**AI TUNE: Solución Avanzada de Trading Algorítmico**



Los resultados de backtesting de AI TUNE no son indicativos del rendimiento en el mundo real porque el bot no puede conectarse a sus motores de análisis de IA en vivo durante las simulaciones históricas, lo que resulta en una toma de decisiones simplificada que no refleja las capacidades completas del bot en condiciones de mercado en vivo.





AI TUNE es un bot de trading de divisas y metales de vanguardia que utiliza inteligencia artificial para analizar datos del mercado y ejecutar operaciones. Este sofisticado sistema procesa grandes cantidades de información en tiempo real, identificando oportunidades potenciales y gestionando riesgos con precisión.

Más allá del trading automatizado, AI TUNE ofrece inteligencia de mercado integral al enviar señales de trading en tiempo real y análisis diarios del mercado directamente a tu Telegram, brindándote información de nivel profesional incluso cuando no estás monitoreando activamente los mercados.



Características clave:

* Análisis de mercado y toma de decisiones impulsados por IA

* Ejecución automatizada de operaciones con parámetros de riesgo personalizables

* Notificaciones en tiempo real por Telegram para señales y actualizaciones

* Análisis multi-temporal para una comprensión integral del mercado

* Interfaz fácil de usar con informes detallados de rendimiento



Guía de configuración: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759386

Esto asegura una comunicación fluida entre el bot y las fuentes de datos externas.



Instrumentos recomendados:





Symbol XAUUSD , GBP/JPY

Timeframe M15

Capital min. $50 Broker any broker Account type any, lower spread preferred Leverage from 1:20 AI MODEL

GPT4 - CLAUDE and ... ( without Extra Cost )







Marcos temporales: Puedes ajustar el marco temporal en la entrada "AI Analytics Timeframe". Las opciones recomendadas incluyen M15, M30, H1 y H4. Esta configuración determina el marco temporal para el análisis de mercado de la IA.



Operación: AI TUNE monitorea continuamente el mercado, analizando la acción del precio, el volumen y los factores externos en los instrumentos y marcos temporales seleccionados. Cuando identifica una operación potencial, calcula niveles óptimos de entrada, stop-loss y take-profit basados en la configuración elegida. Las operaciones se ejecutan automáticamente, con actualizaciones en tiempo real enviadas a tu Telegram si está habilitado.



El bot emplea estrategias avanzadas de gestión de riesgos, ajustando los tamaños de las posiciones de acuerdo con tus preferencias de riesgo e implementando stop-loss móviles para maximizar las ganancias mientras minimiza las pérdidas potenciales.



Recuerda, aunque AI TUNE está diseñado para mejorar tu trading, es esencial entender sus funciones y monitorear su rendimiento. Siempre opera de manera responsable y dentro de tu tolerancia al riesgo.







