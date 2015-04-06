Golden Commander

Гуляя по заброшенным архивам старых торговых систем, вы замечаете странный золотистый блеск под толстым слоем пыли. Проведя ладонью, вы стираете грязь и обнаруживаете тяжемый металлический терминал в массивном золотом корпусе. Внезапно устройство издает тихий гул, экран вспыхивает теплым янтарным светом, и по нему начинают быстро бежать строки инициализации...

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ...
РОБОТ GOLDEN COMMANDER
ПАМЯТЬ: 100% НАТИВНЫЙ КОД MQL4 (БЕЗ DLL)
СКАНИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ:
- Трендовые фильтры Bollinger Bands & RSI... ОК
- Движок уровней поддержки и сопротивления H1... ОК
- Ядро восстановления и волатильности ATR... ОК
- Интерактивная панель управления... ОК
СТАТУС: ГОТОВ К РАЗВЕРТЫВАНИЮ.

"Приветствую, Оператор. Я — торговый робот Golden Commander."

Моя цель: безопасная торговля золотом и защита вашего счета от слива. Все оптимальные настройки уже встроены в мое ядро. Вам не нужны внешние файлы настроек — я готов к работе сразу после установки на график.

МОИ ТАКТИЧЕСКИЕ ДИРЕКТИВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Директива I: Точечный первый вход

Я не открываю сделки наугад. Первый ордер я открываю строго по тренду старшего таймфрейма H1, выжидая, пока цена достигнет внешних границ волатильности Bollinger Bands и подтвердит разворот по RSI на таймфрейме M15. Это обеспечивает точечный снайперский вход с высокой вероятностью отработки.

Директива II: Фильтр исторических уровней

Если цена идет против моей позиции, я блокирую слепые усреднения. Мой следующий ордер откроется только тогда, когда цена подтвердит удержание сильного уровня H1. При резких новостных импульсах я откладываю развертывание сетки до полной стабилизации рынка.

Директива III: Амортизация сетки

При сильных безоткатных движениях я автоматически расширяю расстояние между ордерами на основе волатильности ATR. Сетка растягивается, поглощая удар ценового импульса с минимальной нагрузкой на свободную маржу.

УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

  • Интерактивный пульт управления: Панель управления на графике с автоматическим прижатием к краям экрана при работе через мобильный телефон (RDP). Вы никогда не потеряете кнопки контроля.
  • Скрытые уровни (Virtual Levels): Мои реальные уровни тейк-профита и стоп-лосса скрыты от брокера. Сделки полностью защищены от охоты за стопами.
  • Встроенная безопасность: Жесткий контроль дневной просадки, лимиты по марже. Мгновенный переход в режим ожидания при достижении дневной цели по прибыли.

ПРОТОКОЛ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

  1. Установите меня на график XAUUSD, строго таймфрейм M15.
  2. В настройках поставьте галочку "Разрешить советнику торговать".
  3. Выберите тип счета:
    • Центовый счет (рекомендуется): баланс от 100 USD (10 000 центов).
    • Стандартный счет: баланс от 2000 USD.

СВЯЗЬ С МОИМ СОЗДАТЕЛЕМ

По любым вопросам установки, калибровки или работы системы вы можете написать напрямую моему Создателю в личные сообщения на MQL5:

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4.93 (257)
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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
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Golden Commander MT5
Evgenii Kapustin
Эксперты
Гуляя по заброшенным архивам старых торговых систем, вы замечаете странный золотистый блеск под толстым слоем пыли. Проведя ладонью, вы стираете грязь и обнаруживаете тяжемый металлический терминал в массивном золотом корпусе. Внезапно устройство издает тихий гул, экран вспыхивает теплым янтарным светом, и по нему начинают быстро бежать строки инициализации... ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ... РОБОТ GOLDEN COMMANDER ПАМЯТЬ: 100% НАТИВНЫЙ КОД MQL4 (БЕЗ DLL) СКАНИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ: - Тре
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