PMT Expert GOLD MT4

PMT MQL5 Gold

Привет, трейдеры!
Мы — команда профессиональных трейдеров и разработчиков.
Рады приветствовать вас и представить наш лучший алгоритм, встроенный в советник PMT MQL5 Gold.
Это решение, созданное с вниманием к каждой детали, и мы уверены, что оно заслуживает вашего внимания.
Давайте вместе взглянем, что делает его действительно особенным!

Профессиональный советник для торговли золотом ◆

Бонус для покупателей: PMT Indicator в конце описания!!!

PMT MQL5 Gold — автоматический торговый советник, созданный специально для XAU/USD / Gold на таймфрейме H1. Это не универсальный робот для десятков инструментов, а система, где логика, риск-модель и тестирование подготовлены именно под золото.

Советник создан для трейдеров, которым нужен проверяемый инструмент: понятные правила, ограниченный риск, Stop Loss и самостоятельный тест перед покупкой.

✦ Главная идея PMT

PMT MQL5 Gold не торгует ради самой торговли. Он ждет подходящие условия, фильтрует лишние входы и работает только по логике стратегии. Качество сделок важнее количества.

Инструмент: XAU/USD / Gold

Таймфрейм: H1

Стиль: автоматическая торговля по алгоритму

Подход: дисциплина, фильтрация, контроль риска

◆ Контроль риска — основа системы ◆

Самое важное преимущество PMT MQL5 Goldконтроль риска. Советник не позволяет случайно выставить чрезмерно опасные параметры и навредить депозиту одной ошибкой.

Риск на сделку ограничен уровнем до 1%

Каждая сделка работает со Stop Loss

Без мартингейла, без сетки, без опасного усреднения

Логика риска и потенциальной прибыли примерно 1 к 5

Одна прибыльная сделка способна перекрывать несколько убыточных. Просадки возможны, но неконтролируемый риск не должен быть частью профессионального подхода.

✦ Результаты, которые можно проверить ✦

PMT MQL5 Gold тестировался на длительном историческом периоде с 2015 по 2026 год. В материалах проекта есть непрерывный прогон, годовые тесты, HTML-отчеты тестера и таблицы для сверки.

Мы не просим верить нам на слово. Лучший способ принять решение — скачать demo-версию и самостоятельно проверить сделки, прибыль, просадку и поведение алгоритма.

◆ Не верьте обещаниям — проверяйте ◆

На рынке много громких заявлений и красивых скриншотов. Наш подход другой: сначала проверка, потом решение.

Скачайте demo-версию PMT MQL5 Gold

Запустите Strategy Tester на XAU/USD H1

Сравните результат с нашими отчетами

Оцените просадку, сделки и логику работы

После проверки примите спокойное решение

✦ Что отличает PMT MQL5 Gold

Фокус только на XAU/USD / Gold

Работа на H1 без рыночного шума младших периодов

Ограничение риска до 1% на сделку

Каждая сделка со Stop Loss

Нет сетки, мартингейла и опасного усреднения

Долгосрочное тестирование 2015–2026

Возможность проверки demo-версии

◆ Цена и ценность продукта ◆

Стоимость PMT MQL5 Gold составляет $777.99 в год или $99.99 в месяц. Мы понимаем, что это серьезное решение, поэтому делаем акцент на самостоятельной проверке demo-версии перед покупкой.

По нашим скромным оценкам, практическая ценность советника выше заявленной цены, особенно для трейдеров, которые ценят контроль риска и долгосрочный подход.

✦ Бонус для покупателей: PMT Indicator

После приобретения PMT MQL5 Gold вы можете получить PMT Indicator как бонус на период работы советника. Индикатор помогает визуально наблюдать ситуации, в которых система принимает решения.

Для получения бонуса свяжитесь с нами в Telegram

◆ Поддержка и связь ◆

По вопросам можно написать в личные сообщения MQL5 или в Telegram. Предпочтительный способ связи — Telegram, так нам удобнее отвечать быстрее.

PMT MQL5 Gold — это не “волшебная кнопка”, а профессиональный инструмент для торговли золотом, для тех, кто ценит риск-менеджмент, прозрачную логику и проверяемый результат.

◆ Проверьте. Оцените. Примите решение осознанно.

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Zhengdong Gao
Эксперты
Https://www.mql5.com/zh/users/gzd811   работает на  EURUSD  м15   Int  Slippage  =100  ;  //  цена сделки  может принять  в  Slippage   Extern  двойной  только излишки  = 200  ;  //  максимальной  только выиграть   Extern  двойной  =  10  крупнейших  //  стоп  стоп  ;   Extern  двойной  изоляции  мобильных  стоп  стоп  //  максимальная  точка  =  0  ;   Extern  двойной  мобильных  стоп  стоп  //  =  20  крупнейших  ;   Extern  двойной  паритета  стоп  стоп  //  крупнейших  =  2  ;   Extern  int
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Эксперты
Советник Meat EA - это полностью автоматическая, 24-х часовая торговая система, торгующая на основе анализа движения тренда на базе встроенного индикатора и трендовом индикаторе Moving Average, основана на системе скальпинга и хеджирования. Система оптимизирована для работы на паре EURUSD с таймфреймом M30, рекомендуется работать с ECN/STP-брокером с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Мониторинг сигналов Рабочая валютная пара/таймфрейм: EURUSD M30. Преимущества советник ник
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Эксперты
Депозит:  от 100 единиц депозита Торговые пары: Рекомендую валютные пары: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Торговый период:  Любой Счета: Следует использовать счета ECN-ECN.Pro с пятизначными котировками с умеренным размером (spread). Параметры: USING -  Выбор, торговли риск или фиксированный лот RISK/LOT -  Значение Риска Лота RESTORING_THE_BALANCE  - Восстановление баланса * HOW_THE_RESET_WINDOW - Сброс Глобальной переменной TAKE_PROFIT -  Устанавливаемая прибыль STOP_L
PointerX
Vasja Vrunc
Эксперты
PointerX основан на собственном осцилляторе и встроенных индикаторах (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) и работает независимо. Вы можете создавать собственные стратегии на основе PointerX . Теоретически возможны все стратегии, основанные на индикаторах, кроме мартингейла, арбитража, гридов, нейронных сетей или торговли новостями. PointerX включает в себя 2 набора индикаторов Управление всеми индикаторами Настраиваемый осциллятор Управление тейк-профитом Управление стоп-лоссом Управление сделками
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник MILCH COW HEDGE версии 1.12 работает прежде всего по стратегии хеджирования. Преимущество советника заключается в использовании любой возможности в любом направлении. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуется использовать на парах с высокой волатильностью валют, таких как GBPAUD, AUDCAD Тестирование советника за период с 01.01.2016 по 09.12.2016 показало удвоение счета четыре раза Интер
Wise Scalper
Ilya Fomin
Эксперты
Автоматическая торговая система, оптимизированная и готовая к использованию. Вход в сделку совершается в определенное время на спокойном рынке. При достижении определенных условий сделка закрывается. Как правило, это небольшая прибыль. Для контроля убытков используется SL. Советник рекомендуется использовать на валютных парах, рекомендуемый рабочий временной интервал m5. Перед использованием на реальном счете рекомендуется провести тестирование в тестере стратегий в терминале. Для работы советни
Forebot
Marek Kvarda
Эксперты
Данный робот использует пользовательский скрытый осцилляторный индикатор, а также анализирует реакцию рынка. Он торгует в основном во время повышенной волатильности. Он работает при помощи нескольких отложенных ордеров с разными размерами лотов и активно модифицирует их позиции. Использует расширенное управление капиталом. Установка TradingMode позволяет также работать в соответствии с условиями FIFO. Показывает успешные результаты на различных рынках и различных таймфреймах. Наилучшие результат
Avato
Nikolaos Bekos
Эксперты
Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
Фильтр:
Levin1976g
19
Levin1976g 2026.07.05 14:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aliaksandr Bialko
183
Ответ разработчика Aliaksandr Bialko 2026.07.05 14:39
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Alex300dj
55
Alex300dj 2026.07.02 12:27 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aliaksandr Bialko
183
Ответ разработчика Aliaksandr Bialko 2026.07.02 19:07
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