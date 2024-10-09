AI Tune

3.06
**AI TUNE: Solución Avanzada de Trading Algorítmico**

Después de la compra, contáctenos para unirse a la exclusiva Comunidad AI TUNE Traders para recibir actualizaciones, configuraciones y establecer contactos con otros traders.


AI TUNE es un bot de trading de divisas y metales de vanguardia que utiliza inteligencia artificial para analizar datos del mercado y ejecutar operaciones. Este sofisticado sistema procesa grandes cantidades de información en tiempo real, identificando oportunidades potenciales y gestionando riesgos con precisión.


Los resultados de backtesting de AI TUNE no son indicativos del rendimiento en el mundo real porque el bot no puede conectarse a sus motores de análisis de IA en vivo durante las simulaciones históricas, lo que resulta en una toma de decisiones simplificada que no refleja las capacidades completas del bot en condiciones de mercado en vivo.

Más allá del trading automatizado, AI TUNE ofrece inteligencia de mercado integral al enviar señales de trading en tiempo real y análisis diarios del mercado directamente a tu Telegram, brindándote información de nivel profesional incluso cuando no estás monitoreando activamente los mercados.

Características clave:
* Análisis de mercado y toma de decisiones impulsados por IA
* Ejecución automatizada de operaciones con parámetros de riesgo personalizables
* Notificaciones en tiempo real por Telegram para señales y actualizaciones
* Análisis multi-temporal para una comprensión integral del mercado
* Interfaz fácil de usar con informes detallados de rendimiento

Más allá del trading automatizado, AI TUNE ofrece inteligencia de mercado integral al enviar señales de trading en tiempo real y análisis diarios del mercado directamente a tu Telegram, brindándote información de nivel profesional incluso cuando no estás monitoreando activamente los mercados.

Guía de configuración: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759386
Esto asegura una comunicación fluida entre el bot y las fuentes de datos externas.

Instrumentos recomendados:

Symbol XAUUSD , GBP/JPY
Timeframe M15
Capital min. $50
Broker any broker
Account type any, lower spread preferred
Leverage from 1:20
AI MODEL
  GPT4 - CLAUDE and ...  ( without Extra Cost )


Operation: AI TUNE continuously monitors the market, analyzing price action, volume, and external factors across the selected instruments and timeframes. When it identifies a potential trade, it calculates optimal entry, stop-loss, and take-profit levels based on your chosen settings. Trades are executed automatically, with real-time updates sent to your Telegram if enabled.

The bot employs advanced risk management strategies, adjusting position sizes according to your risk preferences and implementing trailing stops to maximize profits while minimizing potential losses.

Remember, while AI TUNE is designed to enhance your trading, it's essential to understand its functions and monitor its performance. Always trade responsibly and within your risk tolerance.



Marcos temporales: Puedes ajustar el marco temporal en la entrada "AI Analytics Timeframe". Las opciones recomendadas incluyen M15, M30, H1 y H4. Esta configuración determina el marco temporal para el análisis de mercado de la IA.

Operación: AI TUNE monitorea continuamente el mercado, analizando la acción del precio, el volumen y los factores externos en los instrumentos y marcos temporales seleccionados. Cuando identifica una operación potencial, calcula niveles óptimos de entrada, stop-loss y take-profit basados en la configuración elegida. Las operaciones se ejecutan automáticamente, con actualizaciones en tiempo real enviadas a tu Telegram si está habilitado.

El bot emplea estrategias avanzadas de gestión de riesgos, ajustando los tamaños de las posiciones de acuerdo con tus preferencias de riesgo e implementando stop-loss móviles para maximizar las ganancias mientras minimiza las pérdidas potenciales.

Recuerda, aunque AI TUNE está diseñado para mejorar tu trading, es esencial entender sus funciones y monitorear su rendimiento. Siempre opera de manera responsable y dentro de tu tolerancia al riesgo.



Comentarios 17
Savior196
19
Savior196 2025.01.31 20:46 
 

ai tune is an EA that has an absurd potential, unfortunately not being able to becktest it because it is the only ea in circulation that fully exploits artificial intelligence you cannot admire its results, but I will tell you about mine, in two days the ea on prop generated 5% for me, all operations are covered by stop loss, and there is the possibility of varying the Ai model and the type of strategy that one wants to use, A FANTASTIC EA

Blake Doliboa
270
Blake Doliboa 2025.01.18 17:52 
 

This is the best expert advisor on the entire MQL store, period! I purchased it toward the end of November and it's returns have been incredible. Backtests are fabulous, but you have to take that into account with a grain of sand. It's forward testing results are what make this robot shine. It works on any pair technically, but from my personal testing it works best on GBPJPY and XAUUSD. Saeid has been great at support via private messages as well as through the telegram group. In the last two weeks I've made 13% and got funded on a 25k challenge with the prop firm FXRK because of this robot! Cannot recommend it enough. That being said, you have to put in the work and figure out what works best for you on forward testing. I've tested with Ox, Vanguard, & IC Markets to determine that IC Markets is where this robot performs best. If you use any other broker, your setfiles will have to be adjusted. Just like any other expert advisor, testing and optimizing is very important with this robot. If you're looking to be spoon-fed amazing results, this robot isn't for you. If you put in the work, this robot has the potential to make a lot of profit. “Many are called, but few answer the call. Fewer still respond to it and follow where it leads... And that's why you're not only called, but also chosen. Because you'll continue to walk through the doors, no matter where they lead” - Lynette Noni. Just have some faith & praise God no matter what.

Mirzohid Miyassarov
27
Mirzohid Miyassarov 2024.12.14 14:51 
 

so far the robot is trading well👍

Productos recomendados
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Asesores Expertos
Versión avanzada del Asesor Experto Trading King MT5. Indicadores utilizados: ATR, RSI, Estocástico, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Cada indicador se puede utilizar opcionalmente on / off. Versión MT4 del Asesor Experto Trading King Extended El archivo configurado y los resultados de la optimización se publicarán en la discusión del asesor. La estrategia del Asesor Experto se basa en evaluar la fuerza de la tendencia y encontrar puntos de corrección / reversión, compara los valores absolutos de
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Asesores Expertos
MetaCove AI: Motor de Precisión Pullback (v1.2) Un sistema algorítmico avanzado y totalmente automatizado de Meta Cove Technologies Sitio web: www.metacove.io Versión: 1.2 (Lanzamiento de Stops Fix) Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Visión general: El MetaCove AI: Precision Pullback Engine es un asesor experto (EA) de alto rendimiento construido para identificar puntos de entrada de bajo riesgo y alta probabilidad en mercados en tendencia. El sistema está totalmente automatizado y emplea una lógi
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
Asesores Expertos
Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:  haz clic aquí . Prometheus signal:  haz clic aquí Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. El oro es uno de los instrumentos más riesgosos del mercado. R
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
TrendFollowMT
King Lok Leung
Asesores Expertos
TrendFollowMT es un sistema de comercio totalmente automatizado que está utilizando gran marco de tiempo para determinar la tendencia y el uso de marco de tiempo pequeño para encontrar el punto de entrada. Una vez que la tendencia cambia al lado opuesto, el sistema esperará otro punto de entrada para recuperar con un tamaño de lote más grande. El objetivo es cubrir el coste del tiempo de espera y el riesgo. Filtro de tendencia: ADX y zzFibo (marco temporal sugerido: H4) Entrada: RSI y Pin bar (
M107 Sniper
Vinutthapon Bumroong
Asesores Expertos
El Sniper Trading Bot es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado para capturar puntos óptimos de entrada y salida utilizando la estrategia "Sniper", que se centra en configuraciones de alta probabilidad. Este bot está específicamente diseñado para operar con XAUUSD, un activo altamente volátil. Está optimizado para el marco de tiempo de 30 minutos (M30) para proporcionar una visión eficaz de las tendencias del precio del oro a corto y medio plazo. Puede realizar un seguimie
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
ShadowsTrader EA
Cristian Sevastian
Asesores Expertos
Ventas limitadas. Solo se venderán 10 copias a 249,99 --> siguiente precio 349,99 ShadowTrader EA es un completo robot de comercio automatizado que ha sido diseñado y creado en base a una de las mejores estrategias en el comercio de divisas. Todas las operaciones están protegidas por stop loss. Los usuarios pueden usar una gestión de dinero de lote fijo o lote automático o riesgo de dinero por operación (Ejemplo: arriesgar 100,00 $ o 25,00 $ por operación) Por qué usar este EA: El ries
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Asesores Expertos
Señal en vivo Encuentra más aquí:   https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller ¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de  PrizmaL! Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales. Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Asesores Expertos
Presentamos el Barber Scalper MT5, EA para el par de divisas USDJPY . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento correcto de entrada. Inicio de tendencia, reversión, dirección y fuerza. Soporte y resistencia. TP y SL auto-optimizados. Para ello Barber Scalper utiliza : Datos de varios marcos temporales al mismo tiempo. Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP a SL es
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Asesores Expertos
CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe) El backtest y la optimización se realizó sobre datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real durante 1 semana desde el 2023.03.27 hasta el 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Asesores Expertos
SecUnit B22 es una estrategia profesional ATR Trailing Stop diseñada específicamente para el XAUUSD (Oro) operando en un marco de tiempo de 4 horas. Creada teniendo en cuenta los retos de las empresas de puntales , combina el seguimiento dinámico de la tendencia con 15 capas de protección avanzada contra el riesgo. Visión general de la estrategia El EA utiliza un sistema inteligente de trailing stop basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. Entra en las operaciones cuando el prec
FREE
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Asesores Expertos
WickSniper Reversal Pro EA - Trading automatizado de ruptura de barra interior Transforme sus operaciones con la automatización profesional WickSniper Reversal Pro EA es la versión automatizada de nuestro exitoso indicador WickSniper Pro (1000+ descargas). Este potente Asesor Experto detecta y opera automáticamente dentro de patrones de ruptura de barras, eliminando la necesidad de monitoreo manual mientras mantiene la misma estrategia probada. Características principales Reconocimien
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Asesores Expertos
¡Operar nunca ha sido tan fácil! ¡Vamos a comprobarlo! Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Estrategia Hay algunas noticias dentro de un día que puede hacer que el precio salta hacia arriba o hacia abajo muy rápidamente y que es una buena oportunidad para los comerciantes para obtener algunos beneficios. ¿Quieres hacer scalping en una noticia? He aquí cómo puede hacerlo: Abra dos órdenes stop (una de compra y otra de venta) de 3 a 5 minutos antes del comunicado de prensa.
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Asesores Expertos
Goldfish MT5 es un Buscador de tendencias automático para el oro. Capta la tendencia antes de que comience Goldfish MT5 no es solo un robot, es su ventaja estratégica en el mercado del oro, basada en la avanzada tecnología de inteligencia artificial Este experto es un sistema integrado de modelos entrenados en el espacio de funciones multidimensionales sintetizadas Utiliza un sistema que detecta los niveles de tendencia y rompe automáticamente los niveles globales fuertes según las condicion
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Otros productos de este autor
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
HuiAi
Saeid Soleimani
Asesores Expertos
Robot de Trading HUIAI PROBADO EN VIVO - Contáctenos para ver el rendimiento en tiempo real   Próximo precio: 399$ Descripción HUIAI es un sistema de trading automatizado diseñado para analizar y operar el Nas100 en el marco temporal H1. Especificaciones Técnicas Mercado objetivo: Nas100 Marco temporal: H1 (1 hora) Balance mínimo recomendado: $100 Plataforma: MetaTrader 5 Características Principales Sistema de Gestión de Riesgos Cálculo automático del tamaño del lote Ajuste de stop loss trailin
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Asesores Expertos
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H es un Asesor Experto diseñado para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, implementando metodologías de redes neuronales para el reconocimiento de patrones. El EA utiliza un enfoque sistemático para el trading de oro a través del análisis cuidadoso de las condiciones del mercado y la gestión precisa de operaciones. Para obtener resultados precisos en el backtesting , asegúrese de configurar el correcto desplazamiento GMT en los parámetros de entrada. Precios y
Satoshi AI
Saeid Soleimani
Asesores Expertos
SATOSHI AI Inteligencia Artificial Crypto Trading EA-GUÍA DEL USUARIO (Derivado de GEMINI 2 Pro y el último GPT ) Introducción SATOSHI AI is a MetaTrader 5 expert advisor powered by advanced artificial intelligence, specifically designed for cryptocurrency trading. The system operates exclusively on single-position scalping strategy without using any high-risk methods like martingale or grid trading. Características principales 1. Análisis con IA Función Descripción Modelos de IA Modelos avanza
Amber Waves
Saeid Soleimani
5 (1)
Asesores Expertos
Amber Waves Scalper Candle Pattern EA (Amber Waves Scalper Patrón de Velas EA) es un sistema automatizado de trading simple pero eficiente para la plataforma MetaTrader 4. Centrándose en los patrones de velas, el EA identifica oportunidades potenciales de trading, incorpora stops móviles para proteger las ganancias y detecta áreas de ruptura. Este asesor experto no depende de estrategias de Martingala o grid, y puede aplicarse a cualquier marco de tiempo. No es sensible al marco de tiempo. Desc
Boy Plunger EA
Saeid Soleimani
Asesores Expertos
El Boy Plunger Gold EA es un revolucionario Asesor Experto (EA) de scalping diseñado para los mercados de Oro y Plata. Este EA no requiere una cuenta de bajo spread y ofrece niveles inteligentes de take profit y stop loss, sin necesidad de funciones de trailing. El EA está pensado para su uso y backtesting específicamente en 2023. Configuración principal del EA: Timeframe: El marco de tiempo utilizado para el análisis del mercado. Se establece en PERIOD_H4, que representa el marco de tiempo
NumberSix EA
Saeid Soleimani
5 (4)
Asesores Expertos
NumberSix Scalper es una estrategia de trading versátil diseñada para operar una amplia gama de pares de divisas, metales e índices. La estrategia utiliza una combinación de patrones de velas, detección de tendencias y un filtro de noticias para identificar oportunidades de trading con alta probabilidad. Para optimizar el rendimiento, proporcionamos archivos de configuración que se pueden utilizar con el EA. Después de la compra, por favor contácteme para obtener los archivos de configuración ad
Cyrus EA MT5
Saeid Soleimani
Asesores Expertos
El EA Cyrus es un scalper, que opera desde una hora antes hasta una hora después. When running the backtest, it is important to consider the time difference between your local time and GMT. The backtest relies on the GMT time zone to determine trade openings and closings. Failing to account for the time difference may lead to inaccurate backtest results. If you're unable to locate your GMT Offset time zone, please inform us, and we'll gladly assist you. Visión general Cyrus EA es un robot de F
XauAI
Saeid Soleimani
2.33 (3)
Asesores Expertos
XAUAI Trading Robot - Descripción general XAUAI es un robot de trading algorítmico avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado específicamente para el trading en oro. El sistema utiliza una sofisticada arquitectura de IA multicapa para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión. Características principales Análisis basado en IA : Emplea 10 núcleos neuronales de IA distintos que funcionan simultáneamente para procesar los datos del mercado en tiempo rea
Filtro:
OMAR KHATAB
376
OMAR KHATAB 2025.12.21 08:34 
 

This EA is useless, and the author doesn't offer any assistance in resolving the problems encountered when running the EA. Not recommended to anyone else at all

Yong Du
270
Yong Du 2025.03.26 16:42 
 

I suggest everyone not to purchase this robot, as it is very deceptive. You can try using a few strategies it has set up for backtesting, and the results will be exactly the same. The AI technology it employs is merely a facade for sales. The robot is only using built-in logic to operate, and through real trading tests, it will not generate stable profits.

Malhar Utpalkumar Jivrajani
278
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2025.03.25 05:19 
 

So far, no strategy or set is consistent despite having multiple AI Models in the EA, which is overall in loss.

Xiao Cheng Luo
125
Xiao Cheng Luo 2025.03.12 03:11 
 

Cannot buy due to inaccurate backtesting

rus2505051
19
rus2505051 2025.03.06 15:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

bamp3319
55
bamp3319 2025.03.06 06:08 
 

This EA doesn't perform well regardless various type of settings. Not recommend.

AngeloSerafim
162
AngeloSerafim 2025.02.20 18:43 
 

I wanted to share my experience with AITUNE. I’ve tested multiple configurations, but unfortunately, I haven’t seen good results. Despite the frequent updates, the performance is still disappointing. The concept is interesting, but in practice, it hasn’t been effective. I hope future improvements can bring better results. If there are any specific settings you’d recommend, I’d be open to trying them. Thanks!

Savior196
19
Savior196 2025.01.31 20:46 
 

ai tune is an EA that has an absurd potential, unfortunately not being able to becktest it because it is the only ea in circulation that fully exploits artificial intelligence you cannot admire its results, but I will tell you about mine, in two days the ea on prop generated 5% for me, all operations are covered by stop loss, and there is the possibility of varying the Ai model and the type of strategy that one wants to use, A FANTASTIC EA

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2025.02.01 11:02
Thank you so much for this amazing review! 🙏 Your insights about AI Tune's unique capabilities are spot on!
You've perfectly captured what makes AI Tune special - it's the real-world performance that truly shows its potential. Your success with a 5% gain in just two days on a prop account is incredible! 🎯
I particularly appreciate you highlighting the safety features (stop-loss protection) and flexibility (AI model and strategy customization). These are exactly the features we built to help traders succeed.
Thank you for being part of our community and sharing your experience. Your success motivates us to keep improving and innovating!
Keep crushing it! Looking forward to hearing about more of your trading achievements! 💪
Janne Tarmo Petteri Savolainen
190
Janne Tarmo Petteri Savolainen 2025.01.27 21:58 
 

In the time I’ve used this EA, I’ve achieved impressive results. As of the day I’m writing this review, I finished 5% up trading XAUUSD, and previous days have shown similar performance. That said, there is always room for improvement. Based on my experience, the EA seems to favor opening long positions over short ones. With a more balanced approach, especially incorporating more short positions, it could potentially generate even greater profits, but this is purely speculative. The creator has provided excellent support so far and is responsive to user feedback, which is a huge plus. To get the best results from this EA, I recommend using the custom mode alongside the more advanced models. The required Tune AI API offers 5 credits, which is more than enough to test the performance of the custom API effectively. Like any EA, this one isn’t without its ups and downs—nothing in trading is perfect. However, this EA is remarkably effective at what it does. Will be editing the review based on further research but so far so good.

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2025.01.29 07:29
Thank you Janne for this detailed and honest review! Really appreciate you sharing your specific results - 5% on XAUUSD is impressive. Your observation about long vs short positions is valuable feedback that I'll look into for future optimization.
You raise excellent points about using custom API modes and the free Tune AI credits for testing. This kind of specific feedback helps other traders understand the real potential and practical aspects of using AI Tune.
I'm committed to continuing improvements based on user feedback like yours. Looking forward to hearing more about your results as you continue testing different configurations.
Blake Doliboa
270
Blake Doliboa 2025.01.18 17:52 
 

This is the best expert advisor on the entire MQL store, period! I purchased it toward the end of November and it's returns have been incredible. Backtests are fabulous, but you have to take that into account with a grain of sand. It's forward testing results are what make this robot shine. It works on any pair technically, but from my personal testing it works best on GBPJPY and XAUUSD. Saeid has been great at support via private messages as well as through the telegram group. In the last two weeks I've made 13% and got funded on a 25k challenge with the prop firm FXRK because of this robot! Cannot recommend it enough. That being said, you have to put in the work and figure out what works best for you on forward testing. I've tested with Ox, Vanguard, & IC Markets to determine that IC Markets is where this robot performs best. If you use any other broker, your setfiles will have to be adjusted. Just like any other expert advisor, testing and optimizing is very important with this robot. If you're looking to be spoon-fed amazing results, this robot isn't for you. If you put in the work, this robot has the potential to make a lot of profit. “Many are called, but few answer the call. Fewer still respond to it and follow where it leads... And that's why you're not only called, but also chosen. Because you'll continue to walk through the doors, no matter where they lead” - Lynette Noni. Just have some faith & praise God no matter what.

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2025.01.19 06:43
Dear Blake,
Wow! Thank you so much for such a detailed and heartfelt review! 🙏 I'm truly touched by your kind words and thrilled to hear about your success, especially the 13% return and getting funded on that 25k challenge - that's fantastic!
You really understand what this EA is about - it's not just a "set and forget" tool, but a powerful instrument that rewards dedication and careful optimization. Your insights about broker performance with IC Markets are spot on and super helpful for other traders.
Your quote about being "called and chosen" resonates deeply with me. It perfectly captures the spirit of what we're trying to achieve together - it's not just about the tool, but about the commitment to keep learning and improving.
I'll keep working hard to maintain and improve the EA, and I'm always here to support our trading community. Thank you for being such an amazing part of this journey!
Wishing you continued success in your trading! 🌟
Bruno Lecomte
105
Bruno Lecomte 2024.12.21 09:29 
 

The developer listens. However, backtests are not reliable and it takes several days to finally test. And for the moment the results are not coming.

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2025.01.19 06:47
Dear Bruno,
Thank you for your honest feedback. You're absolutely right about backtests - they're just one part of the picture and real market conditions are what truly matter.
I understand your concern about the current results. Rest assured, we're actively working on optimizing performance. The next update will focus on improving real-market efficiency based on community feedback.
Give me a bit more time - I won't stop working until we achieve consistent, profitable results. In the meantime, feel free to try Version 6 which many users have found more stable.
Stay tuned for updates coming soon!
Mirzohid Miyassarov
27
Mirzohid Miyassarov 2024.12.14 14:51 
 

so far the robot is trading well👍

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2024.12.16 21:41
Thank you so much for your positive feedback and 5-star rating! 👍
I'm really glad to hear the EA is performing well for you. Your success is exactly what we aim for with AI TUNE. I stay in close contact with our trading community, and it's great to add you to the list of satisfied traders who are achieving consistent results.
mh888
742
mh888 2024.12.02 13:52 
 

Saeid has been very helpful with queries related to the EA and there's constant updates to the EA to improve and make the EA better

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2024.12.02 14:04
Thank you for your wonderful feedback and recognition of our continuous improvement efforts! We're delighted to hear that you've found our support helpful with EA-related queries. Our team remains committed to regular updates and enhancements to ensure the EA keeps delivering optimal performance. Your appreciation motivates us to maintain our high standards of service. Please don't hesitate to reach out if you need any assistance in the future!
Michel Carvalho
82
Michel Carvalho 2024.11.28 16:46 
 

Dont buy it people, its a fake EA. You can see in demo that dosent matter the parameters you change, you always will get the same results..you cannot choose 1:1 or other Risk Reward, you ill get only the same poor cents.. and have big loss ;;protect your money fron this

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1998
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2024.11.26 15:36 
 

I didn't have good results with the robot, I gave it time to see if something would change but it's still the same crap, the author always deletes it and creates a new live signal. I don't recommend it.

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2024.11.27 13:15
Thank you for your updated review and the 5-star rating! We completely understand the importance of thorough testing and evaluation. Your careful approach to assessment is exactly what we recommend for all our users. Our team will continue to provide full support during your evaluation period, and we're here to help optimize your settings whenever needed. We appreciate your open-minded approach and look forward to your future feedback. Don't hesitate to reach out to our support team if you have any questions or need assistance with optimization. Thank you for choosing our trading solution!
Tominaga Satoru
158
Tominaga Satoru 2024.11.06 10:39 
 

This is an EA that gives very good results. Are there any set files you recommend?

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2024.11.06 11:15
Thank you for your feedback , please send DM for set file
richnpton
147
richnpton 2024.10.29 20:39 
 

I would like to give 5 stars to Saeid for his communication, and updates with the EA, he is very friendly and willing to update the EA where necessary. I have high hopes for this as it seems very unique compared to the many other EA's I have tested. Results are a little too early to tell yet, but after some updates they are looking positive. I hope that Saeid will continue to develop it where necessary. Thank you

EDIT: I have updated my star ratings to 5 Star all around, The EA continues to impress, and so Does Saeid's communication and willingness to update. You can tell he really cares about the EA which is nice, I am happy that I made the purchase when I did. Thank you.

Saeid Soleimani
4367
Respuesta del desarrollador Saeid Soleimani 2024.11.19 15:20
Thank you for your valuable 5-star review. We're delighted to hear that our support and communication have met your expectations. Our team remains committed to continuously improving the EA and providing excellent support throughout your trading journey.
Rest assured that we will keep enhancing the EA's performance based on real market conditions. Your trust means a lot to us, and we're here to assist you whenever needed.
Best regards,
Support Team
Respuesta al comentario