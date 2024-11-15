GoldRushX

GoldRushX - Kaçırmamanız Gereken Trading Robotu

GoldRushX’i tanıtıyoruz: Finans piyasalarındaki kârınızı en üst düzeye çıkarmak için yeni otomatik partneriniz. Güçlü algoritmalarla geliştirilen ve Pine Script’ten doğrudan çevrilen GoldRushX, verimlilik, hassasiyet ve ileri düzeyde risk kontrolü arayan traderlar için tam bir çözümdür.

Ana Özellikler:

  • Bollinger Bantları ve Hareketli Ortalamalar: Bollinger Bantlarının hassas hesaplaması ile bu robot, piyasa oynaklığına ve ayarlanabilir hareketli ortalamalara (SMA veya EMA) dayanarak alım ve satım fırsatlarını tanımlar, işlemlerinize daha fazla netlik kazandırır.

  • Entegre Risk Yönetimi: Her işlem için hesabınızın bakiyesine göre riskinizi kolayca tanımlayın. GoldRushX, ideal lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar ve aracı kurumun izin verdiği işlem hacmi sınırları içinde işlem yapmanızı sağlar.

  • Otomatik Alım Satım İşlemleri: Robot, titiz bir teknik analize dayanarak otomatik olarak alım veya satım emirleri açar. Alım veya satım işlemlerini tetiklemek için koşulları stratejinize göre özelleştirebilirsiniz.

  • Trailing Stop ve Sabit Stop: GoldRushX, maksimum kâr elde etmenizi sağlayan bir stop hareketi tercih edenler için de, işlemlere güvenlik sağlayan sabit stop tercih edenler için de esneklik sunar.

  • Hareket ve Geri Çekilme Projeksiyonları: Hareket ve geri çekilmelerin projeksiyonuyla, robot, ayarlanmış bir yüzdeye dayalı olarak olası hareket hedeflerini otomatik olarak hesaplar, stratejinizi ters dönüşlerden veya trendlerin devamından en iyi şekilde faydalanmak için güçlendirir.

  • Tam Emir Kontrolü: Emir başına limitler ve işlemler arası gelişmiş zaman yönetimi ile GoldRushX, fazla emirleri önler ve işlemlerinizde tutarlılığı korumanıza yardımcı olur.

  • Kâr ve Emirlerin Grafiksel Görselleştirmesi: Grafikte gerçekleştirilen toplam emir sayısını ve biriken kârı gerçek zamanlı olarak görüntüleyin, robotun performansını doğrudan işlem grafiğinizde analiz etmeyi kolaylaştırır.

  • Tüm Hesap Türlerine Uygun: Standart, Mikro ve Ultra Düşük hesaplarla uyumlu olan robot, farklı trader profillerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Neden GoldRushX’i Seçmelisiniz?

Yalnızca trendleri takip eden bir robottan daha fazlasını arıyorsanız, GoldRushX ideal bir seçimdir. Gelişmiş analizleri, etkili risk yönetimi ve tam operasyonel kontrolü bir araya getirerek, işlem tarzınıza uyum sağlayan bir otomatik çözüm sunar.

Piyasada sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarma şansını kaçırmayın. GoldRushX’i şimdi edinin ve tradinginizi yeni bir seviyeye taşıyın!

GoldRushX – Otomatik tradingin geleceği burada.

Başlangıç fiyatı: 30$ | Son fiyat: 2000$

Ayar Parametreleri:

  • Altın veya XAUUSD
  • Grafik Zaman Dilimi: M5
  • Kaldıraç: 1:500
  • Hesap Türleri: Standart (Başlangıç sermayesi 200$), Mikro veya Ultra Low (Başlangıç sermayesi 20$)

Daha fazla bilgi için mesaj atın.

Yakında sinyal hizmeti!


