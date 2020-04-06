Apresentando o Asesor Especialista de Scalping de Ouro Definitivo (TEC)

Comece a negociar com uma conta a partir de apenas $20. Sua solução definitiva para negociação automatizada, precisa, inteligente e eficiente no mercado de ouro!





Estratégia de Trading:

O The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA utiliza uma combinação de indicadores técnicos altamente eficazes e Inteligência Artificial para uma análise superior do mercado e execução precisa de operações. Com os seguintes parâmetros, este Expert Advisor está otimizado para flexibilidade e desempenho:

Média Móvel Exponencial (EMA) com período personalizável, fornecendo direção de tendência.

com período personalizável, fornecendo direção de tendência. Oscilador Estocástico para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda.

para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. MACD para rastrear o momentum e a força da tendência.

Esta combinação de indicadores e Inteligência Artificial ajuda o EA a detectar as melhores entradas e saídas do mercado, garantindo precisão em cada operação.

Gestão de Risco:

A gestão de risco é um pilar fundamental deste EA. Com parâmetros personalizáveis, você pode ajustar o risco das operações para se adequar ao seu perfil de investimento:

Percentual de Risco : Até 100% do seu capital de trading pode ser utilizado, permitindo uma alocação flexível do risco.

: Até 100% do seu capital de trading pode ser utilizado, permitindo uma alocação flexível do risco. Pontos de Stop Loss e Take Profit : Defina sua própria rede de segurança para garantir os lucros.

: Defina sua própria rede de segurança para garantir os lucros. Trailing Stop Loss: O Trailing Stop Loss garante que você proteja os lucros, ajustando-se dinamicamente às condições do mercado.

Gestão do Tempo:

O The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA inclui um sistema preciso de controle baseado no tempo:

Opere dentro de duas janelas de negociação predefinidas, com horas de início e término totalmente ajustáveis para corresponder às suas sessões de trading preferidas. Esta função é especialmente útil para traders focados nas horas mais ativas do mercado.

Características Adicionais:

Capital Compounding : Aproveite o crescimento composto com um sistema de etapas para aumentar sua conta ao longo do tempo.

: Aproveite o crescimento composto com um sistema de etapas para aumentar sua conta ao longo do tempo. Número Mágico Único : Garanta uma gestão precisa das operações em múltiplos pares.

: Garanta uma gestão precisa das operações em múltiplos pares. Depósito Inicial e Crédito do Corretor Personalizáveis : Ajuste suas configurações para simulações realistas de conta e condições de corretora.

: Ajuste suas configurações para simulações realistas de conta e condições de corretora. Painel de Monitoramento Estético e Design de Gráficos de Trading: Acompanhe os dados críticos de trading com nosso painel intuitivo e visualmente atraente. Ele fornece atualizações em tempo real de métricas essenciais como hora do servidor, spread atual, depósito inicial e lucros/perdas fechados. Esta interface limpa e moderna garante que todas as informações vitais estejam prontamente disponíveis, permitindo que você fique informado e tome decisões rápidas com confiança. Além disso, o gráfico de trading foi projetado para uma leitura perfeita, oferecendo um equilíbrio ideal entre forma e funcionalidade.

Conclusão:

O The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA é mais do que uma solução automatizada de trading; é uma poderosa ferramenta projetada para ajudá-lo a navegar no mercado de ouro com precisão e controle. Com configurações personalizáveis e uma robusta gestão de risco, é perfeito para traders de todos os níveis de experiência. Liberte seu potencial de trading hoje com um EA de ponta feito para o sucesso!