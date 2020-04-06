エンジニアズコード（TEC）究極のゴールドスキャルピングEAを紹介します

わずか20ドルから口座を開設して取引を始めましょう。自動化された、正確で、インテリジェントで効率的なゴールド市場での取引のための究極のソリューションです！





取引戦略:

エンジニアーズコード（TEC）アルティメットゴールドスキャルピングEAは、効果的なテクニカル指標と人工知能（AI）の組み合わせを活用し、市場分析と取引実行を行います。以下のパラメータを使用して、このエキスパートアドバイザー（EA）は柔軟性とパフォーマンスの最適化を図ります：

カスタマイズ可能な期間を持つ**指数移動平均線（EMA）**により、トレンドの方向を提供。

ストキャスティクスオシレーター で、買われすぎ・売られすぎの状態を識別。

で、買われすぎ・売られすぎの状態を識別。 トレンドの強さとモメンタムを追跡するMACD。

これらの指標とAIの組み合わせにより、EAは最適な市場参入・退出ポイントを検出し、取引ごとに高精度を実現します。

リスク管理:

リスク管理は、このEAの重要な要素です。カスタマイズ可能なパラメータで、取引リスクをあなたの投資プロファイルに合わせて調整できます。

リスクパーセント : 取引資本の最大100%までを活用し、柔軟なリスク配分を可能にします。

: 取引資本の最大100%までを活用し、柔軟なリスク配分を可能にします。 ストップロスとテイクプロフィットポイント : 安全な利益確保のために、独自の安全ネットを設定できます。

: 安全な利益確保のために、独自の安全ネットを設定できます。 トレーリングストップロス: 市場の状況に応じて利益を確保し、動的に調整されます。

時間管理:

エンジニアーズコード（TEC）アルティメットゴールドスキャルピングEAには、正確な時間ベースの管理システムが含まれています。

2つの事前定義された取引ウィンドウ内で取引し、開始時間と終了時間を自由に調整して、好みの取引セッションに合わせることができます。この機能は、最も活発な市場時間に集中するセッションベースのトレーダーに特に役立ちます。

追加機能:

資本複利効果 : 段階的なシステムを活用して、時間とともに口座を成長させましょう。

: 段階的なシステムを活用して、時間とともに口座を成長させましょう。 ユニークなマジックナンバー : 複数の通貨ペアで正確な取引管理を確保。

: 複数の通貨ペアで正確な取引管理を確保。 初期入金とブローカークレジットのカスタマイズ : リアルな口座シミュレーションやブローカー条件に合わせて設定を調整。

: リアルな口座シミュレーションやブローカー条件に合わせて設定を調整。 美観を重視したモニタリングダッシュボードと取引チャートデザイン: 直感的で視覚的に魅力的なダッシュボードで、重要な取引データをリアルタイムで確認できます。サーバー時間、現在のスプレッド、初期入金、クローズされた利益/損失などの重要な指標を常に把握できるようにします。このモダンでクリーンなインターフェースは、全ての重要情報をすぐに確認でき、迅速な意思決定をサポートします。さらに、取引チャートは読みやすさを追求し、機能性とデザイン性のバランスが取れています。

結論:

エンジニアーズコード（TEC）アルティメットゴールドスキャルピングEAは、単なる自動取引ソリューションではなく、ゴールド市場を正確かつコントロールを持って進めるための強力なツールです。カスタマイズ可能な設定と堅牢なリスク管理を備え、あらゆる経験レベルのトレーダーに最適です。最先端のEAで、あなたの取引の可能性を今すぐ解き放ちましょう！