais e estão desativadas por padrão.

Recomendações Importantes

Este é um sistema profissional de negociação, não uma garantia de lucros. Flutuações normais do mercado devem ser esperadas:

  1. Sempre teste primeiro em conta demo

  2. Comece com risco baixo (0,5%–1% por operação)

  3. Use apenas capital que esteja disposto a perder

Atualizações regulares e arquivos otimizados são lançados trimestralmente. Para as recomendações mais recentes, consulte o blog da MQL5 na seção de documentação.

Veja todos os meus produtos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Entre em contato comigo para suporte:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Se quiser testar a versão gratuita por 7 dias, entre em contato comigo pelo perfil e terei prazer em fornecer.




Produtos recomendados
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Experts
Rambo Bitcoin Bot – M15 Timeframe, optimized for Exness and compatible with other brokers that offer competitive spreads and stable trading conditions. This algorithm operates on BTC/USD in the M15 timeframe, focusing on structured and selective entries rather than high-frequency or aggressive compounding. It maintains controlled exposure and aims for steady long-term growth. The equity curve shows a stable upward trajectory with an approximate slope between 28 and 35, indicating progressive
ADX Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
ADX Multi Currency EA MT5  implementa estratégias robustas baseadas no Índice Direcional Médio (ADX), extensivamente testadas em múltiplos pares de moedas e períodos de tempo. O robô oferece capacidades completas de negociação, incluindo recuperação em grade, opções de hedge e estratégias de martingale (configuráveis, mas desativadas por padrão). Ele possui métodos de entrada precisos (rompimentos, reversões, seguimento de tendência) e regras de saída flexíveis (baseadas em indicadores, tempo ou
Lovec Trend MT5
Vladimir Lovec
Experts
Robot Lovec Trend MT5. Designed exclusively for trend work on the H1 hourly chart. I bring to your attention an advisor, my own development. Settings are universal for all currency pairs. Suitable for most instruments, especially trend currency pairs with JPY, CHF, GBP. And also futures and indices. Inputs are carried out exclusively at the opening of the candle, which gives the same ideal performance as in the tester, and without slipping. Exit from the transaction under the combined
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experts
The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experts
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Experts
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method,   XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it   . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Experts
PROMO  - Apenas para os próximos 3 compradores, escolha um especialista grátis! NÃO É NECESSÁRIA AVALIAÇÃO DE 5 ESTRELAS PARA O PRESENTE! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION consultor especialista 2 - DYNAMIC PORTFOLIO consultor especialista 3 - ALGOFUSION FX consultor especialista INFORMAÇÕES DO BACKTEST: Devido ao grande número de negociações e à complexidade do algoritmo, o backtest pode ser lento para iniciar, deixe o testador baixar dados do servidor do corretor e ele começará Para fazer backtest
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experts
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Janus Disaster Recovery MT5
Boris Sklyaruk
2 (1)
Experts
Expert Advisor for r ecovery   accounts from a drawdown!          MT4 Version Two operating modes: Recovery: Recovery   from the existing drawdown on your account Works with trades of other advisors and trades opened manually Protect  :  Online account control When a drawdown is reached for a certain trading instrument, it turns off other Expert Advisors and displays the account at no loss Mathematical system with the author's formula for closing deals Works without martingale Doesn't load the
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading Operando ao vivo há 4 meses Após a compra, todos os meus produtos permanecerão gratuitos para sempre.  Baixar arquivo de configurações Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado. 1. Estratégia de Armadilha de Rompimento Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experts
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
Macd Cross Strong
Thibault Georges Rene Duval
Experts
Recommended accounts : ECN, Cent or USD, Profirm, ... This EA is a trading algorithm combine the trend of the market and the cross of MACD. The symbol recommended : all : GOLD, or all pair of FOREX Minimum : 1 000 USD Time Frame : 5 Minutes ONLY The Draw Down is very small and constant, is very safe (-19 %) Example of performance 18 % for 01-09-2025 -22-10-2025 (almost 2 months) 18 % for 2 months
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Gold Ai Bot
Evans Abdulrahman Imalele
1 (1)
Experts
PROMO PROMO PROMO DISCOUNT FOR UNLIMITED TIME! BEFORE PRICE WILL INCREASE. Gold AI is a powerful Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to master the volatility of XAUUSD (Gold). It blends artificial intelligence with price action and trend filtering to deliver sharp entries, controlled risk, and adaptive recovery. Ideal for New York session scalping or hands-off day trading. Scalable and Flexible : Built for gold but designed to extend to other symbols with minor tweaks. Key Advantages AI
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
Experts
GoldXpert EA – Multi-Strategy Gold Trading Expert Advisor GoldXpert EA is a powerful and fully automated trading system designed for gold (XAU/USD) trading. It integrates multiple trading strategies, including trend following, scalping, breakout, and mean reversion, to adapt to various market conditions. GoldXpert EA is perfect for traders looking for a smart, adaptive, and profitable gold trading solution.  Trades only XAUUSD. Works well in TF - M30 & in 3 Decimal platforms Minimum Deposit: $30
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Experts
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!PLEASE MESSAGE ME AFTER PURCHASING THE EA I WILL HELP AND SET IT UP FOR YOU OR I'LL SEND YOU THE RIGHT SETFILES!!! !!! IMPORTANT THIS ROBOT WON'T WORK OR MAKE PROFIT WITH DEFAULT SETTINGS!!! With The Right Settings so that you can make your daily or monthly Income. This Is the best version so far. With the right Parameters you won't fail. I will also show you the results. In Version 3.0 you can Switch on/off to Choose on which indices to catch spikes on Boom and
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experts
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experts
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
Nezha Huntian HK50
Long Jia Zhang
Experts
HK50 Short-term Strategy (2025.03–2025.06) This is an enterprise-level grid trading EA designed specifically for the Hang Seng Index (HK50), supporting multi-period automated trading. The EA adopts a very simplified parameter design, only the basic lot size needs to be set, and all core parameters are built-in as robust default values, suitable for rapid deployment by institutions and individual users. Initial capital: 10,000 End-of-period capital: 39,224.36 Total trading days: 47 Profitable
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA – Consultor Automático para Scalping com Análise de Padrões de Velas no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Golden Scalper EA é um consultor totalmente automatizado (EA) para a plataforma MetaTrader 5, especializado em trading de alta frequência e scalping, oferecendo máxima eficiência com riscos mínimos. O EA utiliza algoritmos avançados de análise de padrões de velas e filtra sinais através de médias móveis (MA – Moving Average) para identificar pontos de entrada com precisão. O Golden Sc
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiênc
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Mais do autor
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicadores
Eleve sua estratégia de trading com o   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , um indicador de ponta que utiliza regressão de kernel não paramétrica para fornecer análise de tendências suave e adaptativa. Inspirado no estimador Nadaraya-Watson, esta ferramenta aplica suavização de kernel gaussiano aos dados de preços, criando envelopes dinâmicos que se adaptam à volatilidade do mercado sem o atraso excessivo das médias móveis tradicionais. Amplamente aclamado em plataformas como TradingView e elog
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicadores
Domine as tendências do mercado com o SuperTrend Alert MT5, um indicador poderoso projetado para fornecer sinais precisos de acompanhamento de tendências para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua robusta detecção de tendências, este indicador é uma ferramenta essencial para traders que buscam entradas e saídas confiáveis. Usuários relatam até 90
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT5, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitários
Otimize sua estratégia de grid trading com o Grid Trade Manager MT5, um EA utilitário gratuito versátil projetado para automatizar a colocação e gestão de ordens grid, inspirado na abordagem de grid trading testada pelo tempo popularizada nos 2000 por comunidades forex por sua capacidade de profiter de oscilações de mercado em condições ranging. Adotado por milhares de traders em plataformas como MQL5 e Forex Factory por seus controles de risco robustos e customização, esta ferramenta excels em
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitários
MT4 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para copiar negociações de uma conta MT4 ou MT5 de origem para várias contas MT4 ou MT5 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexíve
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Aprimore sua estratégia de hedge com o Hedge Trade Manager MT5, um sofisticado Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar operações de hedge para contrarrestar movimentos adversos de preço, baseado em técnicas de hedge popularizadas na década de 2010 por corretoras de forex que permitiam posições opostas para garantir lucros ou limitar perdas durante tendências incertas. Muito valorizado no MQL5 e em fóruns de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex por suas configurações flexí
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT4, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada projetada para capturar oportunidades com base nas condições de reversão das Bandas de Bollinger. Executa operações de compra ao detectar uma reversão de alta perto da banda inferior (quando a vela anterior fecha abaixo da banda inferior e a vela atual fecha acima, passando de uma vela vermelha para uma verde) e operações de venda para uma reversão de baixa perto da banda superior (cenário oposto). Extensivamente testado, o
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicadores
Melhore o seu trading de ação de preço com o indicador Higher Highs and Lows MT4, uma ferramenta robusta que utiliza análise fractal para identificar pontos de swing chave e padrões que definem tendências como Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) para insights claros sobre a direção do mercado. Baseado em princípios fundamentais de ação de preço enraizados na Teoria de Dow do início do século XX e popularizados no trading moderno por especialistas como Al Brook
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada projetada para MetaTrader 5, que utiliza cruzamentos de médias móveis para capturar reversões de tendência e pontos de entrada potenciais. Este consultor especialista oferece aos traders uma solução versátil com configurações personalizáveis, garantindo execução precisa das negociações e gerenciamento robusto de riscos. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada eficientes, regras de saída flexíveis e
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Domine as tendências do mercado com o SuperTrend Alert MT4, um indicador poderoso projetado para fornecer sinais precisos de acompanhamento de tendências para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua robusta detecção de tendências, este indicador é uma ferramenta essencial para traders que buscam entradas e saídas confiáveis. Usuários relatam até 90
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Eleve sua estratégia de trading com o   Brilliant Reversal Indicator MT5 , um indicador de ponta que utiliza regressão de kernel não paramétrica para fornecer análise de tendências suave e adaptativa. Inspirado no estimador Nadaraya-Watson, esta ferramenta aplica suavização de kernel gaussiano aos dados de preços, criando envelopes dinâmicos que se adaptam à volatilidade do mercado sem o atraso excessivo das médias móveis tradicionais. Amplamente aclamado em plataformas como TradingView e elogia
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitários
Otimize a gestão das suas operações com o Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, um robusto Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar ajustes de stop-loss em operações abertas manualmente ou por outros EAs, garantindo proteção de lucros e gestão de riscos. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e fóruns da MQL5 por sua precisão na gestão de trailing stops e níveis de breakeven, este EA é um favorito entre
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitários
MT5 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 5 projetado para copiar negociações de uma conta MT5 de origem para várias contas MT5 ou MT4 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexível para
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Potencie suas capacidades de detecção de tendências com o Consecutive Candle Indicator MT5, uma ferramenta dinâmica projetada para identificar sequências de velas altistas ou baixistas, oferecendo alertas oportunos para confirmações de tendência e possíveis reversões nos mercados de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, além de elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de simplificar a aná
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Otimize seu processo de fechamento de operações com o Close Manager MT5, um poderoso Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar as saídas de operações abertas manualmente ou por outros EAs no MetaTrader 5, oferecendo aos traders controle preciso sobre as estratégias de saída. Amplamente elogiado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por seus critérios de fechamento versáteis e personalizáveis, este EA é um favorito entre scalpers, day traders e swing traders em mercados voláteis c
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Optimiza tu análisis de trading con el Day and Week Separator MT4, una herramienta intuitiva diseñada para trazar líneas separadoras diarias y semanales personalizables, perfecta para traders que enfrentan diferencias de zonas horarias con sus brokers. Muy apreciada en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su simplicidad y eficacia, este indicador aborda el desafío común de alinear los marcos temporales de los gráficos con horarios locales o específicos del mercado, co
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitários
Aprimore a gestão de riscos de sua carteira com o Account Trailing Stop Manager MT5, um poderoso Assessor Especialista (EA) projetado para rastrear e seguir automaticamente o lucro total da sua conta ou de operações com um número mágico específico no MetaTrader 5, fechando todas as operações quando o lucro atual cai abaixo do último pico de lucro. Elogiado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por seu mecanismo dinâmico de bloqueio de lucros, este EA é um favorito entre scalpers, day traders
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading sofisticada para MetaTrader 4 projetada para automatizar entradas e saídas de negociações utilizando nove indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI. Oferecendo ampla personalização com múltiplas estratégias de entrada/saída e modos de combinação AND/OR/NA, este EA proporciona aos traders uma flexibilidade incomparável. Extensivamente testado, garante geração precis
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Fique à frente do impulso do mercado com o Pip Movement Alert MT4, um indicador versátil de múltiplas moedas projetado para rastrear e alertar traders sobre movimentos precisos em pips em vários símbolos, ideal para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de detectar mudanças repentinas no mercado, este indicador é indispensável para tr
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Ultimate Trade Panel MT4 é um poderoso Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para otimizar as atividades de trading e aumentar a eficiência dos traders na plataforma MQL4. Esta ferramenta simplifica as tarefas diárias de trading com funcionalidades amigáveis, funcionando como um companheiro confiável para gerenciar negociações sem depender de lógica de trading específica. Desenvolvido para traders que buscam uma vantagem competitiva, oferece ferramentas de automação e gestão de risc
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitários
Simplifique sua negociação com o STM Trade Panel MT4, um Assessor Especialista (EA) fácil de usar projetado para agilizar a execução e gestão de operações no MetaTrader 4, oferecendo colocação de ordens com um clique e fechamento automático de operações com base em limites de lucro e perda personalizáveis. Muito valorizado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por sua interface intuitiva e controle eficiente de operações, este EA é uma ferramenta essencial para scalpers, day traders e swing
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicadores
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitários
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleve suas decisões de trading com o   Angle of Moving Average MT4 , um indicador inovador que quantifica a inclinação das médias móveis para oferecer insights claros sobre a direção e o momento do mercado. Baseado no princípio de medir a inclinação angular das médias móveis ao longo de um número específico de barras, esta ferramenta tornou-se um pilar na análise técnica desde sua conceituação nas comunidades de trading por volta de 2010. Amplamente discutido em fóruns como Forex Factory e elog
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário