介绍GoldRushX，这是您在金融市场上实现利润最大化的新自动化伙伴。GoldRushX基于强大的算法开发，并直接从Pine Script转换，为寻求高效、精准和先进风险控制的交易者提供完整的解决方案。

主要功能：

布林带和移动平均线： 准确的布林带计算使该机器人能够根据市场波动和可调节的移动平均线（SMA或EMA）识别买卖机会，为您的操作带来更多清晰度。

集成的风险管理： 您可以轻松设定每笔交易的风险，基于账户余额的百分比。GoldRushX自动计算理想的手数，并确保您在经纪商允许的交易量范围内进行操作。

自动化买卖操作： 机器人会根据全面的技术分析自动开仓买卖单。您可以根据自己的策略自定义买卖操作的激活条件。

移动止损和固定止损： GoldRushX为喜欢使用移动止损的人提供了灵活性，确保您尽可能多地捕获利润，同时也为喜欢固定止损的人提供了操作安全性。

运动和回调预测： 通过运动和回调预测，机器人基于调整后的百分比自动计算潜在的移动目标，增强您的策略，以充分利用趋势反转或延续。

订单的全面控制： 通过订单类型限制和操作之间的时间管理，GoldRushX避免了过多的订单，并有助于保持操作的一致性。

利润和订单的图形可视化： 您可以实时在图表上查看已执行的订单总数和累计利润，便于直接在交易图表上分析机器人的表现。

适用于所有账户类型： 该机器人与标准账户、微型账户和超低账户兼容，旨在适应不同类型的交易者。

为什么选择GoldRushX？ 如果您正在寻找一个不仅仅跟随趋势的机器人，GoldRushX是理想的选择。它结合了高级分析、有效的风险管理和全面的操作控制，提供了一个适应您的交易风格的自动化解决方案。

不要错过提升市场表现的机会。立即获取GoldRushX，将您的交易提升到一个新水平！

GoldRushX – 自动交易的未来就在这里。

初始价格： $30 | 最终价格： $2000

配置参数：

黄金或XauUsd

时间框架：M5

杠杆：1:500

账户类型：标准账户（初始资本$200），微型账户或超低账户（初始资本$20）

