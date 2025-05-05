OrionXAU — это алгоритмический торговый робот, разработанный для рынка XAUUSD (золото) и US100 / Nasdaq.

Он сочетает две стратегии (скальпинг и свинг-трейдинг) в рамках дисциплинированного управления рисками.

Основные поддерживаемые рынки

• XAUUSD (золото)

• US100 / Nasdaq

Двойная логика стратегии

1. Скальпинг

• Внутридневные сделки

• Короткое время удержания позиций

• Оптимизирован для небольших движений рынка

• Чёткий контроль риска

2. Свинг-трейдинг

• Захват продолжительных трендов

• Меньшая частота сделок

• Частые небольшие убытки

• Выигрышные сделки обычно очень крупные, формируя общую прибыльность

Версия 3.5 — улучшения

Теперь OrionXAU может работать:

• только по золоту,

• только по Nasdaq,

• или на обоих рынках в одном счёте.

Защитный механизм:

• максимум 2 сделки в день

• не более одной сделки на рынок

• если первая сделка убыточная — второй вход не выполняется

Несмотря на возможность работы на двух рынках, рекомендуется использовать один рынок для повышения стабильности.

Методология и исполнение

• Автоматический анализ структуры рынка

• Управление временем торгов

• Автоматическое закрытие позиций

• Динамический размер лота в зависимости от капитала

• Автоматические SL, TP и Trailing Stop

Рекомендуемая конфигурация

• Таймфрейм: H1

• Тип брокера: узкие спреды / Zero Spread

• Минимальный капитал: 100 USD

• Лучшее применение: один рынок на установку

Важная информация

OrionXAU предназначен для пользователей, которые:

• понимают риск,

• принимают периоды просадки,

• ориентируются на долгосрочную работу.

Робот:

• не гарантирует результат,

• не обещает прибыль.

Рекомендуется тестирование на демо-счёте перед реальной торговлей.

Пользователь несёт полную ответственность за настройки, риск и результаты.