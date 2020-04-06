TEC Ultimate Gold Scalping EA

Presentamos el Asesor Experto de Scalping de Oro Definitivo (TEC)

Comienza a operar con una cuenta desde tan solo $20. ¡Tu solución definitiva para el trading automatizado, preciso, inteligente y eficiente en el mercado del oro!


    Estrategia de Trading:

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA utiliza una combinación de indicadores técnicos altamente efectivos e Inteligencia Artificial para un análisis de mercado superior y una ejecución precisa de operaciones. Con los siguientes parámetros, este Asesor Experto está optimizado para ofrecer flexibilidad y rendimiento:

    • Media Móvil Exponencial (EMA) con un período personalizable para proporcionar la dirección de la tendencia.
    • Oscilador Estocástico para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
    • MACD para rastrear el impulso y la fuerza de la tendencia.

    Esta combinación de indicadores e Inteligencia Artificial ayuda al EA a detectar las mejores entradas y salidas del mercado, garantizando precisión en cada operación.

    Gestión de Riesgos:

    La gestión de riesgos es un pilar fundamental de este EA. Con parámetros personalizables, puede ajustar el riesgo de operación según su perfil de inversión:

    • Porcentaje de Riesgo: Puede utilizarse hasta el 100% de su capital de trading, permitiendo una asignación flexible del riesgo.
    • Puntos de Stop Loss y Take Profit: Establezca su propia red de seguridad para asegurar ganancias.
    • Trailing Stop Loss: El Trailing Stop Loss garantiza que se aseguren las ganancias, ajustándose dinámicamente a las condiciones del mercado.

    Gestión del Tiempo:

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA incluye un sistema de control preciso basado en el tiempo:

    Opere dentro de dos ventanas de trading predefinidas, con horas de inicio y finalización totalmente ajustables para adaptarse a sus sesiones de trading preferidas. Esta función es especialmente útil para los traders que se centran en las horas más activas del mercado.

    Características Adicionales:

    • Compounding de Capital: Aproveche el crecimiento compuesto con un sistema basado en pasos para aumentar su cuenta con el tiempo.
    • Número Mágico Único: Asegura una gestión precisa de operaciones en múltiples pares.
    • Depósito Inicial y Crédito del Broker Personalizables: Ajuste sus configuraciones para simulaciones realistas de cuenta y condiciones de broker.
    • Panel de Monitoreo Estético y Diseño de Gráficos de Trading: Manténgase al tanto de los datos clave de trading con nuestro panel intuitivo y visualmente atractivo. Proporciona actualizaciones en tiempo real de métricas esenciales como la hora del servidor, el spread actual, el depósito inicial y las ganancias/pérdidas cerradas. Esta interfaz limpia y moderna garantiza que toda la información vital esté disponible, permitiéndole tomar decisiones rápidas con confianza. Además, el gráfico de trading está diseñado para una lectura clara, ofreciendo un equilibrio perfecto entre forma y funcionalidad.

    Conclusión:

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA no es solo una solución automatizada de trading, es una herramienta poderosa diseñada para ayudarle a navegar el mercado de oro con precisión y control. Con configuraciones personalizables y una sólida gestión de riesgos, es perfecto para traders de todos los niveles de experiencia. ¡Desbloquee su potencial de trading hoy mismo con un Asesor Experto de vanguardia diseñado para el éxito!

    Productos recomendados
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Asesores Expertos
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    ComplexEuro Edge Pro
    Luke Anthony Coles
    Asesores Expertos
    BACKTEST REAL / RENTABILIDAD A LARGO PLAZO Presentamos ComplexEuro Edge PRO , un avanzado Asesor Experto, meticulosamente diseñado 'EURUSD' sistema de comercio que se especializa en la ejecución de operaciones de alta precisión mediante la aplicación de un conjunto único de estrictas condiciones y criterios técnicos. ComplexEuro es a diferencia de otros EAs que se basan en algoritmos genéricos , martingala / cuadrícula u otros trucos 'AI' que no funcionan a largo plazo. Depósito Mínimo : $100 M
    HFT SP500 Master
    EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
    Asesores Expertos
    Explore oportunidades únicas con precisión en momentos decisivos del mercado financiero. Podrá ejecutar operaciones utilizando una estrategia que los principales bancos y brokers utilizan a través de robots de negociación de alta frecuencia. Breaking News ha sido validada durante años: su estrategia se elaboró inicialmente de forma manual y luego se automatizó cuidadosamente para garantizar que funciona exactamente como se necesita para lograr un alto rendimiento. Cuando estaba creando esta es
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Asesores Expertos
    Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
    Rex MT5
    Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
    Asesores Expertos
    Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
    Orbit Rage Final 2
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Asesores Expertos
    Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
    StrategySage
    Dorah Zandile Mahesu
    Asesores Expertos
    Presentamos el bot definitivo para operar con el par EUR/USD: ¿Está listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel y liberar todo el potencial del par de divisas EUR/USD? Nuestro robot de última generación EUR / USD está aquí para ayudarle a alcanzar sus metas financieras con facilidad y precisión. Características principales: Algoritmo avanzado : Nuestro robot de comercio está impulsado por un algoritmo de última generación diseñado para analizar el mercado EUR/USD con una precisión sin p
    DOW King
    Anton Kondratev
    4.25 (8)
    Asesores Expertos
    DOW KING EA   Es   un       Sistema accesible totalmente automático   con todos los parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUÍA DOW King Señales Reembolso del corredor de comisiones Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada puesto siempre tiene un    
    Bobot Scalper Gold
    Richard Tolentino
    Asesores Expertos
    BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí. Si operas XAUUSD , índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti. BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría. Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping. No utiliza
    Xgrid Scalper MT5
    Prafull Manohar Nikam
    Asesores Expertos
    Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
    TerminatorCrash
    Profxtwins (Pty) LTD
    Asesores Expertos
    El Terminator Crash Robot es un robot de trading totalmente automatizado. Está especialmente diseñado para operar los Índices Boom y Crash. El Robot sólo abre operaciones de compra. Compra el Crash. Compra el índice Boom. El mejor marco de tiempo para utilizar el robot es el 1m. El usuario puede poner desde 1 hasta n operaciones a la vez, usted puede decidir la cantidad de pips que está dispuesto a arriesgar en la configuración. El asesor experto se ejecuta sólo en deriv. Se aconseja arriesgar s
    NeuroCatalyst AI
    Vadim Simonov
    Asesores Expertos
    NeuroCatalyst_AI: Tu socio de trading con IA 24/7. Convierte los datos del mercado en ganancias estables. #Expert Advisor Forex #Trading con IA #Trading Automatizado #Red Neuronal #Robot de Trading #Ingresos Pasivos #EA MT5 #Trading Algorítmico #Gestión de Riesgos #Robot Forex NeuroProfit Catalyst_AI es un Asesor Experto de nueva generación que combina la potencia de una red neuronal con una gestión de riesgos intransigente. Está creado para quienes valoran su tiempo y buscan estabilidad. El as
    VHV Trend U
    Hadi Sadek
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO -- Compre un EA, si le gusta, ponga comentarios y obtenga el segundo gratis Este es el EA opuesto a mi otro EA "VHV Trend D". Este EA se basa en Tendencias Alcistas con un algoritmo inteligente personalizado en combinación con RSI . No tiene demasiados parámetros, es muy simple de usar. Señal en vivo https://www.mql5.com/en/signals/867539 Marco de tiempo recomendado es H1. Par de divisas recomendado : cualquier par de divisas puede funcionar (Probado en EURUSD) Cantid
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
    Bolic Eagle EA
    Almaquio Ferreira De Souza Junior
    Asesores Expertos
    Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
    Gold Ict EA 2
    Van Trung Pham
    Asesores Expertos
    GOLD OPTIMAL EA 2 for XAUUSD - Estable. Inteligente. Rentable. GOLD OPTIMAL EA es un potente Asesor Experto construido exclusivamente para el comercio de XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Funciona con gran estabilidad, utilizando una estrategia de riesgo controlado y una lógica de negociación optimizada adaptada a los marcos de tiempo más bajos. Características principales Visión general: ️ Optimizada para el marco temporal M5 , lo que la hace adecuada tanto para condiciones de mercad
    Nova EA
    Anton Kondratev
    5 (1)
    Asesores Expertos
    NOVA   EA   Es una       Sistema de índice accesible totalmente automático [DE40 / GER40]   con parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación opcional. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 890 $ GUÍA NOVA Señales Reembolso de comisión del corredor Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Cada posición siempre
    The Daily Retracement Scout
    Raza Khan
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Asesores Expertos
    HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
    MIISC PullBack
    Adebayo Bisiriyu Adewole
    Asesores Expertos
    MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Asesores Expertos
    Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
    GOLD Animal
    Gang Zou
    Asesores Expertos
    **GOLD Animal** es un Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con oro. No utiliza estrategias de alto riesgo como Martingale o grid trading. Emplea detección algorítmica avanzada para operar con tendencias, y cada operación utiliza un stop-loss para asegurar la protección del capital. El EA incorpora gestión monetaria para calcular automáticamente el tamaño de las posiciones. Presenta una relación entre beneficios y stop-loss superior a 1:3, lo que garantiza una rentabil
    GOLD M1 Nonnoi for MT5
    Phichak Anuma
    Asesores Expertos
    Nota: inversión mínima 1000 usd o (100 usd es Account Cent (10000 Cent)) Ejecutar a 0,01 lote de inicio. Operar con un Asesor Experto (EA) en el marco de tiempo M1 (gráfico de 1 minuto) puede ser bastante difícil debido a los rápidos movimientos de precios y el aumento de ruido en marcos de tiempo tan cortos. Sin embargo, no es imposible, y algunos operadores utilizan EAs en el gráfico M1 para estrategias específicas. He aquí algunas consideraciones para operar con un EA en el marco temporal M1:
    Bot3
    Garfield Heron
    Asesores Expertos
    Presentamos la solución definitiva para operar: Bot3 - Su ventaja en el mercado Forex Bot3 es un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado para MetaTrader 5, que combina el análisis técnico avanzado, la gestión de riesgos y la detección de patrones armónicos para ofrecer resultados consistentes.Tanto si es un principiante como un trader experimentado, este EA automatiza su estrategia de trading con precisión y fiabilidad, ayudándole a maximizar los beneficios al tiempo que minimiza los
    DUO Gold BitCoin ict optimal
    Damiem Marchand De Campos
    Asesores Expertos
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
    Gold Heaven
    Hiroaki Mitsuta
    Asesores Expertos
    *auto-presentación Hola chicos, mi nombre es Hiroaki Mitstuda. Soy un comerciante de cien millones y un ingeniero financiero. También fui entrevistado como inversor. También fui entrevistado como inversor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Ventajas del Asesor:. Las operaciones del Asesor Experto durante las pruebas se corresponden totalmente con las operaciones en el trading real, lo cual es muy importante. No utiliza estrategias parásitas. Adecuado para PROP FIRMS ( Funciona a
    Gold Quant AI
    Hizbullah Mangal
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Gold Quant AI - Negociación de oro de precisión con lógica institucional y filtrado de IA Visión general Gold Quant AI es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 . El Asesor Experto está diseñado para operadores que valoran la precisión, la disciplina y el riesgo controlado , en lugar de una exposición continua o agresiva al mercado. Gold Quant AI opera selectivamente , ejecutando posiciones sólo cuando se cumplen sus condicion
    Ronin MT5
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/139325 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Trading de Precisión en una Sola Operación RONIN es un Asesor Experto disciplinado y potente, diseñado para traders que valoran la precisión, el control y la eficiencia. Inspirado en el espíritu del samurái solitario, RONIN ejecuta operaciones de entrada única utilizando una inteligente combinación de Potencia del Toro, Potencia del Oso y el indicador Alligator. Es
    SuperHybridEA
    Tichaona Mahuni
    Asesores Expertos
    SuperHybridEA: Solución avanzada para operar en Forex SuperHybridEA es un sofisticado Asesor Experto diseñado para los operadores que desean navegar por el mercado de divisas con un enfoque equilibrado. Optimizado para cuentas de cobertura en EURUSD (H1) y XAUUSD (D1), integra estrategias de seguimiento de tendencias y de negociación de rangos con una sólida gestión del riesgo. Construido para la adaptabilidad, utiliza múltiples indicadores técnicos para responder a las diversas condiciones del
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (380)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (41)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (89)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (14)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 179 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (85)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    4.15 (27)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (9)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.64 (11)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.5 (6)
    Asesores Expertos
    ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   Remstone CopyTrading   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experien
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Asesores Expertos
    señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.69 (29)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.69 (52)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    The Techno Deity EA MT5
    Solomon Din
    Asesores Expertos
    The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Otros productos de este autor
    TEC Hybrid AI
    Rodrigo Jr Donato
    Asesores Expertos
    TEC Hybrid AI - Asesor experto para múltiples instrumentos Desarrollado por The Engineer's Code (TEC) Oferta especial de lanzamiento: 199 USD (precio original 739 USD). El precio volverá a la normalidad en breve. TEC Hybrid AI es un sistema de negociación automatizado diseñado para ayudar a los operadores en la gestión de operaciones con instrumentos compatibles. El sistema utiliza análisis avanzados de IA para interpretar los movimientos del mercado, identificar tendencias y proporcionar una
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario