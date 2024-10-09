AI TUNE：高度なアルゴリズム取引ソリューション ご購入後、AI TUNE Traders コミュニティにご連絡いただき、アップデート、設定、トレーダーネットワーキングのための限定コミュニティにご参加ください。

AI TUNEは、人工知能を活用して市場データを分析し、取引を実行する最先端の外国為替および金属取引ボットです。この洗練されたシステムは、リアルタイムで膨大な情報を処理し、潜在的な機会を特定し、精密にリスクを管理します。

AI TUNEのバックテスト結果は、実世界のパフォーマンスを示すものではありません。これは、履歴シミュレーション中にボットがライブAI分析エンジンに接続できないため、ライブ市場条件下でのボットの完全な機能を反映しない簡略化された意思決定になるためです。

自動取引に加えて、AI TUNEはリアルタイムの取引シグナルと日々の市場分析を直接Telegramに送信することで包括的な市場インテリジェンスを提供し、市場を積極的に監視していない場合でもプロレベルの洞察力を提供します。

主な特徴：

AIによる市場分析と意思決定

カスタマイズ可能なリスクパラメータを持つ自動取引執行

シグナルと更新のためのリアルタイムTelegram通知

包括的な市場洞察のためのマルチタイムフレーム分析

詳細なパフォーマンスレポートを備えたユーザーフレンドリーなインターフェース

セットアップガイド：https://www.mql5.com/en/blogs/post/759386これにより、ボットと外部データソース間のシームレスな通信が確保されます。

推奨される取引商品：

Symbol XAUUSD , GBP/JPY

Timeframe M15

Capital min. $50 Broker any broker Account type any, lower spread preferred Leverage from 1:20 AI MODEL

GPT4 - CLAUDE and ... ( without Extra Cost )







Operation: AI TUNE continuously monitors the market, analyzing price action, volume, and external factors across the selected instruments and timeframes. When it identifies a potential trade, it calculates optimal entry, stop-loss, and take-profit levels based on your chosen settings. Trades are executed automatically, with real-time updates sent to your Telegram if enabled.

The bot employs advanced risk management strategies, adjusting position sizes according to your risk preferences and implementing trailing stops to maximize profits while minimizing potential losses.

Remember, while AI TUNE is designed to enhance your trading, it's essential to understand its functions and monitor its performance. Always trade responsibly and within your risk tolerance.

商品







金属 XAUUSD（金）、XAGUSD（銀）

タイムフレーム：「AI Analytics Timeframe」入力でタイムフレームを調整できます。推奨オプションにはM15、M30、H1、H4が含まれます。この設定により、AIの市場分析のタイムフレームが決定されます。

操作：AI TUNEは、選択された商品とタイムフレームにわたって価格動向、取引量、外部要因を分析し、市場を継続的に監視します。潜在的な取引を特定すると、選択された設定に基づいて最適なエントリー、ストップロス、利益確定レベルを計算します。取引は自動的に実行され、有効にした場合はリアルタイムの更新がTelegramに送信されます。

このボットは、高度なリスク管理戦略を採用し、リスク選好に応じてポジションサイズを調整し、トレーリングストップを実装して利益を最大化しながら潜在的な損失を最小限に抑えます。

AI TUNEは取引を強化するように設計されていますが、その機能を理解し、パフォーマンスを監視することが重要です。常に責任を持って、リスク許容度の範囲内で取引を行ってください。