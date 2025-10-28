Einführung des Ultimate Gold Scalping EA von The Engineer's Code (TEC)

Beginnen Sie mit dem Handel mit einem Konto ab nur 20 $. Ihre ultimative Lösung für automatisierten, präzisen, intelligenten und effizienten Handel auf dem Goldmarkt!





Handelsstrategie:

The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA nutzt eine Kombination aus hochwirksamen technischen Indikatoren und Künstlicher Intelligenz (KI), um eine überlegene Marktanalyse und Handelsexekution zu gewährleisten. Mit den folgenden Parametern ist dieser Expert Advisor (EA) auf Flexibilität und Leistung optimiert:

Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) mit einer anpassbaren Periode zur Bestimmung der Trendrichtung.

mit einer anpassbaren Periode zur Bestimmung der Trendrichtung. Stochastischer Oszillator zur Erkennung von überkauften oder überverkauften Bedingungen.

zur Erkennung von überkauften oder überverkauften Bedingungen. MACD, um das Momentum und die Stärke des Trends zu verfolgen.

Diese Kombination aus Indikatoren und Künstlicher Intelligenz hilft dem EA, optimale Markt-Einstiegs- und -Ausstiegspunkte zu erkennen und so eine präzise Ausführung jedes Handels sicherzustellen.

Risikomanagement:

Risikomanagement ist ein Eckpfeiler dieses EAs. Mit anpassbaren Parametern können Sie das Handelsrisiko an Ihr Anlageprofil anpassen:

Risikoprozent : Bis zu 100 % Ihres Handelskapitals können genutzt werden, was eine flexible Risikoverteilung ermöglicht.

: Bis zu 100 % Ihres Handelskapitals können genutzt werden, was eine flexible Risikoverteilung ermöglicht. Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte : Setzen Sie Ihr eigenes Sicherheitsnetz für eine sichere Gewinnsicherung.

: Setzen Sie Ihr eigenes Sicherheitsnetz für eine sichere Gewinnsicherung. Trailing Stop-Loss: Der Trailing Stop-Loss sichert Gewinne, indem er sich dynamisch an die Marktbedingungen anpasst.

Zeitmanagement:

The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA enthält ein präzises, zeitbasiertes Steuerungssystem:

Handeln Sie innerhalb von zwei vordefinierten Handelsfenstern, wobei die Start- und Endzeiten vollständig an Ihre bevorzugten Handelszeiten angepasst werden können. Diese Funktion ist besonders nützlich für Trader, die sich auf die aktivsten Marktstunden konzentrieren.

Zusätzliche Funktionen:

Kapitalzuwachs durch Zinseszins : Nutzen Sie ein schrittweises System, um Ihr Konto im Laufe der Zeit zu vergrößern.

: Nutzen Sie ein schrittweises System, um Ihr Konto im Laufe der Zeit zu vergrößern. Einzigartige Magic Number : Sorgen Sie für eine genaue Handelsverwaltung über mehrere Währungspaare hinweg.

: Sorgen Sie für eine genaue Handelsverwaltung über mehrere Währungspaare hinweg. Anpassbare Anfangseinzahlung und Broker-Kredit : Passen Sie Ihre Einstellungen für realistische Kontosimulationen und Brokerbedingungen an.

: Passen Sie Ihre Einstellungen für realistische Kontosimulationen und Brokerbedingungen an. Ästhetisches Überwachungs-Dashboard und Handelschart-Design: Behalten Sie wichtige Handelsdaten über unser optisch ansprechendes und intuitives Dashboard im Auge. Es bietet Echtzeit-Updates zu wichtigen Metriken wie Serverzeit, aktuellem Spread, Anfangseinzahlung und geschlossenem Gewinn/Verlust. Diese saubere und moderne Benutzeroberfläche stellt sicher, dass alle wichtigen Informationen sofort verfügbar sind, sodass Sie informiert bleiben und schnelle Entscheidungen treffen können. Außerdem ist das Handelschart für eine nahtlose Lesbarkeit gestaltet, was ein perfektes Gleichgewicht zwischen Form und Funktionalität bietet.

Fazit:

The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA ist mehr als nur eine automatisierte Handelslösung – es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen hilft, den Goldmarkt mit Präzision und Kontrolle zu navigieren. Mit anpassbaren Einstellungen und robustem Risikomanagement ist es perfekt für Trader aller Erfahrungsstufen. Entfesseln Sie noch heute Ihr Handelspotenzial mit einem fortschrittlichen EA, das für den Erfolg entwickelt wurde!