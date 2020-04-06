TEC Ultimate Gold Scalping EA
- Rodrigo Jr Donato
- Версия: 2.1
- Обновлено: 28 октября 2025
- Активации: 5
Представляем Ultimate Gold Scalping EA от The Engineer's Code (TEC)
Начните торговать с депозитом всего $20. Ваше идеальное решение для автоматизированной, точной, умной и эффективной торговли на рынке золота!
Торговая стратегия:
The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA использует сочетание высокоэффективных технических индикаторов и искусственного интеллекта для превосходного анализа рынка и исполнения сделок. С такими параметрами этот советник оптимизирован для гибкости и производительности:
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с настраиваемым периодом, показывающая направление тренда.
- Стохастический осциллятор, позволяющий определить перекупленность или перепроданность.
- MACD для отслеживания динамики и силы тренда.
Эта комбинация индикаторов и искусственного интеллекта помогает EA выявлять оптимальные точки входа и выхода на рынок, гарантируя точность каждой сделки.
Управление рисками:
Управление рисками является краеугольным камнем этого советника. С настраиваемыми параметрами вы можете корректировать риски торговли в соответствии с вашим инвестиционным профилем:
- Процент риска: до 100% вашего торгового капитала может быть использовано, что позволяет гибко распределять риски.
- Точки стоп-лосса и тейк-профита: установите собственные параметры для безопасного фиксирования прибыли.
- Трейлинг-стоп: трейлинг-стоп автоматически фиксирует прибыль, динамически подстраиваясь под рыночные условия.
Управление временем:
The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA включает точную систему управления по времени:
Торгуйте в рамках двух предопределенных торговых окон, при этом время начала и окончания можно полностью настроить под ваши предпочтения. Эта функция особенно полезна для трейдеров, торгующих в наиболее активные рыночные часы.
Дополнительные функции:
- Увеличение капитала: используйте систему шагового компаундирования для увеличения вашего аккаунта со временем.
- Уникальный Magic Number: обеспечивает точное управление сделками на нескольких торговых парах.
- Настраиваемый начальный депозит и кредит от брокера: изменяйте настройки для реалистичного моделирования счета и условий работы с брокером.
- Эстетичный мониторинг и дизайн торгового графика: следите за важными торговыми данными с помощью интуитивно понятной и визуально привлекательной панели мониторинга. В реальном времени обновляются такие ключевые параметры, как время сервера, текущий спред, начальный депозит и закрытая прибыль/убыток. Этот чистый и современный интерфейс гарантирует, что вся важная информация всегда под рукой, позволяя принимать быстрые и обоснованные решения. Торговый график разработан для легкости восприятия, предлагая идеальный баланс формы и функциональности.
Заключение:
The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA – это не просто автоматизированное решение для торговли, это мощный инструмент, созданный для того, чтобы помочь вам уверенно управлять торговлей на рынке золота. С настраиваемыми параметрами и надежной системой управления рисками он идеально подходит для трейдеров любого уровня. Раскройте свой торговый потенциал уже сегодня с помощью этого передового советника, созданного для успеха!