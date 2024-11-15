GoldRushX

GoldRushX - Le Robot de Trading que Vous Ne Pouvez Pas Manquer

Nous vous présentons GoldRushX, votre nouveau partenaire automatisé pour maximiser vos profits sur les marchés financiers. Développé sur la base d'algorithmes robustes et converti directement depuis Pine Script, GoldRushX est une solution complète pour les traders en quête d'efficacité, de précision et d'une gestion avancée du risque.

Caractéristiques Principales:

  • Bandes de Bollinger et Moyennes Mobiles: Grâce à un calcul précis des Bandes de Bollinger, ce robot identifie les opportunités d'achat et de vente en fonction de la volatilité du marché et des moyennes mobiles ajustables (SMA ou EMA), apportant une plus grande clarté à vos opérations.

  • Gestion du Risque Intégrée: Définissez facilement votre risque par opération en fonction d'un pourcentage de votre solde de compte. GoldRushX calcule automatiquement la taille idéale du lot et garantit que vous opérez dans les limites de volume autorisées par le courtier.

  • Opérations Automatisées d'Achat et de Vente: Le robot ouvre des ordres d'achat ou de vente automatiquement, en se basant sur une analyse technique rigoureuse. Vous pouvez personnaliser les conditions pour activer les opérations d'achat ou de vente, selon votre stratégie.

  • Trailing Stop et Stop Fixe: GoldRushX offre la flexibilité nécessaire, aussi bien pour ceux qui préfèrent utiliser un stop suiveur, garantissant que vous capturiez le maximum de profits, que pour ceux qui préfèrent un stop fixe, assurant la sécurité des opérations.

  • Projections de Mouvements et de Pullbacks: Avec la projection des mouvements et des pullbacks, le robot calcule automatiquement les objectifs de mouvement potentiels basés sur un pourcentage ajusté, maximisant votre stratégie pour exploiter pleinement les retournements ou les continuations de tendances.

  • Contrôle Total des Ordres: Avec une limite d'ordres par type et une gestion avancée du temps entre les opérations, GoldRushX évite les ordres en excès et aide à maintenir la cohérence dans vos opérations.

  • Visualisation Graphique des Profits et des Ordres: Visualisez en temps réel sur le graphique le nombre total d'ordres exécutés et le profit cumulé, facilitant l'analyse des performances du robot directement sur votre graphique de trading.

  • Flexible pour Tous les Types de Comptes: Compatible avec les comptes Standard, Micro et Ultra Low, le robot est conçu pour s'adapter à différents profils de traders.

Pourquoi Choisir GoldRushX? Si vous recherchez un robot qui fait plus que simplement suivre les tendances, GoldRushX est le choix idéal. Il combine des analyses avancées avec une gestion efficace du risque et un contrôle opérationnel complet, offrant une solution automatisée qui s'adapte à votre style de trading.

Ne manquez pas l'occasion d'optimiser vos résultats sur le marché. Obtenez GoldRushX maintenant et portez votre trading à un nouveau niveau !

GoldRushX – L'avenir du trading automatisé est ici.

Prix de départ: $30 | Prix final: $2000

Paramètres de Configuration:

  • Or ou XauUsd
  • Échelle de temps: M5
  • Effet de levier: 1:500
  • Types de compte: Standard (Capital initial $200), Micro ou Ultra Low (Capital initial $20)
  • Plus d'informations: Envoyez un message
  • Signal Bientôt Disponible


