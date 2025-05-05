OrionXAU
- Эксперты
- Pierre Paul Amoussou
- Версия: 3.6
- Обновлено: 6 декабря 2025
- Активации: 5
OrionXAU — это алгоритмический торговый робот, разработанный для рынка XAUUSD (золото) и US100 / Nasdaq.
Он сочетает две стратегии (скальпинг и свинг-трейдинг) в рамках дисциплинированного управления рисками.
Основные поддерживаемые рынки
• XAUUSD (золото)
• US100 / Nasdaq
Двойная логика стратегии
1. Скальпинг
• Внутридневные сделки
• Короткое время удержания позиций
• Оптимизирован для небольших движений рынка
• Чёткий контроль риска
2. Свинг-трейдинг
• Захват продолжительных трендов
• Меньшая частота сделок
• Частые небольшие убытки
• Выигрышные сделки обычно очень крупные, формируя общую прибыльность
Версия 3.5 — улучшения
Теперь OrionXAU может работать:
• только по золоту,
• только по Nasdaq,
• или на обоих рынках в одном счёте.
Защитный механизм:
• максимум 2 сделки в день
• не более одной сделки на рынок
• если первая сделка убыточная — второй вход не выполняется
Несмотря на возможность работы на двух рынках, рекомендуется использовать один рынок для повышения стабильности.
Методология и исполнение
• Автоматический анализ структуры рынка
• Управление временем торгов
• Автоматическое закрытие позиций
• Динамический размер лота в зависимости от капитала
• Автоматические SL, TP и Trailing Stop
Рекомендуемая конфигурация
• Таймфрейм: H1
• Тип брокера: узкие спреды / Zero Spread
• Минимальный капитал: 100 USD
• Лучшее применение: один рынок на установку
Важная информация
OrionXAU предназначен для пользователей, которые:
• понимают риск,
• принимают периоды просадки,
• ориентируются на долгосрочную работу.
Робот:
• не гарантирует результат,
• не обещает прибыль.
Рекомендуется тестирование на демо-счёте перед реальной торговлей.
Пользователь несёт полную ответственность за настройки, риск и результаты.
OrionXAU is a great bot. I've seen consistent and stable results. I recommend this robot to everyone. The customer support is instant and there is always new updates to fit the market condition which is what makes it unique. OrionXAU is helping me make all the money I lost in manual Trading over the years.