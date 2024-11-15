GoldRushX
- Experts
- Mateus Barboza De Paula
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
GoldRushX - Il Robot di Trading che Non Puoi Perdere
Presentiamo GoldRushX, il tuo nuovo partner automatizzato per massimizzare i profitti sul mercato finanziario. Sviluppato basandosi su algoritmi robusti e convertito direttamente da Pine Script, GoldRushX è una soluzione completa per i trader che cercano efficienza, precisione e un avanzato controllo del rischio.
Caratteristiche Principali:
-
Bande di Bollinger e Medie Mobili: Con un calcolo preciso delle Bande di Bollinger, questo robot identifica le opportunità di acquisto e vendita basate sulla volatilità del mercato e su medie mobili regolabili (SMA o EMA), portando ulteriore chiarezza alle tue operazioni.
-
Gestione del Rischio Integrata: Definisci facilmente il rischio per ogni operazione basandoti su una percentuale del saldo del tuo conto. GoldRushX calcola automaticamente la dimensione ideale del lotto e garantisce che tu operi entro i limiti di volume consentiti dal broker.
-
Ordini di Acquisto e Vendita Automatizzati: Il robot apre ordini di acquisto o vendita automaticamente, basandosi su un'analisi tecnica rigorosa. Puoi personalizzare le condizioni per attivare gli ordini di acquisto o vendita secondo la tua strategia.
-
Trailing Stop e Stop Fisso: GoldRushX offre la flessibilità necessaria, sia per chi preferisce utilizzare un trailing stop, assicurando che tu possa massimizzare i profitti, sia per chi preferisce un stop fisso, garantendo la sicurezza delle operazioni.
-
Previsioni di Movimenti e Pullback: Con le previsioni sui movimenti e sui pullback, il robot calcola automaticamente gli obiettivi di movimento potenziale basati su una percentuale regolata, massimizzando la tua strategia per sfruttare al meglio inversioni di trend o continuazioni.
-
Controllo Totale degli Ordini: Con un limite di ordini per tipo e una gestione avanzata del tempo tra le operazioni, GoldRushX evita ordini eccessivi e aiuta a mantenere la coerenza nelle operazioni.
-
Visualizzazione Grafica di Profitti e Ordini: Visualizza in tempo reale sul grafico il numero totale di ordini eseguiti e il profitto cumulato, facilitando l'analisi delle performance del robot direttamente sul grafico di trading.
-
Flessibile per Tutti i Tipi di Conto: Compatibile con conti Standard, Micro e Ultra Low, il robot è progettato per adattarsi a diversi profili di trader.
Perché Scegliere GoldRushX? Se stai cercando un robot che faccia più che semplicemente seguire le tendenze, GoldRushX è la scelta ideale. Combina analisi avanzate con una gestione del rischio efficiente e un controllo operativo completo, offrendo una soluzione automatizzata che si adatta al tuo stile di trading.
Non perdere l'occasione di ottimizzare i tuoi risultati sul mercato. Ottieni GoldRushX ora e porta il tuo trading a un nuovo livello!
GoldRushX – Il futuro del trading automatizzato è qui.
Prezzo di partenza: $30 | Prezzo finale: $2000
Parametri di Configurazione:
- Oro o XauUsd
- Timeframe: M5
- Leva: 1:500
- Tipi di conto: Standard (Capitale iniziale $200), Micro o Ultra Low (Capitale iniziale $20)
- Ulteriori informazioni: Invia un messaggio