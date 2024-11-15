GannMACDX Mateus Barboza De Paula Experts

GANNMACD è un Expert Advisor (EA) sviluppato per MetaTrader 5 (MT5), che combina due strategie di analisi tecnica: il MACD (Moving Average Convergence Divergence) e i Livelli di Gann. Questo strumento utilizza tali approcci per identificare condizioni di acquisto e vendita ed eseguire ordini automaticamente, basandosi su impostazioni personalizzabili. Funzionalità principali: MACD : L'indicatore MACD è utilizzato per generare segnali di acquisto e vendita. Lo script confronta la linea principale