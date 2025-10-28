Présentation de The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA

Commencez à trader avec un compte à partir de seulement 20 $. Votre solution ultime pour un trading automatisé, précis, intelligent et efficace sur le marché de l'or !





Stratégie de Trading :

L'Ultimate Gold Scalping EA du Code de l'Ingénieur (TEC) utilise un mélange d'indicateurs techniques très efficaces et d'intelligence artificielle pour une analyse de marché et une exécution des trades supérieures. Avec les paramètres suivants, cet Expert Advisor est optimisé pour la flexibilité et la performance :

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) avec une période personnalisable, fournissant la direction de la tendance.

avec une période personnalisable, fournissant la direction de la tendance. Oscillateur Stochastique pour identifier les conditions de surachat ou de survente.

pour identifier les conditions de surachat ou de survente. MACD pour suivre le momentum et la force de la tendance.

Cette combinaison d'indicateurs et d'intelligence artificielle aide l'EA à détecter les meilleures entrées et sorties sur le marché, garantissant ainsi une précision dans chaque trade.

Gestion des Risques :

La gestion des risques est un pilier de cet EA. Avec des paramètres personnalisables, vous pouvez ajuster le risque de trading en fonction de votre profil d'investissement :

Pourcentage de Risque : Jusqu'à 100 % de votre capital de trading peut être utilisé, permettant une allocation de risque flexible.

Jusqu'à 100 % de votre capital de trading peut être utilisé, permettant une allocation de risque flexible. Points de Stop Loss & Take Profit : Définissez votre propre filet de sécurité pour verrouiller vos profits en toute sécurité.

Définissez votre propre filet de sécurité pour verrouiller vos profits en toute sécurité. Trailing Stop Loss : Le Trailing Stop Loss vous permet de sécuriser vos profits en s'ajustant dynamiquement aux conditions du marché.

Gestion du Temps :

L'Ultimate Gold Scalping EA du Code de l'Ingénieur (TEC) inclut un système de contrôle temporel précis :

Tradez dans deux fenêtres de trading prédéfinies, avec des heures de début et de fin entièrement ajustables pour correspondre à vos sessions de trading préférées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les traders basés sur les sessions qui se concentrent sur les heures de marché les plus actives.

Fonctionnalités Supplémentaires :

Capital Composé : Profitez de la capitalisation avec un système basé sur des étapes pour faire croître votre compte au fil du temps.

Profitez de la capitalisation avec un système basé sur des étapes pour faire croître votre compte au fil du temps. Numéro Magique Unique : Assurez une gestion précise des trades sur plusieurs paires.

Assurez une gestion précise des trades sur plusieurs paires. Dépôt Initial et Crédit Broker Personnalisables : Ajustez vos paramètres pour des simulations de compte réalistes et des conditions de broker.

Ajustez vos paramètres pour des simulations de compte réalistes et des conditions de broker. Tableau de Bord de Suivi Esthétique et Design de Chartes de Trading : Gardez un œil sur les données de trading critiques avec notre tableau de bord visuellement attrayant et intuitif. Il fournit des mises à jour en temps réel sur des métriques essentielles telles que l'heure du serveur, l'écart actuel, le dépôt initial et le profit/perte clôturé. Cette interface propre et moderne garantit que toutes les informations vitales sont facilement accessibles, vous permettant de rester informé et de prendre des décisions rapidement et facilement. De plus, le graphique de trading est conçu pour une lisibilité optimale, offrant un équilibre parfait entre forme et fonctionnalité.

Conclusion :

L'Ultimate Gold Scalping EA du Code de l'Ingénieur (TEC) est plus qu'une simple solution de trading automatisée ; c'est un outil puissant conçu pour vous aider à naviguer sur le marché de l'or avec précision et contrôle. Avec des paramètres personnalisables et une gestion des risques robuste, il est parfait pour les traders de tous niveaux d'expérience. Déverrouillez votre potentiel de trading dès aujourd'hui avec un EA à la pointe de la technologie, conçu pour réussir !