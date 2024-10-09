AI TUNE: Solução Avançada de Negociação Algorítmica



Após a compra, entre em contato conosco para se juntar à exclusiva Comunidade AI TUNE Traders para atualizações, configurações e networking entre traders.







AI TUNE é um bot de negociação de forex e metais de ponta que utiliza inteligência artificial para analisar dados de mercado e executar negociações. Este sistema sofisticado processa grandes quantidades de informação em tempo real, identificando oportunidades potenciais e gerenciando riscos com precisão.

Os resultados de backtesting do AI TUNE não são indicativos do desempenho no mundo real porque o bot não pode se conectar aos seus motores de análise de IA ao vivo durante simulações históricas, resultando em uma tomada de decisão simplificada que não reflete as capacidades completas do bot em condições de mercado ao vivo.

Além da negociação automatizada, o AI TUNE oferece inteligência de mercado abrangente, enviando sinais de negociação em tempo real e análises diárias de mercado diretamente para o seu Telegram, fornecendo insights de nível profissional mesmo quando você não está monitorando ativamente os mercados.

Características principais:

Análise de mercado e tomada de decisões impulsionadas por IA

Execução automatizada de negociações com parâmetros de risco personalizáveis

Notificações em tempo real via Telegram para sinais e atualizações

Análise multi-timeframe para insights abrangentes do mercado

Interface amigável com relatórios detalhados de desempenho

Além da negociação automatizada, o AI TUNE oferece inteligência de mercado abrangente, enviando sinais de negociação em tempo real e análises diárias de mercado diretamente para o seu Telegram, fornecendo insights de nível profissional mesmo quando você não está monitorando ativamente os mercados.

Guia de Configuração:https://www.mql5.com/en/blogs/post/759386Isso garante uma comunicação perfeita entre o bot e as fontes de dados externas.

Instrumentos Recomendados:

Symbol XAUUSD , GBP/JPY

Timeframe M15

Capital min. $50 Broker any broker Account type any, lower spread preferred Leverage from 1:20 AI MODEL

GPT4 - CLAUDE and ... ( without Extra Cost )







Operation: AI TUNE continuously monitors the market, analyzing price action, volume, and external factors across the selected instruments and timeframes. When it identifies a potential trade, it calculates optimal entry, stop-loss, and take-profit levels based on your chosen settings. Trades are executed automatically, with real-time updates sent to your Telegram if enabled.

The bot employs advanced risk management strategies, adjusting position sizes according to your risk preferences and implementing trailing stops to maximize profits while minimizing potential losses.

Remember, while AI TUNE is designed to enhance your trading, it's essential to understand its functions and monitor its performance. Always trade responsibly and within your risk tolerance.

Instrumentos







Metais XAUUSD (Ouro), XAGUSD (Prata)

Timeframes: Você pode ajustar o timeframe na entrada "AI Analytics Timeframe". As opções recomendadas incluem M15, M30, H1 e H4. Esta configuração determina o timeframe para a análise de mercado da IA.

Operação: O AI TUNE monitora continuamente o mercado, analisando a ação do preço, volume e fatores externos nos instrumentos e timeframes selecionados. Quando identifica uma potencial negociação, calcula níveis ótimos de entrada, stop-loss e take-profit com base nas configurações escolhidas. As negociações são executadas automaticamente, com atualizações em tempo real enviadas para o seu Telegram, se ativado.

O bot emprega estratégias avançadas de gerenciamento de risco, ajustando os tamanhos das posições de acordo com suas preferências de risco e implementando stops móveis para maximizar os lucros enquanto minimiza perdas potenciais.

Lembre-se, embora o AI TUNE seja projetado para aprimorar sua negociação, é essencial entender suas funções e monitorar seu desempenho. Sempre negocie de forma responsável e dentro da sua tolerância ao risco.