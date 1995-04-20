Malaysian Levels
- Индикаторы
- Pierre Paul Amoussou
- Версия: 1.5
- Обновлено: 4 января 2025
- Активации: 5
Malaysian Levels - это пользовательский индикатор, предназначенный для отображения уровней поддержки и сопротивления на графике. Эти уровни основаны на теории малайзийской поддержки и сопротивления, которая определяет уровни не как области, а как конкретные ценовые уровни, происходящие из пиков и впадин линейного графика.
Особенности:
- Три типа уровней: A-Level, V-Level и уровень разрыва.
- Индикация свежести для уровней: свежие уровни более значимы, чем незаполненные уровни.
- Настраиваемый цвет и стиль для свежих и незаполненных уровней.
- Опция отображения только свежих уровней или всех уровней.
- Настраиваемый период просмотра и количество уровней выше и ниже текущей цены.
- Поддерживает несколько временных рамок.
Использование:
Трейдеры могут использовать MSnR Lines для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления для принятия торговых решений. Свежие уровни считаются более значимыми и могут представлять лучшие торговые возможности.