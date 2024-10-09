AI Tune
Les résultats des backtests d'AI TUNE ne sont pas représentatifs des performances réelles car le bot ne peut pas se connecter à ses moteurs d'analyse IA en direct pendant les simulations historiques, ce qui conduit à une prise de décision simplifiée qui ne reflète pas les capacités complètes du bot dans les conditions réelles du marché.
Au-delà du trading automatisé, AI TUNE offre une intelligence de marché complète en envoyant des signaux de trading en temps réel et des analyses quotidiennes du marché directement sur votre Telegram, vous donnant accès à des informations de niveau professionnel même lorsque vous ne surveillez pas activement les marchés.
Caractéristiques principales :
* Analyse de marché et prise de décision basées sur l'IA
* Exécution automatisée des trades avec paramètres de risque personnalisables
* Notifications Telegram en temps réel pour les signaux et mises à jour
* Analyse multi-temporelle pour une compréhension complète du marché
* Interface conviviale avec rapports de performance détaillés
Guide d'installation : https://www.mql5.com/en/blogs/post/759386
Ceux-ci assurent une communication fluide entre le bot et les sources de données externes.
Instruments recommandés :
Symbole : **XAUUSD**, GBP/JPY
Timeframe : M15
Capital : min. 50$
Broker : n'importe lequel
Type de compte : tous types, spread plus bas préféré
Levier : à partir de 1:20
MODÈLE IA : GPT4 - CLAUDE et ... (sans coût supplémentaire)
Fonctionnement : AI TUNE surveille en permanence le marché, analysant l'action des prix, le volume et les facteurs externes à travers les instruments et les timeframes sélectionnés. Lorsqu'il identifie un trade potentiel, il calcule les niveaux optimaux d'entrée, de stop-loss et de take-profit en fonction de vos paramètres choisis. Les trades sont exécutés automatiquement, avec des mises à jour en temps réel envoyées sur votre Telegram si activé.
Le bot utilise des stratégies avancées de gestion des risques, ajustant la taille des positions selon vos préférences de risque et mettant en place des stops suiveurs pour maximiser les profits tout en minimisant les pertes potentielles.
Rappel : bien qu'AI TUNE soit conçu pour améliorer votre trading, il est essentiel de comprendre ses fonctions et de surveiller ses performances. Tradez toujours de manière responsable et dans les limites de votre tolérance au risque.
ai tune is an EA that has an absurd potential, unfortunately not being able to becktest it because it is the only ea in circulation that fully exploits artificial intelligence you cannot admire its results, but I will tell you about mine, in two days the ea on prop generated 5% for me, all operations are covered by stop loss, and there is the possibility of varying the Ai model and the type of strategy that one wants to use, A FANTASTIC EA