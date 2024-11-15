GoldRushX

GoldRushX - Il Robot di Trading che Non Puoi Perdere

Presentiamo GoldRushX, il tuo nuovo partner automatizzato per massimizzare i profitti sul mercato finanziario. Sviluppato basandosi su algoritmi robusti e convertito direttamente da Pine Script, GoldRushX è una soluzione completa per i trader che cercano efficienza, precisione e un avanzato controllo del rischio.

Caratteristiche Principali:

  • Bande di Bollinger e Medie Mobili: Con un calcolo preciso delle Bande di Bollinger, questo robot identifica le opportunità di acquisto e vendita basate sulla volatilità del mercato e su medie mobili regolabili (SMA o EMA), portando ulteriore chiarezza alle tue operazioni.

  • Gestione del Rischio Integrata: Definisci facilmente il rischio per ogni operazione basandoti su una percentuale del saldo del tuo conto. GoldRushX calcola automaticamente la dimensione ideale del lotto e garantisce che tu operi entro i limiti di volume consentiti dal broker.

  • Ordini di Acquisto e Vendita Automatizzati: Il robot apre ordini di acquisto o vendita automaticamente, basandosi su un'analisi tecnica rigorosa. Puoi personalizzare le condizioni per attivare gli ordini di acquisto o vendita secondo la tua strategia.

  • Trailing Stop e Stop Fisso: GoldRushX offre la flessibilità necessaria, sia per chi preferisce utilizzare un trailing stop, assicurando che tu possa massimizzare i profitti, sia per chi preferisce un stop fisso, garantendo la sicurezza delle operazioni.

  • Previsioni di Movimenti e Pullback: Con le previsioni sui movimenti e sui pullback, il robot calcola automaticamente gli obiettivi di movimento potenziale basati su una percentuale regolata, massimizzando la tua strategia per sfruttare al meglio inversioni di trend o continuazioni.

  • Controllo Totale degli Ordini: Con un limite di ordini per tipo e una gestione avanzata del tempo tra le operazioni, GoldRushX evita ordini eccessivi e aiuta a mantenere la coerenza nelle operazioni.

  • Visualizzazione Grafica di Profitti e Ordini: Visualizza in tempo reale sul grafico il numero totale di ordini eseguiti e il profitto cumulato, facilitando l'analisi delle performance del robot direttamente sul grafico di trading.

  • Flessibile per Tutti i Tipi di Conto: Compatibile con conti Standard, Micro e Ultra Low, il robot è progettato per adattarsi a diversi profili di trader.

Perché Scegliere GoldRushX? Se stai cercando un robot che faccia più che semplicemente seguire le tendenze, GoldRushX è la scelta ideale. Combina analisi avanzate con una gestione del rischio efficiente e un controllo operativo completo, offrendo una soluzione automatizzata che si adatta al tuo stile di trading.

Non perdere l'occasione di ottimizzare i tuoi risultati sul mercato. Ottieni GoldRushX ora e porta il tuo trading a un nuovo livello!

GoldRushX – Il futuro del trading automatizzato è qui.

Prezzo di partenza: $30 | Prezzo finale: $2000

Parametri di Configurazione:

  • Oro o XauUsd
  • Timeframe: M5
  • Leva: 1:500
  • Tipi di conto: Standard (Capitale iniziale $200), Micro o Ultra Low (Capitale iniziale $20)
  • Ulteriori informazioni: Invia un messaggio


Prodotti consigliati
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
Experts
Fibonacci Hunter Expert Advisor per il Simbolo XAUUSD Il Fibonacci Hunter è un Expert Advisor (EA) sviluppato per essere utilizzato sulla piattaforma MetaTrader 5 (MT5) . L'algoritmo di trading è stato ottimizzato specificamente per la coppia di asset XAUUSD (Oro) . Questo sistema applica una strategia di trading meccanica focalizzata sull'identificazione delle inversioni di prezzo. Il concetto fondamentale del sistema è l'utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Strategia dell'Algor
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experts
General idea of the strategy This robot does not use a Grid or a Martingale system. It just uses a simple strategy based on 2 indicators: Moving Average and Fibonacci retracement. Buy Signal: When the price is below the moving average, it indicates that the market is in a downtrend. In a downtrend, the market never falls in a straight line. It alternates between: Bearish impulses (the main downward movement) Bullish retracements (small upward bounces before the next decline) The robot, on the ot
BOS Recovey Zone EA
Mohamad Saad Samsudin
Experts
The   BOS Recovery Zone EA   is a sophisticated automated trading system that combines Break of Structure (BOS) strategy with robust dual-mode recovery management. Designed for serious traders who demand reliability and advanced risk management, this EA offers unparalleled flexibility with both Netting and Hedging modes to adapt to any broker environment.
FREE
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Experts
Ratio X Gold ML EA — Adaptive AI Trading System for Gold (XAUUSD) Important: The EA includes a built-in Validation Mode to pass MQL5 Market tests automatically. Switch to ML Mode for live trading after installation. Overview Ratio X Gold ML EA is an advanced Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a hybrid AI-driven model and rule-based logic. It merges deep learning predictions with technical analysis filters, balancing adaptability and discipline. The system was trained on l
Fortuno MT5
Sandy Mirelle Dos Santos Almeida
Experts
Fortuno è un robot di trading per MetaTrader 5, progettato per operare strategicamente in base all'indicatore RSI (Índice de Força Relativa). Ideale per i trader che cercano operazioni precise e disciplinate con una logica di ingresso e uscita chiara, Fortuno offre prestazioni automatizzate su grafici a 5 minuti, con particolare attenzione ai momenti di ipercomprato e ipervenduto. Caratteristiche principali Basato su un periodo RSI regolabile (predefinito: 14); Impostazioni di ingress
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experts
AutoFib EA è un consulente esperto all'avanguardia, progettato per sfruttare la potenza dei livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci per il trading automatizzato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, AutoFib EA potenzia la tua strategia di trading con precisione ed efficienza. Test   The EA Before Risking Real Money.  Regolare l'impostazione in base ai   risultati dei test. Domande? Non esitate a   chiedere. Caratteristiche principali: Trading automatizzato:   apri ordi
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
Ratio X Stochastic Scalper
Mauricio Vellasquez
Experts
Ratio X Stochastic Scalper — Advanced Stochastic Reversion EA for MT5 What it is Ratio X Stochastic Scalper is a disciplined scalping Expert Advisor for MetaTrader 5 which enters on Stochastic overbought/oversold reversals, optionally filtered by trend and volatility. It includes robust risk controls (fixed SL/TP, risk-based position sizing, trailing stop, break-even, daily loss and drawdown limits) and clean, MQL5-native notifications. Who it is for Traders who want a rule-based scalper with tr
The Fibonacci Scalper
STANTON ROUX
4.2 (44)
Experts
The Fibonacci Trader MQL5 expert advisor uses the Fibonacci levels to determine a buy or sell trade with the MACD as confirmation. The Fibonacci levels work as follows: Above 61.8 SELL if MACD trend is SELL Trading Range (Ability to select trading input parameters) BUY if MACD trend is BUY SELL if MACD trend is SELL Below 23.6 BUY if MACD trend is BUY Default settings are configured for EURUSD on M5 Chart. To work with the news server, you must add the URL ‘ http://ec.forexprostools.com/ ’ in t
FREE
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experts
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Scalping StrikeX
Paline Maina
Experts
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (12)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experts
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experts
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
Cuervo Candles Scalping
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Main features:    1. Scalping strategy: The Crow Candles Scalping EA focuses on taking advantage of quick market movements. The strategy is based on identifying candlestick patterns and technical analysis to make entry and exit decisions.    2. Advanced risk management: The EA incorporates robust risk management to protect your trading account. You can adjust the stop-loss and take-profit parameters to tailor the risk level to your preferences.    3. Flexible configuration: The Crow Candles Sca
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experts
This is based on the double moving average cross and arrow mark under the preparation of custom indicators EA. When the blue arrow appears, make a long order. When the red arrow appears, short the order. When the pink line crosses the green line upward, the pink line is above, the green line is below, the golden fork appears, and the blue arrow appears. When the pink line crosses the green line downward, the pink line is below and the green line is above. There is a dead fork and a red arro
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (357)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.91 (47)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Segnale Live: [Account Principale] | [Account Minore] | Canale Ufficiale AOT | Prossimo Prezzo: $299 IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione. AOT MT5 è un Expert Advisor avanzato alimentato da analisi del sentiment AI e algoritmi di Ottimizzazione Adattiva . Sviluppato nel corso di diversi anni di perfezionamento, questo sistema completamente automat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.63 (70)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.89 (65)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (70)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.76 (17)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.27 (15)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (5)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (3)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (21)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $449 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining seven independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (27)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.25 (12)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (488)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.45 (86)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (36)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
GVolt
DRT Circle
5 (3)
Experts
GVolt — Motore a griglia d'oro di precisione (non Martingale) GVolt è un Expert Advisor avanzato per il trading sull'oro, progettato per i trader che necessitano di stabilità, precisione e gestione intelligente degli ordini nel mercato altamente volatile XAUUSD. Basato su un'architettura a griglia non-martingala, GVolt offre un approccio controllato e strutturato alla volatilità, mantenendo al contempo un'attività di trading frequente e un'esecuzione indipendente della strategia. Questo EA è st
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.68 (37)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Market Anomalies EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (1)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie USDJPY, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza l'utilizzo di martingala
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
4.95 (37)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.57 (28)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.81 (54)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex BLACK FRIDAY limited-time -25% discount : $1500 The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna prom
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (6)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (4)
Experts
Celebrazione del lancio di ABS EA: Per le prossime 2 copie , puoi ottenere il nuovo ABS EA (XAUUSD) a un prezzo speciale di lancio di $109  (prezzo regolare: $ 365 ) . Guida all'installazione e all'uso:   Canale ABS . Monitoraggio in tempo reale:   Segnale ABS .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con contro
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (7)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]   Caratteristiche Principali Il sist
Altri dall’autore
Vwapbandsmoderno
Mateus Barboza De Paula
4 (1)
Indicatori
VWAP Bands 3 Camadas – Indicador para MetaTrader 5 O VWAP Bands 3 Camadas é um indicador avançado para MetaTrader 5 que combina o Volume Weighted Average Price (VWAP) com bandas de desvio padrão, proporcionando uma visão clara dos níveis de suporte e resistência dinâmicos no mercado. Principais Características: VWAP Dinâmico – Média ponderada pelo volume, ajustando-se ao comportamento do mercado. 3 Camadas de Bandas – Bandas baseadas em desvios padrão (+1, +2 e +3), ajudando a identifica
FREE
GannMACDX
Mateus Barboza De Paula
Experts
GANNMACD è un Expert Advisor (EA) sviluppato per MetaTrader 5 (MT5), che combina due strategie di analisi tecnica: il MACD (Moving Average Convergence Divergence) e i Livelli di Gann. Questo strumento utilizza tali approcci per identificare condizioni di acquisto e vendita ed eseguire ordini automaticamente, basandosi su impostazioni personalizzabili. Funzionalità principali: MACD : L'indicatore MACD è utilizzato per generare segnali di acquisto e vendita. Lo script confronta la linea principale
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione