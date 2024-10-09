AI TUNE: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um der exklusiven AI TUNE Traders Community für Updates, Einstellungen und Trader-Networking beizutreten.

AI TUNE ist ein hochmoderner Forex- und Metall-Handelsbot, der künstliche Intelligenz nutzt, um Marktdaten zu analysieren und Trades auszuführen. Dieses ausgeklügelte System verarbeitet in Echtzeit riesige Mengen an Informationen, identifiziert potenzielle Chancen und managt Risiken mit Präzision.

Die Backtesting-Ergebnisse von AI TUNE sind nicht repräsentativ für die reale Performance, da der Bot während historischer Simulationen keine Verbindung zu seinen Live-KI-Analyse-Engines herstellen kann. Dies führt zu einer vereinfachten Entscheidungsfindung, die nicht die vollen Fähigkeiten des Bots unter Live-Marktbedingungen widerspiegelt.





Über den automatisierten Handel hinaus bietet AI TUNE umfassende Marktintelligenz, indem es Echtzeit-Handelssignale und tägliche Marktanalysen direkt an Ihr Telegram sendet und Ihnen professionelle Einblicke gewährt, selbst wenn Sie die Märkte nicht aktiv überwachen.

Hauptmerkmale:

KI-gesteuerte Marktanalyse und Entscheidungsfindung

Automatisierte Handelsausführung mit anpassbaren Risikoparametern

Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für Signale und Updates

Multi-Timeframe-Analyse für umfassende Markteinblicke

Benutzerfreundliche Oberfläche mit detaillierter Leistungsberichterstattung

Einrichtungsanleitung:https://www.mql5.com/en/blogs/post/759386Diese gewährleisten eine nahtlose Kommunikation zwischen dem Bot und externen Datenquellen.

Empfohlene Instrumente:

Symbol XAUUSD , GBP/JPY

Timeframe M15

Capital min. $50 Broker any broker Account type any, lower spread preferred Leverage from 1:20 AI MODEL

GPT4 - CLAUDE and ... ( without Extra Cost )







Operation: AI TUNE continuously monitors the market, analyzing price action, volume, and external factors across the selected instruments and timeframes. When it identifies a potential trade, it calculates optimal entry, stop-loss, and take-profit levels based on your chosen settings. Trades are executed automatically, with real-time updates sent to your Telegram if enabled.

The bot employs advanced risk management strategies, adjusting position sizes according to your risk preferences and implementing trailing stops to maximize profits while minimizing potential losses.

Remember, while AI TUNE is designed to enhance your trading, it's essential to understand its functions and monitor its performance. Always trade responsibly and within your risk tolerance.



















Zeitrahmen: Sie können den Zeitrahmen in der Eingabe "AI Analytics Timeframe" anpassen. Empfohlene Optionen sind M15, M30, H1 und H4. Diese Einstellung bestimmt den Zeitrahmen für die KI-Marktanalyse.

Funktionsweise: AI TUNE überwacht kontinuierlich den Markt, analysiert Preisbewegungen, Volumen und externe Faktoren über die ausgewählten Instrumente und Zeitrahmen hinweg. Wenn es eine potenzielle Handelsmöglichkeit identifiziert, berechnet es optimale Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus basierend auf Ihren gewählten Einstellungen. Trades werden automatisch ausgeführt, wobei Echtzeit-Updates an Ihr Telegram gesendet werden, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Der Bot verwendet fortschrittliche Risikomanagement-Strategien, passt Positionsgrößen entsprechend Ihren Risikopräferenzen an und implementiert Trailing-Stops, um Gewinne zu maximieren und potenzielle Verluste zu minimieren.

Denken Sie daran, dass AI TUNE zwar entwickelt wurde, um Ihren Handel zu verbessern, es aber wichtig ist, seine Funktionen zu verstehen und seine Leistung zu überwachen. Handeln Sie immer verantwortungsvoll und innerhalb Ihrer Risikotoleranz.