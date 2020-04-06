Presentamos el Asesor Experto de Scalping de Oro Definitivo (TEC)

Comienza a operar con una cuenta desde tan solo $20. ¡Tu solución definitiva para el trading automatizado, preciso, inteligente y eficiente en el mercado del oro!





Estrategia de Trading:

The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA utiliza una combinación de indicadores técnicos altamente efectivos e Inteligencia Artificial para un análisis de mercado superior y una ejecución precisa de operaciones. Con los siguientes parámetros, este Asesor Experto está optimizado para ofrecer flexibilidad y rendimiento:

Media Móvil Exponencial (EMA) con un período personalizable para proporcionar la dirección de la tendencia.

con un período personalizable para proporcionar la dirección de la tendencia. Oscilador Estocástico para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.

para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. MACD para rastrear el impulso y la fuerza de la tendencia.

Esta combinación de indicadores e Inteligencia Artificial ayuda al EA a detectar las mejores entradas y salidas del mercado, garantizando precisión en cada operación.

Gestión de Riesgos:

La gestión de riesgos es un pilar fundamental de este EA. Con parámetros personalizables, puede ajustar el riesgo de operación según su perfil de inversión:

Porcentaje de Riesgo : Puede utilizarse hasta el 100% de su capital de trading, permitiendo una asignación flexible del riesgo.

: Puede utilizarse hasta el 100% de su capital de trading, permitiendo una asignación flexible del riesgo. Puntos de Stop Loss y Take Profit : Establezca su propia red de seguridad para asegurar ganancias.

: Establezca su propia red de seguridad para asegurar ganancias. Trailing Stop Loss: El Trailing Stop Loss garantiza que se aseguren las ganancias, ajustándose dinámicamente a las condiciones del mercado.

Gestión del Tiempo:

The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA incluye un sistema de control preciso basado en el tiempo:

Opere dentro de dos ventanas de trading predefinidas, con horas de inicio y finalización totalmente ajustables para adaptarse a sus sesiones de trading preferidas. Esta función es especialmente útil para los traders que se centran en las horas más activas del mercado.

Características Adicionales:

Compounding de Capital : Aproveche el crecimiento compuesto con un sistema basado en pasos para aumentar su cuenta con el tiempo.

: Aproveche el crecimiento compuesto con un sistema basado en pasos para aumentar su cuenta con el tiempo. Número Mágico Único : Asegura una gestión precisa de operaciones en múltiples pares.

: Asegura una gestión precisa de operaciones en múltiples pares. Depósito Inicial y Crédito del Broker Personalizables : Ajuste sus configuraciones para simulaciones realistas de cuenta y condiciones de broker.

: Ajuste sus configuraciones para simulaciones realistas de cuenta y condiciones de broker. Panel de Monitoreo Estético y Diseño de Gráficos de Trading: Manténgase al tanto de los datos clave de trading con nuestro panel intuitivo y visualmente atractivo. Proporciona actualizaciones en tiempo real de métricas esenciales como la hora del servidor, el spread actual, el depósito inicial y las ganancias/pérdidas cerradas. Esta interfaz limpia y moderna garantiza que toda la información vital esté disponible, permitiéndole tomar decisiones rápidas con confianza. Además, el gráfico de trading está diseñado para una lectura clara, ofreciendo un equilibrio perfecto entre forma y funcionalidad.

Conclusión:

The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA no es solo una solución automatizada de trading, es una herramienta poderosa diseñada para ayudarle a navegar el mercado de oro con precisión y control. Con configuraciones personalizables y una sólida gestión de riesgos, es perfecto para traders de todos los niveles de experiencia. ¡Desbloquee su potencial de trading hoy mismo con un Asesor Experto de vanguardia diseñado para el éxito!