Kaufman Pairs Spread MT4
- Эксперты
-
Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 1.1
- Активации: 5
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов
Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего.
Входные параметры:
- InpSymbolA — символ первой ноги
- InpSymbolB — символ второй ноги
- InpLookback — окно z-оценки в барах
- InpEntryZ — порог z-оценки для входа
- InpExitZ — порог z-оценки для выхода
- InpLotsA — лот для каждой ноги
- InpMagic — магический номер сделок советника
- InpSlippage — макс. проскальзывание в пунктах (MT4)
Торговые идеи:
- Используйте коррелированные пары: EURUSD/GBPUSD, золото/серебро.
- Ниже порог входа — больше сделок; выше — надёжнее.
Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей.
Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить подарок!