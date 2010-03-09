Presentazione di The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA

Inizia a fare trading con un conto a partire da soli 20 $. La tua soluzione definitiva per un trading automatizzato, preciso, intelligente ed efficiente sul mercato dell'oro!





Strategia di Trading:

L'Ultimate Gold Scalping EA del Codice dell'Ingegnere (TEC) utilizza un mix di indicatori tecnici altamente efficaci e Intelligenza Artificiale per un'analisi di mercato e un'esecuzione degli ordini superiori. Con i seguenti parametri, questo Expert Advisor è ottimizzato per flessibilità e prestazioni:

Media Mobile Esponenziale (EMA) con un periodo personalizzabile, fornendo la direzione della tendenza.

con un periodo personalizzabile, fornendo la direzione della tendenza. Oscillatore Stocastico per identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

per identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto. MACD per monitorare il momentum e la forza della tendenza.

Questa combinazione di indicatori e Intelligenza Artificiale aiuta l'EA a rilevare le migliori entrate e uscite di mercato, garantendo precisione in ogni operazione.

Gestione del Rischio:

La gestione del rischio è un pilastro di questo EA. Con parametri personalizzabili, puoi adattare il rischio di trading al tuo profilo di investimento:

Percentuale di Rischio: Fino al 100% del tuo capitale di trading può essere utilizzato, consentendo un'allocazione del rischio flessibile.

Fino al 100% del tuo capitale di trading può essere utilizzato, consentendo un'allocazione del rischio flessibile. Punti di Stop Loss e Take Profit: Imposta la tua rete di sicurezza per un blocco sicuro dei profitti.

Imposta la tua rete di sicurezza per un blocco sicuro dei profitti. Trailing Stop Loss: Il Trailing Stop Loss garantisce di bloccare i profitti, adattandosi dinamicamente alle condizioni di mercato.

Gestione del Tempo:

L'Ultimate Gold Scalping EA del Codice dell'Ingegnere (TEC) include un sistema di controllo basato sul tempo preciso:

Fai trading in due finestre di trading predefinite, con ore di inizio e fine completamente regolabili per adattarsi alle tue sessioni di trading preferite. Questa funzione è particolarmente utile per i trader basati sulle sessioni che si concentrano sulle ore di mercato più attive.

Funzionalità Aggiuntive:

Compounding del Capitale: Approfitta della capitalizzazione con un sistema basato su passaggi per far crescere il tuo conto nel tempo.

Approfitta della capitalizzazione con un sistema basato su passaggi per far crescere il tuo conto nel tempo. Numero Magico Unico: Assicura una gestione precisa delle operazioni su più coppie.

Assicura una gestione precisa delle operazioni su più coppie. Deposito Iniziale e Credito Broker Personalizzabili: Regola le tue impostazioni per simulazioni di conto realistiche e condizioni del broker.

Regola le tue impostazioni per simulazioni di conto realistiche e condizioni del broker. Dashboard Estetica di Monitoraggio e Design del Grafico di Trading: Tieni d'occhio i dati di trading critici con il nostro dashboard visivamente attraente e intuitivo. Fornisce aggiornamenti in tempo reale su metriche essenziali come l'ora del server, lo spread attuale, il deposito iniziale e il profitto/perdita chiusa. Questa interfaccia pulita e moderna assicura che tutte le informazioni vitali siano prontamente disponibili, consentendoti di rimanere informato e prendere decisioni rapide con facilità. Inoltre, il grafico di trading è progettato per una leggibilità fluida, offrendo un perfetto equilibrio tra forma e funzionalità.

Conclusione:

L'Ultimate Gold Scalping EA del Codice dell'Ingegnere (TEC) è più di una semplice soluzione di trading automatizzata; è uno strumento potente progettato per aiutarti a navigare nel mercato dell'oro con precisione e controllo. Con impostazioni personalizzabili e una gestione robusta del rischio, è perfetto per trader di tutti i livelli di esperienza. Sblocca il tuo potenziale di trading oggi stesso con un EA all'avanguardia progettato per il successo!