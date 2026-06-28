PMT Expert GOLD MT4

PMT MQL5 Gold Привет, трейдеры!

Мы — команда профессиональных трейдеров и разработчиков.

Рады приветствовать вас и представить наш лучший алгоритм, встроенный в советник PMT MQL5 Gold .

Это решение, созданное с вниманием к каждой детали, и мы уверены, что оно заслуживает вашего внимания.

Давайте вместе взглянем, что делает его действительно особенным! Привет, трейдеры!Мы — команда профессиональных трейдеров и разработчиков.Рады приветствовать вас и представить наш лучший алгоритм, встроенный в советникЭто решение, созданное с вниманием к каждой детали, и мы уверены, что оно заслуживает вашего внимания.Давайте вместе взглянем, что делает его действительно особенным!

◆ Профессиональный советник для торговли золотом ◆

◆ Бонус для покупателей: PMT Indicator ◆ в конце описания!!!

PMT MQL5 Gold — автоматический торговый советник, созданный специально для XAU/USD / Gold на таймфрейме H1. Это не универсальный робот для десятков инструментов, а система, где логика, риск-модель и тестирование подготовлены именно под золото.

Советник создан для трейдеров, которым нужен проверяемый инструмент: понятные правила, ограниченный риск, Stop Loss и самостоятельный тест перед покупкой.

✦ Главная идея PMT ✦

PMT MQL5 Gold не торгует ради самой торговли. Он ждет подходящие условия, фильтрует лишние входы и работает только по логике стратегии. Качество сделок важнее количества.

✓ Инструмент: XAU/USD / Gold

✓ Таймфрейм: H1

✓ Стиль: автоматическая торговля по алгоритму

✓ Подход: дисциплина, фильтрация, контроль риска

◆ Контроль риска — основа системы ◆

Самое важное преимущество PMT MQL5 Gold — контроль риска. Советник не позволяет случайно выставить чрезмерно опасные параметры и навредить депозиту одной ошибкой.

✓ Риск на сделку ограничен уровнем до 1%

✓ Каждая сделка работает со Stop Loss

✓ Без мартингейла, без сетки, без опасного усреднения

✓ Логика риска и потенциальной прибыли примерно 1 к 5

Одна прибыльная сделка способна перекрывать несколько убыточных. Просадки возможны, но неконтролируемый риск не должен быть частью профессионального подхода.

✦ Результаты, которые можно проверить ✦

PMT MQL5 Gold тестировался на длительном историческом периоде с 2015 по 2026 год. В материалах проекта есть непрерывный прогон, годовые тесты, HTML-отчеты тестера и таблицы для сверки.

Мы не просим верить нам на слово. Лучший способ принять решение — скачать demo-версию и самостоятельно проверить сделки, прибыль, просадку и поведение алгоритма.

◆ Не верьте обещаниям — проверяйте ◆

На рынке много громких заявлений и красивых скриншотов. Наш подход другой: сначала проверка, потом решение.

→ Скачайте demo-версию PMT MQL5 Gold

→ Запустите Strategy Tester на XAU/USD H1

→ Сравните результат с нашими отчетами

→ Оцените просадку, сделки и логику работы

→ После проверки примите спокойное решение

✦ Что отличает PMT MQL5 Gold ✦

✓ Фокус только на XAU/USD / Gold

✓ Работа на H1 без рыночного шума младших периодов

✓ Ограничение риска до 1% на сделку

✓ Каждая сделка со Stop Loss

✓ Нет сетки, мартингейла и опасного усреднения

✓ Долгосрочное тестирование 2015–2026

✓ Возможность проверки demo-версии

◆ Цена и ценность продукта ◆

Стоимость PMT MQL5 Gold составляет $777.99 в год или $99.99 в месяц. Мы понимаем, что это серьезное решение, поэтому делаем акцент на самостоятельной проверке demo-версии перед покупкой.

По нашим скромным оценкам, практическая ценность советника выше заявленной цены, особенно для трейдеров, которые ценят контроль риска и долгосрочный подход.

✦ Бонус для покупателей: PMT Indicator ✦

После приобретения PMT MQL5 Gold вы можете получить PMT Indicator как бонус на период работы советника. Индикатор помогает визуально наблюдать ситуации, в которых система принимает решения.

Для получения бонуса свяжитесь с нами в Telegram

◆ Поддержка и связь ◆

По вопросам можно написать в личные сообщения MQL5 или в Telegram. Предпочтительный способ связи — Telegram, так нам удобнее отвечать быстрее.

PMT MQL5 Gold — это не “волшебная кнопка”, а профессиональный инструмент для торговли золотом, для тех, кто ценит риск-менеджмент, прозрачную логику и проверяемый результат.