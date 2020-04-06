TEC Ultimate Gold Scalping EA

介绍《工程师的代码》（TEC）终极黄金剥头皮EA

以最低20美元的账户开始交易。您在黄金市场上自动化、精确、智能和高效交易的终极解决方案！


    交易策略：

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA 结合了高效的技术指标与人工智能，进行卓越的市场分析和交易执行。以下参数使得此EA在灵活性和性能上达到了最佳优化：

    • 指数移动平均线 (EMA)，带有可自定义的周期，用于提供趋势方向。
    • 随机震荡指标，用于识别超买或超卖情况。
    • MACD，用于追踪动量和趋势强度。

    这些技术指标与人工智能的结合，帮助EA识别最佳的市场进场和出场点，确保每一笔交易的精确度。

    风险管理：

    风险管理是此EA的核心功能。通过可自定义的参数，您可以根据自己的投资偏好调整交易风险：

    • 风险百分比：最多可使用100%的交易资金，允许灵活的风险分配。
    • 止损和止盈点：为确保利润锁定，您可以设定自己的安全网。
    • 追踪止损：追踪止损确保在盈利的同时，动态调整以适应市场条件。

    时间管理：

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA 包含精确的时间控制系统：

    在两个预设的交易窗口中进行交易，起止时间完全可根据您的偏好调整。此功能对关注最活跃市场时段的交易者尤其有用。

    其他功能：

    • 资本复利：利用分步系统通过复利增长您的账户资金。
    • 唯一Magic Number：确保多对货币对的精准交易管理。
    • 可自定义的初始存款和经纪人信用：根据实际市场条件调整设置以进行真实账户模拟。
    • 美观的监控仪表板和交易图表设计：通过直观且视觉吸引力强的仪表板，监控关键交易数据。实时更新的重要指标包括服务器时间、当前点差、初始存款以及已关闭的利润/亏损。这个简洁现代的界面确保所有重要信息触手可及，让您保持信息透明，并能快速做出决策。同时，交易图表设计简洁易读，完美平衡了美观性和功能性。

    结论：

    The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA 不仅仅是一个自动交易解决方案，它是一个强大的工具，帮助您在黄金市场中精准操控。凭借可自定义的设置和稳健的风险管理，它非常适合所有经验水平的交易者。立即解锁您的交易潜力，使用这款为成功而打造的尖端EA!

