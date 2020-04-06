TEC Ultimate Gold Scalping EA

Apresentando o Asesor Especialista de Scalping de Ouro Definitivo (TEC)

Comece a negociar com uma conta a partir de apenas $20. Sua solução definitiva para negociação automatizada, precisa, inteligente e eficiente no mercado de ouro!


    Estratégia de Trading:

    O The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA utiliza uma combinação de indicadores técnicos altamente eficazes e Inteligência Artificial para uma análise superior do mercado e execução precisa de operações. Com os seguintes parâmetros, este Expert Advisor está otimizado para flexibilidade e desempenho:

    • Média Móvel Exponencial (EMA) com período personalizável, fornecendo direção de tendência.
    • Oscilador Estocástico para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
    • MACD para rastrear o momentum e a força da tendência.

    Esta combinação de indicadores e Inteligência Artificial ajuda o EA a detectar as melhores entradas e saídas do mercado, garantindo precisão em cada operação.

    Gestão de Risco:

    A gestão de risco é um pilar fundamental deste EA. Com parâmetros personalizáveis, você pode ajustar o risco das operações para se adequar ao seu perfil de investimento:

    • Percentual de Risco: Até 100% do seu capital de trading pode ser utilizado, permitindo uma alocação flexível do risco.
    • Pontos de Stop Loss e Take Profit: Defina sua própria rede de segurança para garantir os lucros.
    • Trailing Stop Loss: O Trailing Stop Loss garante que você proteja os lucros, ajustando-se dinamicamente às condições do mercado.

    Gestão do Tempo:

    O The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA inclui um sistema preciso de controle baseado no tempo:

    Opere dentro de duas janelas de negociação predefinidas, com horas de início e término totalmente ajustáveis para corresponder às suas sessões de trading preferidas. Esta função é especialmente útil para traders focados nas horas mais ativas do mercado.

    Características Adicionais:

    • Capital Compounding: Aproveite o crescimento composto com um sistema de etapas para aumentar sua conta ao longo do tempo.
    • Número Mágico Único: Garanta uma gestão precisa das operações em múltiplos pares.
    • Depósito Inicial e Crédito do Corretor Personalizáveis: Ajuste suas configurações para simulações realistas de conta e condições de corretora.
    • Painel de Monitoramento Estético e Design de Gráficos de Trading: Acompanhe os dados críticos de trading com nosso painel intuitivo e visualmente atraente. Ele fornece atualizações em tempo real de métricas essenciais como hora do servidor, spread atual, depósito inicial e lucros/perdas fechados. Esta interface limpa e moderna garante que todas as informações vitais estejam prontamente disponíveis, permitindo que você fique informado e tome decisões rápidas com confiança. Além disso, o gráfico de trading foi projetado para uma leitura perfeita, oferecendo um equilíbrio ideal entre forma e funcionalidade.

    Conclusão:

    O The Engineer's Code (TEC) Ultimate Gold Scalping EA é mais do que uma solução automatizada de trading; é uma poderosa ferramenta projetada para ajudá-lo a navegar no mercado de ouro com precisão e controle. Com configurações personalizáveis e uma robusta gestão de risco, é perfeito para traders de todos os níveis de experiência. Liberte seu potencial de trading hoje com um EA de ponta feito para o sucesso!

