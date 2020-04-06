GoldRushX - O Robô de Trading que Você Não Pode Perder

Apresentamos GoldRushX, o seu novo parceiro automatizado para maximizar seus lucros no mercado financeiro. Desenvolvido com base em algoritmos robustos e convertidos diretamente do Pine Script, o GoldRushX é uma solução completa para traders que buscam eficiência, precisão e um controle de risco avançado.

Principais Recursos:

Bandas de Bollinger e Médias Móveis: Com um cálculo preciso das Bandas de Bollinger, este robô identifica oportunidades de compra e venda com base na volatilidade do mercado e em médias móveis ajustáveis (SMA ou EMA), trazendo ainda mais clareza às suas operações.

Gestão de Risco Integrada: Defina facilmente seu risco por operação com base em uma porcentagem do saldo da sua conta. O GoldRushX calcula automaticamente o tamanho de lote ideal e garante que você opere dentro dos limites de volume permitido pela corretora.

Operações Automatizadas de Compra e Venda: O robô abre ordens de compra ou venda automaticamente, baseando-se em uma análise técnica criteriosa. Você pode personalizar as condições para ativar as operações de compra ou venda, conforme sua estratégia.

Trailing Stop e Stop Fixo: O GoldRushX oferece flexibilidade tanto para quem prefere utilizar um stop móvel, garantindo que você capture o máximo possível de lucros, quanto para quem prefere um stop fixo, garantindo segurança nas operações.

Projeções de Movimento e Pullback: Com a projeção de movimentos e pullbacks, o robô calcula automaticamente os possíveis alvos de movimento com base no percentual ajustado, potencializando a sua estratégia para aproveitar ao máximo as reversões ou continuação de tendências.

Controle Total de Ordens: Com limite de ordens por tipo e gestão avançada do tempo entre operações, o GoldRushX evita ordens em excesso e ajuda a manter a consistência em suas operações.

Visualização Gráfica de Lucro e Ordens: Veja em tempo real no gráfico o número total de ordens executadas e o lucro acumulado, facilitando a análise do desempenho do robô diretamente no seu gráfico de negociação.

Flexível para Todos os Tipos de Contas: Compatível com contas Standard, Micro e Ultra Low, o robô é projetado para se adaptar a diferentes perfis de traders.

Por que Escolher o GoldRushX?

Se você está em busca de um robô que faz mais do que apenas seguir tendências, o GoldRushX é a escolha ideal. Ele combina análises avançadas com uma gestão de risco eficiente e um controle operacional completo, proporcionando uma solução automatizada que se adapta ao seu estilo de negociação.

Não perca a chance de potencializar seus resultados no mercado. Garanta o GoldRushX agora e eleve seu trading a um novo patamar!

GoldRushX – O futuro do trading automatizado está aqui.



Preço inicial $30 preço final $2000



:

Gold ou XauUsd

Tempo grafico M5

Alavancagem :1:500

tipos de conta Standard Capital inicial $200, Micro ou Ultra low Capital inicial $20



SInal em Breve



