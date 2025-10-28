TEC Ultimate Gold Scalping EA

Einführung des Ultimate Gold Scalping EA von The Engineer's Code (TEC)

Beginnen Sie mit dem Handel mit einem Konto ab nur 20 $. Ihre ultimative Lösung für automatisierten, präzisen, intelligenten und effizienten Handel auf dem Goldmarkt!


    Handelsstrategie:

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA nutzt eine Kombination aus hochwirksamen technischen Indikatoren und Künstlicher Intelligenz (KI), um eine überlegene Marktanalyse und Handelsexekution zu gewährleisten. Mit den folgenden Parametern ist dieser Expert Advisor (EA) auf Flexibilität und Leistung optimiert:

    • Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) mit einer anpassbaren Periode zur Bestimmung der Trendrichtung.
    • Stochastischer Oszillator zur Erkennung von überkauften oder überverkauften Bedingungen.
    • MACD, um das Momentum und die Stärke des Trends zu verfolgen.

    Diese Kombination aus Indikatoren und Künstlicher Intelligenz hilft dem EA, optimale Markt-Einstiegs- und -Ausstiegspunkte zu erkennen und so eine präzise Ausführung jedes Handels sicherzustellen.

    Risikomanagement:

    Risikomanagement ist ein Eckpfeiler dieses EAs. Mit anpassbaren Parametern können Sie das Handelsrisiko an Ihr Anlageprofil anpassen:

    • Risikoprozent: Bis zu 100 % Ihres Handelskapitals können genutzt werden, was eine flexible Risikoverteilung ermöglicht.
    • Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte: Setzen Sie Ihr eigenes Sicherheitsnetz für eine sichere Gewinnsicherung.
    • Trailing Stop-Loss: Der Trailing Stop-Loss sichert Gewinne, indem er sich dynamisch an die Marktbedingungen anpasst.

    Zeitmanagement:

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA enthält ein präzises, zeitbasiertes Steuerungssystem:

    Handeln Sie innerhalb von zwei vordefinierten Handelsfenstern, wobei die Start- und Endzeiten vollständig an Ihre bevorzugten Handelszeiten angepasst werden können. Diese Funktion ist besonders nützlich für Trader, die sich auf die aktivsten Marktstunden konzentrieren.

    Zusätzliche Funktionen:

    • Kapitalzuwachs durch Zinseszins: Nutzen Sie ein schrittweises System, um Ihr Konto im Laufe der Zeit zu vergrößern.
    • Einzigartige Magic Number: Sorgen Sie für eine genaue Handelsverwaltung über mehrere Währungspaare hinweg.
    • Anpassbare Anfangseinzahlung und Broker-Kredit: Passen Sie Ihre Einstellungen für realistische Kontosimulationen und Brokerbedingungen an.
    • Ästhetisches Überwachungs-Dashboard und Handelschart-Design: Behalten Sie wichtige Handelsdaten über unser optisch ansprechendes und intuitives Dashboard im Auge. Es bietet Echtzeit-Updates zu wichtigen Metriken wie Serverzeit, aktuellem Spread, Anfangseinzahlung und geschlossenem Gewinn/Verlust. Diese saubere und moderne Benutzeroberfläche stellt sicher, dass alle wichtigen Informationen sofort verfügbar sind, sodass Sie informiert bleiben und schnelle Entscheidungen treffen können. Außerdem ist das Handelschart für eine nahtlose Lesbarkeit gestaltet, was ein perfektes Gleichgewicht zwischen Form und Funktionalität bietet.

    Fazit:

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA ist mehr als nur eine automatisierte Handelslösung – es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen hilft, den Goldmarkt mit Präzision und Kontrolle zu navigieren. Mit anpassbaren Einstellungen und robustem Risikomanagement ist es perfekt für Trader aller Erfahrungsstufen. Entfesseln Sie noch heute Ihr Handelspotenzial mit einem fortschrittlichen EA, das für den Erfolg entwickelt wurde!

    Empfohlene Produkte
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experten
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    ComplexEuro Edge Pro
    Luke Anthony Coles
    Experten
    REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
    HFT SP500 Master
    EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
    Experten
    Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Experten
    Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
    Rex MT5
    Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
    Experten
    Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
    Orbit Rage Final 2
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Experten
    Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
    StrategySage
    Dorah Zandile Mahesu
    Experten
    Wir stellen Ihnen den ultimativen EUR/USD-Handelsbot vor: Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben und das volle Potenzial des Währungspaares EUR/USD auszuschöpfen? Unser hochmoderner EUR/USD-Handelsbot hilft Ihnen, Ihre finanziellen Ziele mit Leichtigkeit und Präzision zu erreichen. Hauptmerkmale: Fortschrittlicher Algorithmus : Unser Trading-Bot wird von einem hochmodernen Algorithmus angetrieben, der den EUR/USD-Markt mit unvergleichlicher Genauigkeit analysiert. Er nutzt h
    DOW King
    Anton Kondratev
    4.25 (8)
    Experten
    DOW KING EA   Es   ist ein       Vollautomatisch zugängliches System   mit allen offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   DOW King-LEITFADEN Signale Rückerstattung der Maklerprovision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Jede Position hat immer ein
    Bobot Scalper Gold
    Richard Tolentino
    Experten
    BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
    Xgrid Scalper MT5
    Prafull Manohar Nikam
    Experten
    Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
    TerminatorCrash
    Profxtwins (Pty) LTD
    Experten
    Der Terminator Crash Robot ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Er ist speziell für den Handel mit den Boom- und Crash-Indizes konzipiert. Der Roboter eröffnet nur Kauftrades. Er kauft den Crash. Er kauft den Boom-Index. Der beste Zeitrahmen für den Einsatz des Roboters ist der 1m. Der Benutzer kann von 1 bis zu n Trades zu einer Zeit, können Sie entscheiden, die Höhe der Pips Sie bereit sind, in den Einstellungen zu riskieren. Der Expert Advisor läuft nur auf Derivaten. Wir raten Ihnen, nu
    NeuroCatalyst AI
    Vadim Simonov
    Experten
    NeuroCatalyst_AI XAUUSD Ihr 24/7 Handels-Partner mit künstlicher Intelligenz. Wir verwandeln Marktdaten in stetige Erträge. Kurzbeschreibung (Annotation) NeuroCatalyst_AI ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der die Leistung eines vereinfachten neuronalen Netzes mit kompromisslosem Risikomanagement kombiniert. Er wurde für diejenigen geschaffen, die ihre Zeit schätzen und nach Stabilität streben. Der EA automatisiert den Handelsprozess vollständig, arbeitet 24/7 und trifft fund
    VHV Trend U
    Hadi Sadek
    Experten
    LAUNCH PROMO -- Kaufen Sie einen EA, wenn Sie ihn mögen, geben Sie Feedback und erhalten Sie den zweiten kostenlos Dies ist das Gegenteil EA von meinem anderen EA "VHV Trend D" Dieser EA basiert auf Aufwärtstrends mit einem angepassten intelligenten Algorithmus in Kombination mit dem RSI . Nicht zu viele Parameter, es ist sehr einfach zu bedienen. Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Empfohlener Zeitrahmen ist H1. Empfohlenes Währungspaar: Jedes Währungspaar kann funktionieren (G
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Experten
    Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
    Bolic Eagle EA
    Almaquio Ferreira De Souza Junior
    Experten
    Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
    Gold Ict EA 2
    Van Trung Pham
    Experten
    GOLD OPTIMAL EA 2 für XAUUSD - Stabil. Klug. Profitabel. GOLD OPTIMAL EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er arbeitet mit hoher Stabilität und verwendet eine streng risikokontrollierte Strategie und eine optimierte Handelslogik, die auf niedrigere Zeitrahmen zugeschnitten ist. Hauptmerkmale Überblick: ️ Optimiert für den M5-Zeitrahmen , wodurch er sowohl für ruhige als auch für volatile
    Nova EA
    Anton Kondratev
    5 (1)
    Experten
    NOVA EA   Es   ist ein       Vollautomatisches, zugängliches Indexsystem [DE40 / GER40]   mit offenen Optimierungsparametern und einem optionalen   Wiederherstellungsmechanismus. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 890 $   NOVA-FÜHRER Signale Rückerstattung der Maklerprovision Aktualisierungen Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Jede Posit
    The Daily Retracement Scout
    Raza Khan
    Experten
    Dieser Expert Advisor ist ein Intraday-Handelsroboter, der ausschließlich auf Umkehrungen bei wichtigen Kursniveaus abzielt. Er identifiziert das Tageshoch und -tief und führt dann Trades aus, wenn der Kurs auf eines von zwei vordefinierten Niveaus zurückgeht. Der Bot bietet sowohl eine feste als auch eine dynamische Losgröße , wobei letztere die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostandes für ein präzises Risikomanagement berechnet. Außerdem verfügt er über einen Trailing-Stop , um Gewinn
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Experten
    HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
    MIISC PullBack
    Adebayo Bisiriyu Adewole
    Experten
    MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experten
    Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
    GOLD Animal
    Gang Zou
    Experten
    **GOLD Animal** ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Er verwendet keine hochriskanten Strategien wie Martingale oder Grid Trading. Er verwendet eine fortschrittliche algorithmische Erkennung für den Trendhandel, und jeder Handel verwendet einen Stop-Loss, um das Kapital zu schützen. Der EA beinhaltet ein Geldmanagement zur automatischen Berechnung der Positionsgrößen. Das Verhältnis von Gewinnmitnahme zu Stop-Loss ist größer als 1:3, was selbst bei e
    GOLD M1 Nonnoi for MT5
    Phichak Anuma
    Experten
    Hinweis: Mindestinvestition 1000 usd oder (100 usd ist Account Cent (10000 Cent)) Start bei 0,01 Lot. Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) auf dem M1-Zeitrahmen (1-Minuten-Chart) kann aufgrund der schnellen Kursbewegungen und des erhöhten Rauschens in solch kurzen Zeitrahmen eine ziemliche Herausforderung darstellen. Es ist jedoch nicht unmöglich, und einige Händler verwenden EAs im M1-Chart für bestimmte Strategien. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Handel mit einem EA auf dem
    Bot3
    Garfield Heron
    Experten
    Wir stellen die ultimative Handelslösung vor: Bot3 - Ihr Vorteil auf dem Devisenmarkt Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Bot3 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der fortschrittliche technische Analyse, Risikomanagement und harmonische Mustererkennung kombiniert, um konsistente Ergebnisse zu liefern.Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA automatisiert Ihre Handelsstrategie mit Präzision und Zuverlässigkeit und hilft Ihnen, G
    DUO Gold BitCoin ict optimal
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
    Gold Heaven
    Hiroaki Mitsuta
    Experten
    *Selbstvorstellung Hallo Leute, mein Name ist Hiroaki Mitstuda. Ich bin einhundert Millionen Händler und Ingenieur der Klasse "Finace Wizard". Ich wurde auch als Investor interviewt. Ich wurde auch als Investor interviewt. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Vorteile des Advisors:. Expert Advisor Trades während des Testens entsprechen vollständig den Trades im realen Handel, was sehr wichtig ist. Verwendet keine parasitären Strategien. Geeignet für PROP FIRMS ( Funktioniert autom
    Gold Quant AI
    Hizbullah Mangal
    5 (6)
    Experten
    Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
    Ronin MT5
    Agus Santoso
    Experten
    MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/139325 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Präzises One-Shot-Trading RONIN ist ein disziplinierter und leistungsstarker Expert Advisor für Trader, die Wert auf Präzision, Kontrolle und Effizienz legen. Inspiriert vom Geist des einsamen Samurai führt RONIN Single-Entry-Trades mit einer intelligenten Kombination aus Bulls Power, Bears Power und dem Alligator-Indikator aus. Dieser EA ist für einen sicheren Mar
    SuperHybridEA
    Tichaona Mahuni
    Experten
    SuperHybridEA: Fortgeschrittene Forex-Handelslösung Überblick SuperHybridEA ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die den Forex-Markt mit einem ausgewogenen Ansatz steuern wollen. Er wurde für Hedging-Konten auf EURUSD (H1) und XAUUSD (D1) optimiert und integriert Trendfolge- und Range-Trading-Strategien mit robustem Risikomanagement. Er ist auf Anpassungsfähigkeit ausgelegt und nutzt mehrere technische Indikatoren, um auf unterschiedliche Marktbedingungen z
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (380)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (41)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (89)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (14)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (85)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    4.15 (27)
    Experten
    S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (6)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (9)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.64 (11)
    Experten
    [guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.5 (6)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   Remstone CopyTrading   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenan
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und intelligentere Entscheidungen trifft, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zu
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.69 (29)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.69 (52)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    The Techno Deity EA MT5
    Solomon Din
    Experten
    The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experten
    Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
    Weitere Produkte dieses Autors
    TEC Hybrid AI
    Rodrigo Jr Donato
    Experten
    TEC Hybrid AI - Expert Advisor für mehrere Instrumente Entwickelt von The Engineer's Code (TEC) Spezielles Einführungsangebot: 199 USD (ursprünglicher Preis 739 USD). Der Preis wird bald wieder normal sein. TEC Hybrid AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das Händlern bei der Verwaltung von Geschäften mit unterstützten Instrumenten hilft. Das System nutzt fortschrittliche KI-Analysen , um Marktbewegungen zu interpretieren, Trends zu erkennen und ein strukturiertes Handelsmanagement zu ermö
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension