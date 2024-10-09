AI Tune

3.06

AI TUNE: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung

Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um der exklusiven AI TUNE Traders Community für Updates, Einstellungen und Trader-Networking beizutreten.

AI TUNE ist ein hochmoderner Forex- und Metall-Handelsbot, der künstliche Intelligenz nutzt, um Marktdaten zu analysieren und Trades auszuführen. Dieses ausgeklügelte System verarbeitet in Echtzeit riesige Mengen an Informationen, identifiziert potenzielle Chancen und managt Risiken mit Präzision.

Die Backtesting-Ergebnisse von AI TUNE sind nicht repräsentativ für die reale Performance, da der Bot während historischer Simulationen keine Verbindung zu seinen Live-KI-Analyse-Engines herstellen kann. Dies führt zu einer vereinfachten Entscheidungsfindung, die nicht die vollen Fähigkeiten des Bots unter Live-Marktbedingungen widerspiegelt.


Über den automatisierten Handel hinaus bietet AI TUNE umfassende Marktintelligenz, indem es Echtzeit-Handelssignale und tägliche Marktanalysen direkt an Ihr Telegram sendet und Ihnen professionelle Einblicke gewährt, selbst wenn Sie die Märkte nicht aktiv überwachen.

Hauptmerkmale:

  • KI-gesteuerte Marktanalyse und Entscheidungsfindung
  • Automatisierte Handelsausführung mit anpassbaren Risikoparametern
  • Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für Signale und Updates
  • Multi-Timeframe-Analyse für umfassende Markteinblicke
  • Benutzerfreundliche Oberfläche mit detaillierter Leistungsberichterstattung

Einrichtungsanleitung:https://www.mql5.com/en/blogs/post/759386Diese gewährleisten eine nahtlose Kommunikation zwischen dem Bot und externen Datenquellen.

Empfohlene Instrumente:

Symbol XAUUSD , GBP/JPY
Timeframe M15
Capital min. $50
Broker any broker
Account type any, lower spread preferred
Leverage from 1:20
AI MODEL
  GPT4 - CLAUDE and ...  ( without Extra Cost )


Operation: AI TUNE continuously monitors the market, analyzing price action, volume, and external factors across the selected instruments and timeframes. When it identifies a potential trade, it calculates optimal entry, stop-loss, and take-profit levels based on your chosen settings. Trades are executed automatically, with real-time updates sent to your Telegram if enabled.

The bot employs advanced risk management strategies, adjusting position sizes according to your risk preferences and implementing trailing stops to maximize profits while minimizing potential losses.

Remember, while AI TUNE is designed to enhance your trading, it's essential to understand its functions and monitor its performance. Always trade responsibly and within your risk tolerance.






Zeitrahmen: Sie können den Zeitrahmen in der Eingabe "AI Analytics Timeframe" anpassen. Empfohlene Optionen sind M15, M30, H1 und H4. Diese Einstellung bestimmt den Zeitrahmen für die KI-Marktanalyse.

Funktionsweise: AI TUNE überwacht kontinuierlich den Markt, analysiert Preisbewegungen, Volumen und externe Faktoren über die ausgewählten Instrumente und Zeitrahmen hinweg. Wenn es eine potenzielle Handelsmöglichkeit identifiziert, berechnet es optimale Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus basierend auf Ihren gewählten Einstellungen. Trades werden automatisch ausgeführt, wobei Echtzeit-Updates an Ihr Telegram gesendet werden, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Der Bot verwendet fortschrittliche Risikomanagement-Strategien, passt Positionsgrößen entsprechend Ihren Risikopräferenzen an und implementiert Trailing-Stops, um Gewinne zu maximieren und potenzielle Verluste zu minimieren.

Denken Sie daran, dass AI TUNE zwar entwickelt wurde, um Ihren Handel zu verbessern, es aber wichtig ist, seine Funktionen zu verstehen und seine Leistung zu überwachen. Handeln Sie immer verantwortungsvoll und innerhalb Ihrer Risikotoleranz.


Bewertungen 17
Savior196
19
Savior196 2025.01.31 20:46 
 

ai tune is an EA that has an absurd potential, unfortunately not being able to becktest it because it is the only ea in circulation that fully exploits artificial intelligence you cannot admire its results, but I will tell you about mine, in two days the ea on prop generated 5% for me, all operations are covered by stop loss, and there is the possibility of varying the Ai model and the type of strategy that one wants to use, A FANTASTIC EA

Blake Doliboa
270
Blake Doliboa 2025.01.18 17:52 
 

This is the best expert advisor on the entire MQL store, period! I purchased it toward the end of November and it's returns have been incredible. Backtests are fabulous, but you have to take that into account with a grain of sand. It's forward testing results are what make this robot shine. It works on any pair technically, but from my personal testing it works best on GBPJPY and XAUUSD. Saeid has been great at support via private messages as well as through the telegram group. In the last two weeks I've made 13% and got funded on a 25k challenge with the prop firm FXRK because of this robot! Cannot recommend it enough. That being said, you have to put in the work and figure out what works best for you on forward testing. I've tested with Ox, Vanguard, & IC Markets to determine that IC Markets is where this robot performs best. If you use any other broker, your setfiles will have to be adjusted. Just like any other expert advisor, testing and optimizing is very important with this robot. If you're looking to be spoon-fed amazing results, this robot isn't for you. If you put in the work, this robot has the potential to make a lot of profit. “Many are called, but few answer the call. Fewer still respond to it and follow where it leads... And that's why you're not only called, but also chosen. Because you'll continue to walk through the doors, no matter where they lead” - Lynette Noni. Just have some faith & praise God no matter what.

Mirzohid Miyassarov
27
Mirzohid Miyassarov 2024.12.14 14:51 
 

so far the robot is trading well👍

PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategie. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Experten
SecUnit B22 ist eine professionelle ATR-Trailing-Stop-Strategie , die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung. Überblick über die Strategie Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die
FREE
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experten
Monarch Scalper Elite Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249 Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden. Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern. Sys
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Experten
WickSniper Reversal Pro EA - Automatisiertes Inside Bar Breakout Trading Transformieren Sie Ihr Trading mit professioneller Automatisierung WickSniper Reversal Pro EA ist die automatisierte Version unseres sehr erfolgreichen WickSniper Pro Indikators (1000+ Downloads). Dieser leistungsstarke Expert Advisor erkennt und handelt automatisch innerhalb von Bar Breakout Patterns, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung entfällt, während die gleiche bewährte Strategie beibehalten wird.
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experten
Der Handel war noch nie so einfach! Probieren wir es aus! MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategie Es gibt einige Nachrichten innerhalb eines Tages, die den Kurs sehr schnell nach oben oder unten schnellen lassen können, und das ist eine gute Gelegenheit für Händler, einige Gewinne zu erzielen. Möchten Sie eine Pressemitteilung skalieren? So können Sie es tun: Eröffnen Sie 3 bis 5 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten zwei Stop-Orders (einen Kauf- und eine
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experten
Goldfish MT5 - ist ein automatischer Trendjäger für Gold. Er fängt den Trend ein, bevor er beginnt Goldfish MT5 - ist nicht nur ein Roboter, sondern Ihr strategischer Vorteil auf dem Goldmarkt, der auf fortschrittlicher KI-Technologie basiert Dieser Expert Advisor ist ein Ensemble von Modellen, die auf einem Raum von synthetisierten hochdimensionalen Merkmalen trainiert wurden Er verwendet ein System, das Trendniveaus identifiziert und automatisch starke globale Niveaus auf der Grundlage der Ma
Auswahl:
OMAR KHATAB
376
OMAR KHATAB 2025.12.21 08:34 
 

This EA is useless, and the author doesn't offer any assistance in resolving the problems encountered when running the EA. Not recommended to anyone else at all

Yong Du
270
Yong Du 2025.03.26 16:42 
 

I suggest everyone not to purchase this robot, as it is very deceptive. You can try using a few strategies it has set up for backtesting, and the results will be exactly the same. The AI technology it employs is merely a facade for sales. The robot is only using built-in logic to operate, and through real trading tests, it will not generate stable profits.

Malhar Utpalkumar Jivrajani
278
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2025.03.25 05:19 
 

So far, no strategy or set is consistent despite having multiple AI Models in the EA, which is overall in loss.

Xiao Cheng Luo
125
Xiao Cheng Luo 2025.03.12 03:11 
 

Cannot buy due to inaccurate backtesting

rus2505051
19
rus2505051 2025.03.06 15:06 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

bamp3319
55
bamp3319 2025.03.06 06:08 
 

This EA doesn't perform well regardless various type of settings. Not recommend.

AngeloSerafim
162
AngeloSerafim 2025.02.20 18:43 
 

I wanted to share my experience with AITUNE. I’ve tested multiple configurations, but unfortunately, I haven’t seen good results. Despite the frequent updates, the performance is still disappointing. The concept is interesting, but in practice, it hasn’t been effective. I hope future improvements can bring better results. If there are any specific settings you’d recommend, I’d be open to trying them. Thanks!

Savior196
19
Savior196 2025.01.31 20:46 
 

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2025.02.01 11:02
Thank you so much for this amazing review! 🙏 Your insights about AI Tune's unique capabilities are spot on!
You've perfectly captured what makes AI Tune special - it's the real-world performance that truly shows its potential. Your success with a 5% gain in just two days on a prop account is incredible! 🎯
I particularly appreciate you highlighting the safety features (stop-loss protection) and flexibility (AI model and strategy customization). These are exactly the features we built to help traders succeed.
Thank you for being part of our community and sharing your experience. Your success motivates us to keep improving and innovating!
Keep crushing it! Looking forward to hearing about more of your trading achievements! 💪
Janne Tarmo Petteri Savolainen
190
Janne Tarmo Petteri Savolainen 2025.01.27 21:58 
 

In the time I’ve used this EA, I’ve achieved impressive results. As of the day I’m writing this review, I finished 5% up trading XAUUSD, and previous days have shown similar performance. That said, there is always room for improvement. Based on my experience, the EA seems to favor opening long positions over short ones. With a more balanced approach, especially incorporating more short positions, it could potentially generate even greater profits, but this is purely speculative. The creator has provided excellent support so far and is responsive to user feedback, which is a huge plus. To get the best results from this EA, I recommend using the custom mode alongside the more advanced models. The required Tune AI API offers 5 credits, which is more than enough to test the performance of the custom API effectively. Like any EA, this one isn’t without its ups and downs—nothing in trading is perfect. However, this EA is remarkably effective at what it does. Will be editing the review based on further research but so far so good.

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2025.01.29 07:29
Thank you Janne for this detailed and honest review! Really appreciate you sharing your specific results - 5% on XAUUSD is impressive. Your observation about long vs short positions is valuable feedback that I'll look into for future optimization.
You raise excellent points about using custom API modes and the free Tune AI credits for testing. This kind of specific feedback helps other traders understand the real potential and practical aspects of using AI Tune.
I'm committed to continuing improvements based on user feedback like yours. Looking forward to hearing more about your results as you continue testing different configurations.
Blake Doliboa
270
Blake Doliboa 2025.01.18 17:52 
 

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2025.01.19 06:43
Dear Blake,
Wow! Thank you so much for such a detailed and heartfelt review! 🙏 I'm truly touched by your kind words and thrilled to hear about your success, especially the 13% return and getting funded on that 25k challenge - that's fantastic!
You really understand what this EA is about - it's not just a "set and forget" tool, but a powerful instrument that rewards dedication and careful optimization. Your insights about broker performance with IC Markets are spot on and super helpful for other traders.
Your quote about being "called and chosen" resonates deeply with me. It perfectly captures the spirit of what we're trying to achieve together - it's not just about the tool, but about the commitment to keep learning and improving.
I'll keep working hard to maintain and improve the EA, and I'm always here to support our trading community. Thank you for being such an amazing part of this journey!
Wishing you continued success in your trading! 🌟
Bruno Lecomte
105
Bruno Lecomte 2024.12.21 09:29 
 

The developer listens. However, backtests are not reliable and it takes several days to finally test. And for the moment the results are not coming.

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2025.01.19 06:47
Dear Bruno,
Thank you for your honest feedback. You're absolutely right about backtests - they're just one part of the picture and real market conditions are what truly matter.
I understand your concern about the current results. Rest assured, we're actively working on optimizing performance. The next update will focus on improving real-market efficiency based on community feedback.
Give me a bit more time - I won't stop working until we achieve consistent, profitable results. In the meantime, feel free to try Version 6 which many users have found more stable.
Stay tuned for updates coming soon!
Mirzohid Miyassarov
27
Mirzohid Miyassarov 2024.12.14 14:51 
 

so far the robot is trading well👍

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2024.12.16 21:41
Thank you so much for your positive feedback and 5-star rating! 👍
I'm really glad to hear the EA is performing well for you. Your success is exactly what we aim for with AI TUNE. I stay in close contact with our trading community, and it's great to add you to the list of satisfied traders who are achieving consistent results.
mh888
742
mh888 2024.12.02 13:52 
 

Saeid has been very helpful with queries related to the EA and there's constant updates to the EA to improve and make the EA better

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2024.12.02 14:04
Thank you for your wonderful feedback and recognition of our continuous improvement efforts! We're delighted to hear that you've found our support helpful with EA-related queries. Our team remains committed to regular updates and enhancements to ensure the EA keeps delivering optimal performance. Your appreciation motivates us to maintain our high standards of service. Please don't hesitate to reach out if you need any assistance in the future!
Michel Carvalho
82
Michel Carvalho 2024.11.28 16:46 
 

Dont buy it people, its a fake EA. You can see in demo that dosent matter the parameters you change, you always will get the same results..you cannot choose 1:1 or other Risk Reward, you ill get only the same poor cents.. and have big loss ;;protect your money fron this

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1998
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2024.11.26 15:36 
 

I didn't have good results with the robot, I gave it time to see if something would change but it's still the same crap, the author always deletes it and creates a new live signal. I don't recommend it.

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2024.11.27 13:15
Thank you for your updated review and the 5-star rating! We completely understand the importance of thorough testing and evaluation. Your careful approach to assessment is exactly what we recommend for all our users. Our team will continue to provide full support during your evaluation period, and we're here to help optimize your settings whenever needed. We appreciate your open-minded approach and look forward to your future feedback. Don't hesitate to reach out to our support team if you have any questions or need assistance with optimization. Thank you for choosing our trading solution!
Tominaga Satoru
158
Tominaga Satoru 2024.11.06 10:39 
 

This is an EA that gives very good results. Are there any set files you recommend?

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2024.11.06 11:15
Thank you for your feedback , please send DM for set file
richnpton
147
richnpton 2024.10.29 20:39 
 

I would like to give 5 stars to Saeid for his communication, and updates with the EA, he is very friendly and willing to update the EA where necessary. I have high hopes for this as it seems very unique compared to the many other EA's I have tested. Results are a little too early to tell yet, but after some updates they are looking positive. I hope that Saeid will continue to develop it where necessary. Thank you

EDIT: I have updated my star ratings to 5 Star all around, The EA continues to impress, and so Does Saeid's communication and willingness to update. You can tell he really cares about the EA which is nice, I am happy that I made the purchase when I did. Thank you.

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2024.11.19 15:20
Thank you for your valuable 5-star review. We're delighted to hear that our support and communication have met your expectations. Our team remains committed to continuously improving the EA and providing excellent support throughout your trading journey.
Rest assured that we will keep enhancing the EA's performance based on real market conditions. Your trust means a lot to us, and we're here to assist you whenever needed.
Best regards,
Support Team
Antwort auf eine Rezension