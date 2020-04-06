GoldRushX

GoldRushX - あなたが見逃してはいけないトレーディングロボット

GoldRushXを紹介します。これは、金融市場で利益を最大化するための新しい自動パートナーです。堅牢なアルゴリズムに基づいて開発され、Pine Scriptから直接変換されたGoldRushXは、効率性、正確さ、および高度なリスク管理を求めるトレーダーにとって完全なソリューションです。

主な特徴:

  • ボリンジャーバンドと移動平均: 正確なボリンジャーバンドの計算により、このロボットは、市場のボラティリティに基づいた売買機会を特定し、調整可能な移動平均（SMAまたはEMA）により、トレードにさらに明確さをもたらします。

  • 統合されたリスク管理: 口座残高の割合に基づいて、取引ごとのリスクを簡単に設定できます。GoldRushXは、理想的なロットサイズを自動的に計算し、ブローカーの許可するボリューム範囲内での取引を保証します。

  • 自動売買: ロボットは、厳密なテクニカル分析に基づいて、自動的に売買注文を出します。戦略に応じて、売買操作を開始する条件をカスタマイズできます。

  • トレイリングストップと固定ストップ: GoldRushXは、利益を最大限に獲得するためにトレイリングストップを使用する人や、安全性を確保するために固定ストップを好む人の両方に柔軟性を提供します。

  • 動きとプルバックの予測: 動きとプルバックの予測により、ロボットは調整された割合に基づいて潜在的な移動目標を自動的に計算し、トレンドの反転や継続を最大限に活用するための戦略を強化します。

  • 完全な注文管理: タイプ別の注文制限と取引間の時間管理により、GoldRushXは過剰な注文を避け、取引の一貫性を維持します。

  • 利益と注文のグラフィカル表示: 実行された注文の総数と累積利益をリアルタイムでチャート上に表示し、取引チャート上で直接ロボットのパフォーマンスを分析するのが容易になります。

  • すべての口座タイプに対応: スタンダード、マイクロ、ウルトラロー口座に対応しており、さまざまなトレーダープロファイルに適応するように設計されています。

なぜGoldRushXを選ぶべきか？ 単なるトレンドフォロー以上のロボットを探しているなら、GoldRushXが理想的な選択肢です。高度な分析と効率的なリスク管理、完全な操作管理を組み合わせて、あなたの取引スタイルに適応する自動化されたソリューションを提供します。

市場での結果を最大化するチャンスをお見逃しなく。今すぐGoldRushXを手に入れて、トレーディングを新たなレベルに引き上げましょう！

GoldRushX – 自動取引の未来はここにあります。

初期価格: $30 | 最終価格: $2000

設定パラメータ:

  • ゴールドまたはXauUsd
  • タイムフレーム: M5
  • レバレッジ: 1:500
  • 口座タイプ: スタンダード (初期資本 $200)、マイクロまたはウルトラロー (初期資本 $20)
  • 詳細情報: メッセージを送信してください
  • シグナルはもうすぐ登場


