The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA'yı Tanıtıyoruz

Sadece 20 $ ile işlem yapmaya başlayın. Altın piyasasında otomatik, hassas, akıllı ve verimli ticaret için nihai çözümünüz!





Ticaret Stratejisi:

Mühendisin Kodu (TEC) Ultimate Gold Scalping EA, üstün piyasa analizi ve işlem yürütme için son derece etkili teknik göstergeler ve Yapay Zeka karışımını kullanmaktadır. Aşağıdaki parametrelerle, bu Uzman Danışman esneklik ve performans için optimize edilmiştir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA) , özelleştirilebilir bir dönem ile trend yönü sağlar.

, özelleştirilebilir bir dönem ile trend yönü sağlar. Stokastik Osilatör , aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tanımlamak için kullanılır.

, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tanımlamak için kullanılır. MACD, momentum ve trend gücünü izlemek için kullanılır.

Bu göstergeler ve Yapay Zeka kombinasyonu, EA'nın optimal piyasa giriş ve çıkışlarını tespit etmesine yardımcı olarak her işlemde hassasiyet sağlar.

Risk Yönetimi:

Risk yönetimi, bu EA'nın temel taşlarından biridir. Özelleştirilebilir parametrelerle, ticaret riskini yatırım profilinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz:

Risk Yüzdesi: Ticaret sermayenizin %100'üne kadar kullanılabilir, bu da esnek risk dağılımına olanak tanır.

Ticaret sermayenizin %100'üne kadar kullanılabilir, bu da esnek risk dağılımına olanak tanır. Zarar Durdur ve Kar Alma Noktaları: Güvenli kar kilitleme için kendi güvenlik ağınızı ayarlayın.

Güvenli kar kilitleme için kendi güvenlik ağınızı ayarlayın. Takip Eden Zarar Durdur: Takip Eden Zarar Durdur, kârları kilitlemenizi sağlar ve piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlar.

Zaman Yönetimi:

Mühendisin Kodu (TEC) Ultimate Gold Scalping EA, hassas bir zaman tabanlı kontrol sistemi içerir:

İki önceden tanımlanmış ticaret penceresinde işlem yapın; Başlangıç ve Bitiş Saatleri, tercih ettiğiniz ticaret oturumlarına uyacak şekilde tamamen ayarlanabilir. Bu özellik, en aktif piyasa saatlerine odaklanan oturum bazlı traderlar için özellikle faydalıdır.

Ekstra Özellikler:

Sermaye Bileşimi: Zamanla hesabınızı büyütmek için adım bazlı bir sistemle bileşimi kullanın.

Zamanla hesabınızı büyütmek için adım bazlı bir sistemle bileşimi kullanın. Benzersiz Büyülü Numara: Birden fazla paritede doğru işlem yönetimini sağlayın.

Birden fazla paritede doğru işlem yönetimini sağlayın. Özelleştirilebilir Başlangıç Yatırımı ve Aracı Kurum Kredisi: Gerçekçi hesap simülasyonları ve aracı kurum koşulları için ayarlarınızı düzenleyin.

Gerçekçi hesap simülasyonları ve aracı kurum koşulları için ayarlarınızı düzenleyin. Estetik İzleme Gösterge Tablosu ve Ticaret Grafiği Tasarımı: Görsel olarak çekici ve sezgisel gösterge tablomuzla kritik ticaret verilerini takip edin. Sunucu zamanı, mevcut spread, başlangıç yatırımı ve kapatılan kar/zarar gibi temel metrikler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlar. Bu temiz ve modern arayüz, tüm hayati bilgilerin kolayca erişilebilir olmasını sağlar, böylece güncel kalabilir ve hızlı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca, ticaret grafiği, form ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunarak sorunsuz bir okunabilirlik için tasarlanmıştır.

Sonuç:

Mühendisin Kodu (TEC) Ultimate Gold Scalping EA, yalnızca otomatik bir ticaret çözümünden daha fazlasıdır; altın pazarında hassasiyet ve kontrol ile gezinmenize yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Özelleştirilebilir ayarlar ve sağlam risk yönetimi ile her deneyim seviyesindeki traderlar için mükemmeldir. Bugün, başarı için tasarlanmış son teknoloji bir EA ile ticaret potansiyelinizi açığa çıkarın!