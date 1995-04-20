Malaysian Levels

Malaysian Levels - это пользовательский индикатор, предназначенный для отображения уровней поддержки и сопротивления на графике. Эти уровни основаны на теории малайзийской поддержки и сопротивления, которая определяет уровни не как области, а как конкретные ценовые уровни, происходящие из пиков и впадин линейного графика.

Особенности:

  • Три типа уровней: A-Level, V-Level и уровень разрыва.
  • Индикация свежести для уровней: свежие уровни более значимы, чем незаполненные уровни.
  • Настраиваемый цвет и стиль для свежих и незаполненных уровней.
  • Опция отображения только свежих уровней или всех уровней.
  • Настраиваемый период просмотра и количество уровней выше и ниже текущей цены.
  • Поддерживает несколько временных рамок.

Использование:
Трейдеры могут использовать MSnR Lines для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления для принятия торговых решений. Свежие уровни считаются более значимыми и могут представлять лучшие торговые возможности.



