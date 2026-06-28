PMT Expert GOLD MT4
- Эксперты
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- Версия: 77.6
- Обновлено: 19 июля 2026
- Активации: 10
PMT MQL5 GoldПривет, трейдеры!
Мы — команда профессиональных трейдеров и разработчиков.
Рады приветствовать вас и представить наш лучший алгоритм, встроенный в советник PMT MQL5 Gold.
Это решение, созданное с вниманием к каждой детали, и мы уверены, что оно заслуживает вашего внимания.
Давайте вместе взглянем, что делает его действительно особенным!
◆ Профессиональный советник для торговли золотом ◆
◆ Бонус для покупателей: PMT Indicator ◆ в конце описания!!!
PMT MQL5 Gold — автоматический торговый советник, созданный специально для XAU/USD / Gold на таймфрейме H1. Это не универсальный робот для десятков инструментов, а система, где логика, риск-модель и тестирование подготовлены именно под золото.
Советник создан для трейдеров, которым нужен проверяемый инструмент: понятные правила, ограниченный риск, Stop Loss и самостоятельный тест перед покупкой.
✦ Главная идея PMT ✦
PMT MQL5 Gold не торгует ради самой торговли. Он ждет подходящие условия, фильтрует лишние входы и работает только по логике стратегии. Качество сделок важнее количества.
✓ Инструмент: XAU/USD / Gold
✓ Таймфрейм: H1
✓ Стиль: автоматическая торговля по алгоритму
✓ Подход: дисциплина, фильтрация, контроль риска
◆ Контроль риска — основа системы ◆
Самое важное преимущество PMT MQL5 Gold — контроль риска. Советник не позволяет случайно выставить чрезмерно опасные параметры и навредить депозиту одной ошибкой.
✓ Риск на сделку ограничен уровнем до 1%
✓ Каждая сделка работает со Stop Loss
✓ Без мартингейла, без сетки, без опасного усреднения
✓ Логика риска и потенциальной прибыли примерно 1 к 5
Одна прибыльная сделка способна перекрывать несколько убыточных. Просадки возможны, но неконтролируемый риск не должен быть частью профессионального подхода.
✦ Результаты, которые можно проверить ✦
PMT MQL5 Gold тестировался на длительном историческом периоде с 2015 по 2026 год. В материалах проекта есть непрерывный прогон, годовые тесты, HTML-отчеты тестера и таблицы для сверки.
Мы не просим верить нам на слово. Лучший способ принять решение — скачать demo-версию и самостоятельно проверить сделки, прибыль, просадку и поведение алгоритма.
◆ Не верьте обещаниям — проверяйте ◆
На рынке много громких заявлений и красивых скриншотов. Наш подход другой: сначала проверка, потом решение.
→ Скачайте demo-версию PMT MQL5 Gold
→ Запустите Strategy Tester на XAU/USD H1
→ Сравните результат с нашими отчетами
→ Оцените просадку, сделки и логику работы
→ После проверки примите спокойное решение
✦ Что отличает PMT MQL5 Gold ✦
✓ Фокус только на XAU/USD / Gold
✓ Работа на H1 без рыночного шума младших периодов
✓ Ограничение риска до 1% на сделку
✓ Каждая сделка со Stop Loss
✓ Нет сетки, мартингейла и опасного усреднения
✓ Долгосрочное тестирование 2015–2026
✓ Возможность проверки demo-версии
◆ Цена и ценность продукта ◆
Стоимость PMT MQL5 Gold составляет $777.99 в год или $99.99 в месяц. Мы понимаем, что это серьезное решение, поэтому делаем акцент на самостоятельной проверке demo-версии перед покупкой.
По нашим скромным оценкам, практическая ценность советника выше заявленной цены, особенно для трейдеров, которые ценят контроль риска и долгосрочный подход.
✦ Бонус для покупателей: PMT Indicator ✦
После приобретения PMT MQL5 Gold вы можете получить PMT Indicator как бонус на период работы советника. Индикатор помогает визуально наблюдать ситуации, в которых система принимает решения.
Для получения бонуса свяжитесь с нами в Telegram
◆ Поддержка и связь ◆
По вопросам можно написать в личные сообщения MQL5 или в Telegram. Предпочтительный способ связи — Telegram, так нам удобнее отвечать быстрее.
PMT MQL5 Gold — это не “волшебная кнопка”, а профессиональный инструмент для торговли золотом, для тех, кто ценит риск-менеджмент, прозрачную логику и проверяемый результат.
◆ Проверьте. Оцените. Примите решение осознанно. ◆
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