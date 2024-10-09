



AI TUNE: Передовое решение для алгоритмической торговли



AI TUNE - это современный торговый бот для форекс и металлов, использующий искусственный интеллект для анализа рыночных данных и выполнения сделок. Эта сложная система обрабатывает огромные объемы информации в режиме реального времени, выявляя потенциальные возможности и управляя рисками с высокой точностью.



Результаты бэктестинга AI TUNE не отражают реальную производительность, поскольку бот не может подключиться к своим действующим системам AI-анализа во время исторических симуляций, что приводит к упрощенному принятию решений, не отражающему полные возможности бота в реальных рыночных условиях.







Помимо автоматизированной торговли, AI TUNE предлагает комплексную рыночную аналитику, отправляя торговые сигналы в реальном времени и ежедневные рыночные анализы прямо в ваш Telegram, предоставляя вам профессиональные аналитические данные даже когда вы не следите активно за рынками.



Ключевые особенности:

* Анализ рынка и принятие решений на основе ИИ

* Автоматическое выполнение сделок с настраиваемыми параметрами риска

* Уведомления в реальном времени через Telegram о сигналах и обновлениях

* Мультитаймфреймовый анализ для всестороннего понимания рынка

* Удобный интерфейс с подробной отчетностью о производительности



Руководство по настройке: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759386

Это обеспечивает бесперебойную связь между ботом и внешними источниками данных.



Рекомендуемые инструменты:





Symbol XAUUSD , GBP/JPY

Timeframe M15

Capital min. $50 Broker any broker Account type any, lower spread preferred Leverage from 1:20 AI MODEL

GPT4 - CLAUDE and ... ( without Extra Cost )







Operation: AI TUNE continuously monitors the market, analyzing price action, volume, and external factors across the selected instruments and timeframes. When it identifies a potential trade, it calculates optimal entry, stop-loss, and take-profit levels based on your chosen settings. Trades are executed automatically, with real-time updates sent to your Telegram if enabled.

The bot employs advanced risk management strategies, adjusting position sizes according to your risk preferences and implementing trailing stops to maximize profits while minimizing potential losses.

Remember, while AI TUNE is designed to enhance your trading, it's essential to understand its functions and monitor its performance. Always trade responsibly and within your risk tolerance.





Таймфреймы: Вы можете настроить таймфрейм во входном параметре "AI Analytics Timeframe". Рекомендуемые варианты включают M15, M30, H1 и H4. Эта настройка определяет временной интервал для рыночного анализа ИИ.



Принцип работы: AI TUNE постоянно отслеживает рынок, анализируя движение цен, объем и внешние факторы по выбранным инструментам и таймфреймам. Когда он выявляет потенциальную сделку, он рассчитывает оптимальные уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита на основе выбранных вами настроек. Сделки выполняются автоматически, с отправкой обновлений в реальном времени на ваш Telegram, если эта функция включена.



Бот использует передовые стратегии управления рисками, корректируя размеры позиций в соответствии с вашими предпочтениями по риску и применяя трейлинг-стопы для максимизации прибыли при минимизации потенциальных убытков.



Помните, хотя AI TUNE разработан для улучшения вашей торговли, важно понимать его функции и отслеживать его производительность. Всегда торгуйте ответственно и в пределах вашей толерантности к риску.













