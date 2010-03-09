TEC Ultimate Gold Scalping EA
- Experts
- Rodrigo Jr Donato
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 28 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Presentazione di The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA
Inizia a fare trading con un conto a partire da soli 20 $. La tua soluzione definitiva per un trading automatizzato, preciso, intelligente ed efficiente sul mercato dell'oro!
Strategia di Trading:
L'Ultimate Gold Scalping EA del Codice dell'Ingegnere (TEC) utilizza un mix di indicatori tecnici altamente efficaci e Intelligenza Artificiale per un'analisi di mercato e un'esecuzione degli ordini superiori. Con i seguenti parametri, questo Expert Advisor è ottimizzato per flessibilità e prestazioni:
- Media Mobile Esponenziale (EMA) con un periodo personalizzabile, fornendo la direzione della tendenza.
- Oscillatore Stocastico per identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
- MACD per monitorare il momentum e la forza della tendenza.
Questa combinazione di indicatori e Intelligenza Artificiale aiuta l'EA a rilevare le migliori entrate e uscite di mercato, garantendo precisione in ogni operazione.
Gestione del Rischio:
La gestione del rischio è un pilastro di questo EA. Con parametri personalizzabili, puoi adattare il rischio di trading al tuo profilo di investimento:
- Percentuale di Rischio: Fino al 100% del tuo capitale di trading può essere utilizzato, consentendo un'allocazione del rischio flessibile.
- Punti di Stop Loss e Take Profit: Imposta la tua rete di sicurezza per un blocco sicuro dei profitti.
- Trailing Stop Loss: Il Trailing Stop Loss garantisce di bloccare i profitti, adattandosi dinamicamente alle condizioni di mercato.
Gestione del Tempo:
L'Ultimate Gold Scalping EA del Codice dell'Ingegnere (TEC) include un sistema di controllo basato sul tempo preciso:
Fai trading in due finestre di trading predefinite, con ore di inizio e fine completamente regolabili per adattarsi alle tue sessioni di trading preferite. Questa funzione è particolarmente utile per i trader basati sulle sessioni che si concentrano sulle ore di mercato più attive.
Funzionalità Aggiuntive:
- Compounding del Capitale: Approfitta della capitalizzazione con un sistema basato su passaggi per far crescere il tuo conto nel tempo.
- Numero Magico Unico: Assicura una gestione precisa delle operazioni su più coppie.
- Deposito Iniziale e Credito Broker Personalizzabili: Regola le tue impostazioni per simulazioni di conto realistiche e condizioni del broker.
- Dashboard Estetica di Monitoraggio e Design del Grafico di Trading: Tieni d'occhio i dati di trading critici con il nostro dashboard visivamente attraente e intuitivo. Fornisce aggiornamenti in tempo reale su metriche essenziali come l'ora del server, lo spread attuale, il deposito iniziale e il profitto/perdita chiusa. Questa interfaccia pulita e moderna assicura che tutte le informazioni vitali siano prontamente disponibili, consentendoti di rimanere informato e prendere decisioni rapide con facilità. Inoltre, il grafico di trading è progettato per una leggibilità fluida, offrendo un perfetto equilibrio tra forma e funzionalità.
Conclusione:
L'Ultimate Gold Scalping EA del Codice dell'Ingegnere (TEC) è più di una semplice soluzione di trading automatizzata; è uno strumento potente progettato per aiutarti a navigare nel mercato dell'oro con precisione e controllo. Con impostazioni personalizzabili e una gestione robusta del rischio, è perfetto per trader di tutti i livelli di esperienza. Sblocca il tuo potenziale di trading oggi stesso con un EA all'avanguardia progettato per il successo!